Смотровые ордера готовы: программе реновации жилищного фонда столицы исполняется пять лет

Наталья Синяева показывает построенный по реновации дом в Симферопольском проезде / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

С момента старта программы в Москве уже переехали более 48 тысяч человек, сообщили в Департаменте строительства города. В этом году ключи от новых квартир получат еще порядка 37 тысяч человек. В каких округах столицы сейчас идет наиболее активная реализация программы реновации, рассказывает «Вечерняя Москва».

Больше всего домов в этом году построят в Северном округе, передадут под заселение — в Юго-Западном, а активнее всего переезды идут на западе столицы.

Север

К вводу в эксплуатацию в Северном округе столицы запланировано 13 зданий жилой площадью 152,6 тысячи квадратных метров, причем пять из них введут в районе Бескудниковский. Всего в округе в новые квартиры переедут жители 514 домов, в которых проживают 109 тысяч человек.

В конце февраля в районе Дмитровский участникам программы реновации передали новостройку на улице Лобненской, дом 13, корпус 2. Смотровые ордера получили жители трех пятиэтажек — на Дмитровском шоссе, дом 141, корпус 1, и на улице Долгопрудной, дома 3 и 9. Скоро смотровые ордера предложат проживающим на улицах Вагоноремонтной, дома 11 и 9/25 и Долгопрудной, дом 5.

А в районе Западное Дегунино к переселению приступили 80 семей из пятиэтажки на Коровинском шоссе, дом 27. Жители начинают переезд в новостройки на улицах Ангарской и Базовской.

Запад

Наиболее активное переселение участников программы в новые дома ведется на западе Москвы. В новые дома переезжают жители более 70 домов, а ключи от новых квартир уже получили более 3 тысяч жителей.

Программа реализуется в восьми районах округа: Проспект Вернадского, Фили-Давыдково, Можайский, Кунцево, Солнцево, Филевский Парк, Очаково-Матвеевское, Ново-Переделкино. До конца года в районе Очаково-Матвеевское передадут под заселение две новостройки — на улицах Большая Очаковская, дом 35б, и Веерная, дом 26а.

В новостройке на Веерной — 446 квартир. Семь квартир оборудовали для маломобильных жильцов. В них увеличили ширину коридоров и установили специальную сантехнику. Во всех квартирах выполнена улучшенная отделка по стандартам программы.

В доме на Большой Очаковской — 110 квартир. Первый этаж сделали нежилым — здесь планируется открыть магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. На последнем этаже здания обустроили две эксплуатируемые террасы, которые могут использоваться как благоустроенные площадки для отдыха жителей.

Юго-Запад

В 2022 году больше всего домов для переселения планируется передать на юго-западе Москвы — 12 зданий. Сейчас на территории округа ведется или уже завершен переезд более шести тысяч жителей — это более двух тысяч семей. Под переселение передано 18 новостроек.

Рекордсменом по передаче домов жителям в этом году станет район Зюзино — здесь начнут заселять пять новостроек. Всего же в районе за время действия программы планируется предоставить новое жилье более чем 47 тысячам человек.

В начале марта в новое здание на улице Керченской, дом 28а, начали переселения семьи, проживающие на той же улице в доме 30. Кроме этого, идет расселение еще трех домов на улицах Малая Юшуньская, дом 12, корпус 1, Одесская, дом 27/14, и Херсонская, дом 12, корпус 1. Их жители переедут в новостройки по адресам: Малая Юшуньская, дом 10, корпус 2, и Каховка, дом 23, корпус 5.

Фото: Пресс-служба департамента строительства Москвы

Юг

Южный округ стал одним из первых, где стартовали переезды по программе реновации. В этом году — очередь района Нагорный. Уже в июне жители старой пятиэтажки в Симферопольском проезде, дом 7, переедут в соседнюю яркую новостройку — к их адресу прибавятся только слова «строение 1».

Во время осмотра этого оригинального дома мэр Москвы Сергей Собянин отметил:

— В Нагорном районе каждый восьмой житель должен переселиться по программе реновации. Все жители по программе переедут в хорошие качественные дома, здесь и парковка есть, хорошая отделка фасадов и квартир.

Новостройку с подземным паркингом возвели по индивидуальному проекту. Архитектурной особенностью здания стали белые часы на фасаде, которые придают ему уникальность и узнаваемый вид и наверняка станут визитной карточкой всей улицы. Адрес дома выложили на фасаде объемными буквами графитового цвета.

Центр

Активно идет переселение из ветхого жилья и в центре города. Первый дом по реновации в Басманном районе на улице Бауманской, дом 47, начали заселять в этом году, и уже почти 100 семей дали свое согласие на переезд. В новостройку переедут жители домов на Госпитальном Валу, дома 3, корпус 1 и 5, корпус 10.

Новый дом — особенный. Перед архитекторами стояла задача органично вписать здание в окружающую историческую застройку района. Секции переменной этажности и арочные окна ассоциируются с классическим стилем в архитектуре и придают дому изюминку. Фасады выполнили в строгом стиле, они облицованы клинкерной плиткой черного, белого и серого цветов. В распоряжении жителей — подземный паркинг, уютный двор с детской и спортивной площадками, зонами для отдыха.

Зеленоград

Активно идет реализация программы реновации и в Зеленограде. Здесь построены три новых здания. Заселение новостроек ведется в районах Крюково и Старое Крюково — на Георгиевском проспекте, корпуса 1934 и 1935, а также на Солнечной аллее, корпус 934.

В этом году в округе планируется ввести в эксплуатацию еще три жилых дома — на Георгиевском проспекте, корпус 1936, и на Солнечной аллее, владения 936 и 935. Еще пять новостроек проектируются и строятся. Жители получат квартиры уже с улучшенной отделкой. Здания оборудуют системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией. Территории вблизи жилых домов благоустроят и озеленят: оборудуют детские игровые площадки и площадки для отдыха взрослых.

Всего в Зеленограде новые квартиры получат жители 34 сносимых домов. До конца 2024 года переехать в новое жилье должны около 1,4 тысячи человек.

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В стиле лофт

Фото: Пресс-служба департамента строительства Москвы

На востоке Москвы в районе Перово на Новогиреевской улице, владение 24, в этом году построят дом в стиле лофт. Фасады будут иметь сложную ступенчатую конфигурацию, их облицуют клинкерным кирпичом и кассетами из оцинкованной стали. Цветовая гамма будет выполнена в пастельных тонах, также будет использован эффект градиента: центральное ядро темного оттенка, а ступени фасада светлее ближе к краю. Основной мотив — багряная осень. Проектировщики решили использовать бардовый, красный, темно-оранжевый и коричневый цвета. Всего здесь предусмотрено 152 квартиры.

Две квартиры предусмотрены для маломобильных жильцов — в них увеличат ширину проходов, установят специальную сантехнику. Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже сделают в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года.

Цвет шампань

Фото: Пресс-служба департамента строительства Москвы

В Южном округе в Донском на Малой Тульской, владение 55/1, в этом году введут в эксплуатацию первый в этом районе жилой дом для переселения по программе реновации. Здание будет одноподъездным с подземным паркингом. Фасады сделают вентилируемыми с использованием металлических панелей цвета шампань и нанесением индивидуального рисунка. Входные группы оформят витражным остеклением. Всего в новом доме будет 184 квартиры с уже готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Первые этажи отдадут для размещения объектов инфраструктуры, помещений офисов и технических помещений для обслуживания жилых домов. Кроме этого, здесь могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты, службы сервиса, аптеки, спортклубы, кружки и секции для детей.

Дом в крапинку

Фото: Пресс-служба департамента строительства Москвы

В районе Лосиноостровский на Тайнинской улице, владение 9/5, началось строительство жилого дома по программе реновации. В качестве основного облицовочного материала будет использован пиленый кирпич двух оттенков: базовым станет кофейный цвет, а из желтого кирпича будут добавлены крапинки. Работы планируется закончить в следующем году. Двухсекционная новостройка будет состоять из 176 квартир с улучшенной отделкой.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Рядом с домом обустроят детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха взрослых.

КСТАТИ

Более 27 тысяч москвичей уже подключили к суперсервису «Помощь при переезде в рамках программы реновации». С его помощью участники программы могут дистанционно узнать обо всех этапах переезда, оставить заявку на помощь в организации переезда, на устранение строительных дефектов, заказать услуги грузчика, записаться на прием к нотариусу, на осмотр квартиры и подписание договора, а также получать регулярные сообщения обо всех этапах переселения.

ЦИФРА

48 тысяч человек переехали в новое жилье с начала действия программы реновации.

Формируем качественную городскую среду

Глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал о ходе работ в рамках реновации / Фото: Пресс-служба департамента строительства Москвы

О формировании общественных пространств и реализации программы реновации в столице «Вечерней Москве» рассказал Рафик Загрутдинов, руководитель Департамента строительства города Москвы.

Программа реновации жилья в Москве, утвержденная мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года, активно реализуется во всех округах столицы. Уже построено 185 домов, переселено более 48 тысяч человек.

В стадии строительства и проектирования на сегодняшний день находится еще порядка 400 домов. Ежегодно темпы реализации программы реновации в столице будут только расти. В этом году мы планируем ввести в эксплуатацию порядка 80 жилых домов общей жилой площадью 1,4 миллиона квадратных метров, это более 20 тысяч квартир.

Но программа реновации — это не только возможность переехать в новое комфортное жилье, но и формирование современной качественной городской среды, где будет создано пространство для комфортного проживания, отдыха и работы.

В жилых кварталах на первых этажах новостроек появятся новые социальные объекты, которыми смогут пользоваться все жители кварталов реновации: предприятия общественного питания, сервисы бытовых услуг, кафе и рестораны, магазины и аптеки, организации и предприятия, связанные с досугом и отдыхом, и даже детские сады.

За счет формирования публичных пространств, в частности бульваров, рекреационных зон, улиц, проездов, во всех районах города улучшится доступность школ, детских садов, поликлиник, спортивных сооружений, остановочных пунктов общественного транспорта и других объектов инфраструктуры. Зеленые зоны внутри кварталов в недалеком будущем позволят стать Москве еще более зеленым и экологически чистым городом.

В целом в каждом районе для москвичей значительно увеличится доступность объектов инфраструктуры.

У жителей Москвы появится свое собственное приватное пространство для различных видов отдыха, где будет все необходимое: детские площадки, разделенные по возрастам, спортивные и воркаут-площадки для занятий спортом, пешеходные и прогулочные зоны с клумбами, лавочками, качелями, зоны для выгула собак.