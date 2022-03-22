Информационная безопасность детей и подростков

Фото: Татьяна Яковлева

На взрослых всегда была ответственность по обучению и защите подрастающего поколения. И если раньше девочек, например, учили шить и готовить, а мальчиков пилить и строить, то в настоящее время нужные для жизни умения и навыки немного видоизменились.

Фото: Татьяна Яковлева

17 марта в Комитете Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей я стала участником парламентских слушаний на тему «О законодательном обеспечении информационной безопасности детей и подростков», что не менее важно и первостепенно, чем защита физическая.

Обеспечение безопасности детей в социальных сетях — это огромная проблема для всего мира. Но сейчас в нашей стране стоит вопрос не только о контроле того информационного контента, который может навредить морально-психологистическому здоровью детей, но и о том, как создать в информационном пространстве площадку для здорового развития наших детей.

Фото: Татьяна Яковлева

В этой связи, я считаю, что одними блокировками и запретами проблему не решить. Нужно развивать в детях умение пользоваться всеми медиа-площадками во благо себе и обществу, учить их анализировать поступающую информацию и показывать то, как можно создавать свою позитивную медиа-зону. В нашем центре Семьи и Молодежи «Перово» мы еще год назад начали развивать такое пространство. Проект клуб журналистики «Молодое Перо», получивший поддержку Мэра Москвы, призван показать подросткам и молодежи «внутреннюю кухню» средств массовой информации, обучить их отбирать новостную сетку, показывать положительные и отрицательные возможности СМИ и интернета. Но что более важно, этот проект даёт детям возможность самим стать создателями информационного пространства и получить предпрофессиональные навыки от ведущих экспертов! Мы не можем отрицать, что мир изменился. Интернет и социальные сети стали новой реальностью. Наша задача — научиться жить в этой среде и помочь адаптироваться нашим детям!