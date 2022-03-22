Московский НПЗ сократил потребление воды благодаря инновационной российской системе

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Во вторник, 22 марта, во многих странах мира отмечается Всемирный день водных ресурсов. В эту дату принято поднимать вопросы сохранения запасов пресной воды в природе и проводить природоохранные мероприятия. Россия располагает четвертью запасов пресной воды. И это накладывает особую ответственность за сохранение водных ресурсов на все сферы хозяйственной деятельности человека.

К 2022 году менее чем за пять лет Московский НПЗ снизил расход воды более чем на 13 миллионов кубометров. Для сравнения: это как два Химкинских водохранилища. Мероприятия стали возможными благодаря работе биологических очистных сооружений «Биосфера». Этот комплекс очищает промышленную воду, дождевые и ливневые стоки с эффективностью до 99,9 процента и позволяет повторно использовать их в производственном цикле.

Комплекс «Биосфера» — это российская система, технологии которой включают стадии последовательной очистки воды. На первом этапе промышленная вода, дождевые и ливневые стоки смешиваются и проходят сквозь блок напорной флотации. Здесь мощным потоком воздуха из воды удаляют механические примеси. После в мембранном биореакторе специальные микроорганизмы поглощают и перерабатывают остатки нефтепродуктов. В финальной части воду последовательно пропускают через угольные фильтры и блоки обратного осмоса, проводят обеззараживание ультрафиолетом. После полной очистки вода возвращается в производственный цикл. Технологии «Биосферы», разработанные российскими учеными, отмечены Минприроды России и правительством Москвы.