«Заходить» в ипотеку или нет? Что будет с ценами на жилье в 2022 году

Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва

Спрос на жилье на вторичном рынке упал из-за резко возросшей стоимости ипотеки, при этом квартиры в новостройках могут по-прежнему остаться востребованными в случае создания новых льготных программ. При этом стоимость аренды жилья продолжит падать из-за большого количества предложений и сравнительно скромного спроса. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

По его словам, по вторичному рынку ожидается снижение спроса.

— В первые две недели после 24 февраля спрос был ажиотажным в связи с изменениями в политической и экономической сферах, а также изменением ключевой ставки. Сейчас наступает период охлаждения рынка, клиенты и банки начинают возвращаться к обычным условиям. Но вторичный рынок зависит от ставок на ипотеку: два дня назад прошло заседание Центробанка, ставка была оставлена на прежнем уровне 20 процентных пунктов. По прогнозам Центробанка, инфляция будет падать к концу 2024 года. Это значит, что ставки будут держаться примерно на том же уровне, — резюмировал эксперт.

Как отметил Ракута, за последние три недели спрос на ипотеку на вторичном рынке упал более чем на 80 процентов. Большинство заемщиков не захочет покупать жилье в новых условиях. Вместе с вторичным рынком «просядет» и загородная недвижимость, уверен брокер.

Даже возможность снизить платежи в будущем не будет аргументом в пользу покупки квартиры на вторичном рынке, отметил специалист.

— Любую ипотеку можно рефинансировать, но этот год, пока все будет стабилизироваться, платежи ежемесячные платить как-то надо. Если сумма кредита небольшая, такой вариант можно рассмотреть, но, если это покупка недвижимости за восемь–десять миллионов, платеж становится большим. В таком случае конечный заемщик задумается перед тем, как «заходить» в ипотеку: все-таки этот объект будет в залоге у банка, и при отсутствии уверенности человек брать его не станет, — подчеркнул эксперт.

Спрос и цены на новостройки пока стабильны, отметил Ракута. Дальнейшее развитие первичного рынка будет зависеть от мер поддержки: в частности, льготной ипотеки для IT-специалистов. Если будут введены новые программы, спрос и цены останутся примерно на том же уровне, спрогнозировал собеседник «ВМ».

2022 год будет годом первичного рынка, уверен собеседник «ВМ».

— «Заходить» в ипотеку под 20–22 процента не каждый решится, а взять ипотеку под пять–шесть процентов — вполне приемлемо. Поэтому сейчас те, у кого есть свободные средства или планы на покупку квартиры в этом году, переориентируются на первичный рынок, — резюмировал Ракута.

По словам специалиста, «просядет» и рынок аренды жилья: многие люди передумали продавать жилье и будут пытаться сдать его. Количество потенциальных арендаторов при этом не выросло.

Переизбыток предложений на рынке аренды также связан с вводом в эксплуатацию большого количества новостроек, отметил эксперт.

— В 2020 году в пандемию была организована господдержка. Тот год был рекордным по объему выдачи ипотеки: многие воспользовались льготной программой и купили квартиры как инвестицию. Так как продавать их инвесторы тоже пока не спешат, они все выставляют в аренду. Но на рынке увеличилась конкуренция, а спрос у арендаторов остался прежним. Арендодателям надо как-то их привлекать — это получается сделать только снижением цены, поэтому процентов на десять рынок точно «просядет», — объяснил он.

Собеседник «ВМ» заметил, что в Москве и регионах наблюдаются примерно одинаковая ситуация с жильем. При этом нередко инвесторы из регионов вкладываются в квартиры в мегаполисах: жилье здесь всегда пользуется спросом среди арендаторов, заключил специалист.