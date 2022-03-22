Отечественное всегда полезнее: иностранные компании на рынке питательных смесей заменит наш производитель

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В Тимирязевской академии запатентовали рецепт детского питания. Отечественная разработка может компенсировать уход с российского рынка иностранных поставщиков.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина считает, что санкции могут дать необходимый толчок развитию собственного производства детского питания. Так, ученые Тимирязевской академии уже сообщили, что решили использовать для новой детской смеси только высококачественное сырье отечественного производства. В качестве белковой основы — настоящие говядина и телятина первой категории.

Питательный состав будет содержать полиненасыщенные жирные кислоты и витамины. Обогащение детского питания этими компонентами очень важно для малышей раннего возраста, от их поступления с пищей зависят выработка иммунитета, скорость роста и плотность костных тканей, физическая сила.

— У нас сейчас есть компании, которые занимаются изготовлением детского питания. Да, их немного. Но зато имеется сильная научная база и серьезный институт, занимающийся детским питанием, поэтому ситуация вскоре может измениться, — говорит Антонина Цицулина.

Устрашившись слухов о грядущем дефиците, многие люди начинают скупать товары первой необходимости. Многодетная мама Мария Перлау относится к запасливым соседкам с иронией.

— Уверена, что власти все продумали. Никакие санкции наших детей голодными не оставят, — говорит Мария.

В семье Перлау трое детей. Старшей дочке Даше и средней Соне баночки-сосочки и молочные смеси уже не нужны — девочки выросли из ясельного возраста. Зато год и десять месяцев назад на свет появился сынок Федя. И теперь перешел с маминого молока на баночные пюре. Федор — парень самостоятельный, у него уже и своя ложка есть, которой он с удовольствием черпает фруктовую пюрешку из собственной мисочки.

— Любимые яства Феде привозят на заказ с доставкой. Поэтому приходится брать то, что есть в ассортименте сетевого магазина, — рассказывает Федина мама. — Мы с сыном пробовали и отечественные, и зарубежные марки. Разницы особой нет.

Детское питание относится к социально значимым товарам, поэтому даже те фирмы, которые в связи с санкциями приостанавливают развитие на отечественном рынке, продолжат ввоз этой продукции в Россию. А директор по связям с общественностью и государственными органами Национального союза производителей молока Мария Жебит полагает, что сейчас нет рисков возникновения дефицита смесей и молочных продуктов. В стране есть запасы, а то, что откажутся нам везти Швейцария или Франция, тут же с удовольствием предоставят Индонезия, Турция, Таиланд или Индия.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным независимой аналитической компании, за последние три года в России увеличивается подъем производимой молочной продукции для детского питания. В 2019 году было произведено 316 095 тонн продукции, в 2020‑м этот объем вырос на 9,7 процента. Совет Федерации поставил задачу до 2023 года обеспечить 80 процентов рынка детского питания за счет отечественных производителей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Карпович, председатель региональной общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы»:

— У нас в объединение пока не поступали жалобы от родителей на недостаток детского питания в магазинах. Есть ряд импортных производителей, которые остаются на рынке. И не стоит забывать про наши заводы, которые были запущены. Да, возможны временные перебои в доставке, но в конце концов все будет поставлено в тех объемах, которые необходимы. Я думаю, что город и правительство сделают все возможное, чтобы мы не ощутили проблем с детским питанием. Все мощности у нас для этого есть.