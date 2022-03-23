Московская служба занятости успешно взаимодействует с работодателями

Фото: Пресс-служба Центра занятости населения «Моя работа»

В Москве открылся Кадровый центр для трудоустройства сотрудников иностранных компаний, которые объявили о приостановке своей деятельности. «Вечерняя Москва» узнала, какую помощь могут получить безработные.

Столичная служба занятости предлагает соискателям широкую линейку услуг, направленную на помощь в успешном трудоустройстве, отмечает Заместитель директора Центра занятости населения «Моя работа» Николай Ступин.

— Сейчас очень удачное время для московского рынка труда, ведь мы имеем дело с рынком кандидата. Этот факт заставляет работодателя снижать привычные требования, вкладывать ресурсы в обучение нового сотрудника, предлагать наставнические услуги, стажировки, и другие сервисы, позволяющие ввести соискателя в профессию, — рассказал он.

По словам Николая Ступина, сотрудники иностранных компаний, которые заявили о приостановке своей деятельности на территории России и не могут предложить другую работу, могут обратиться в Центр занятости, получить полное карьерное сопровождение, пройти собеседование с работодателем в рекрутинговых центрах, представленных прямо на площадке Кадрового центра «Моя работа» на улице Куусинена и найти работу, соответствующую их опыту и квалификации.

Между тем, сотрудничество со службой занятости высоко оценила заместитель директора по кадровым и социальным вопросам одной из крупнейших в России почтовых компаний Юлия Чернова.

— У нас взаимодействие с Центром занятости достаточно долгое. На текущей момент мы пробуем уже третий или четвертый формат и те проекты, которые мы ранее пробовали, показали нам свою эффективность. Говоря о конверсии в подборе персонала, мы рассчитывали на 2-3 процента, а получили 10 процентов, — пояснила она.

Отдельно Юлия Чернова рассказала об опыте взаимодействия с новым Кадровым центром.

— Нам предоставили сотрудника, который быстро внедрился и адаптировался в нашу компанию, все внимательно изучил. Мы очень довольны той целевой аудиторией, которую он отправляет. Сейчас еще рано говорить о проценте трудоустройства кандидатов, мы не так давно начали работу в формате рекрутингового центра, но, если говорить о предыдущих проектах, в которых мы участвовали, например, в открытых отборах, процент найма достаточно высокий, — поделилась она.

По словам Черновой, сейчас в ее компании представлено около 2 000-2 500 вакансий в разных направлениях. Есть массовые вакансии в логистике, предложения для водителей, специалистов отделов почтовой связи, почтальонов, в продажах, охране труда, департаменте персонала, IT.

— Возможность для трудоустройства неопытных специалистов есть. Не на все вакансии, не на все должности, но профессии такие, конечно, присутствуют, — добавила она. — Если говорить про студентов вузов, то мы активно развиваем программы стажировок. Буквально на прошлой неделе мы проводили День Почты России в Центре занятости, куда пришло порядка 50-60 студентов вузов. Они очень заинтересовались работой у нас, особенно, когда узнали, что Почта России проводит кибер-спартакиаду, где сотрудники могут играть в компьютерные игры и получать за это призы. Кстати, первые места занимают не только IT-специалисты, но и почтальоны, операторы связи.