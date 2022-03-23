Больше словарей и столовых

1965 год. Панорама строительства в долине реки Сосенки — район Гольяново, вид на Байкальскую и Алтайскую улицы / Фото: Исаков / pastvu.com

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы.

Во второй половине 1960-х годов жители новых районов столицы активно интересовались планами руководства города по благоустройству новых территорий. Ответы на некоторые вопросы давала рубрика «Справочное бюро» в номере «Вечерней Москвы» от 23 марта 1967 года.

Деревню превратили в город

Читательница М. Карцева интересовалась, какие предприятия и учреждения торговли и бытового обслуживания появятся в этом году на месте бывшей деревни Гольяново, где весной 1967 года шло активное жилищное строительство. Редакция переадресовала вопрос в исполнительный комитет Куйбышевского района столицы, ныне не существующего, куда и входили территории бывшей деревни Гольяново. Оказалось, что жителей новых районов ждут приятные изменения. В микрорайонах на территории Гольянова и Черницына откроются продовольственный магазин, диетическая столовая и кафе-кондитерская. В соседнем микрорайоне Гольянова откроются промтоварный и продовольственный магазины. В еще одном микрорайоне построят столовую и поликлинику.

Остановку ближе

Читатели М. Колькова и В. Каштоян живут на Славянском бульваре и ездят на автобусе № 104. Но вот незадача: остановки расположены далеко друг от друга. «Что намечено предпринять?» — интересовались москвичи.

Главный инженер Службы движения Управления пассажирского транспорта товарищ Томилин обнадеживает Колькову и Каштояна. По его словам, дополнительная остановка «Славянский бульвар» будет введена на маршруте 104-го автобуса после сооружения посадочной площадки.

Маршрут этот существует и сегодня и соединяет Филевский парк и Можайский район. Правда, остановки под названием «Славянский бульвар» на маршруте нет. Есть «Метро «Славянский бульвар». За счет строительства метро район стал еще доступнее и теснее соединен с центром столицы.

Любителям театра

Читатель Н. Дармороз поинтересовался, где в столице основная сцена Театра мимики и жеста. Сегодня на этот вопрос ответил бы интернет за секунду. А в 1967 году газета внимательно отнеслась к просьбе и уточнила непосредственно в театре. Оказалось, постоянная сцена будет находиться по адресу: Измайловский бульвар, 41, где строится Дом культуры Всероссийского общества глухих. Театр обретет свой постоянный адрес при этом Доме культуры. А строительство планируют закончить в этом же 1967 году. Театр мимики и жеста и сегодня существует по тому же адресу.

Руссо туристо

Читателям И. Ефремовой и К. Верстовскому на вопрос, где купить русско-итальянский и итальяно-русский словари, недавно выпущенные издательством «Советская энциклопедия», «Справочное бюро» ответило, что будет повторный выпуск этих книг, ведь первый очень быстро разошелся среди любителей итальянского языка в Советском Союзе. Что было совсем неудивительно для самой читающей страны, которой был СССР.