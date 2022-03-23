Дочь своей страны

Фото хоккеисток, вы- шедшее в «Вечерней Москве» в 1934 году. Слева на снимке Галина Малец / Фото: Архив «Вечерней Москвы»

Если время течет как вода, то в жизни человека волей-неволей порой отражаются все водовороты этого потока.

Так, кажется, произошло и в жизни моей мамы. Галина Яковлевна Малец родилась 24 марта 1913 года в Гельсингфорсе, ныне Хельсинки, где ее будущие родители — Агриппина Осипова и Яков Малец — находились из-за революционной деятельности моего деда Якова. Сразу после рождения дочери, чтобы она была записана как рожденная в России, семья переехала в Санкт-Петербург и поселилась в доме на набережной реки Мойки. Прожив здесь около двух лет, семья перебралась в город Ревель (ныне Таллин), а в 1916 году обосновалась в Москве. Поселились они в Замоскворечье, на Мытной улице, в пятиэтажном доходном доме купца Алексеева 1914 года постройки.

17 августа 1918 года грянул гром — деда, согласно справке Центрального архива ФСБ, арестовали по ордеру Всероссийской чрезвычайной комиссии. Можно предположить, что это как-то было связано с произошедшим 6–7 июля левоэсеровским мятежом. К счастью, 21 октября 1918 года он был освобожден.

Начиная с 1919 года деятельность Якова Васильевича стала связана с частыми поездками. В сентябре 1921 года одна из таких поездок привела к его трагической гибели. С этого момента жизнь бабушки кардинально изменилась. Еще до замужества она освоила профессию портнихи, и это очень ей пригодилось.

Мама, окончив начальную школу, в 1928 году поступила в школу фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) Гознака имени Семена Енукидзе. Учеба в ФЗУ крепко связала маму со спортом. Еще в 1910 году на Мытной улице был сооружен стадион «Замоскворецкий». Под разными названиями он просуществовал до 2003 года. Большим маминым увлечением стал развивающийся в стране с 20-х годов прошлого века женский хоккей с мячом. Первой хоккейной командой на высшем уровне у мамы стала команда «Буревестник». В 1935 году прошел первый чемпионат — всесоюзное межведомственное первенство, в финале которого команда профсоюзов, за которую играла Галя, со счетом 2:0 обыграла «Спартак». После этого от Николая Старостина маме поступило приглашение в «Спартак», но она от него отказалась. В последующем маминой командой стал «Локомотив». В те годы спорт был популярен в СССР. Фотографии спортсменов появлялись в газетах, в том числе и в московской «Вечерке».

После тренировки на водной станции. Вторая слева — Галина Малец / Фото: Архив «Вечерней Москвы»

Хоккей в те годы, когда еще не было искусственных полей, являлся сугубо зимним видом спорта. Однако неугомонный мамин характер не мог смириться с тем, что летом будет простой, и поэтому в ее жизнь вошла еще и академическая гребля. В этом виде спорта она тоже добилась высоких результатов, выступая и за сборную команду Москвы на первенствах СССР. В 1936 году она работала инструктором по гребле в Центральном совете спортивного общества «Локомотив». Однако не спортом единым была занята мамина жизнь: были в ней встречи и расставания, дружба и влюбленности.

В апреле 1935 года мама выходит замуж и уезжает к мужу в Ленинград, но брак оказался недолгим, и уже в конце года Галя возвращается в Москву.

Но спорт и прочее протекали в свободное от работы время. Трудовая же деятельность мамы началась сразу по окончании ФЗУ в августе 1931 года на фабрике Гознак в должности чертежника.

В последующем практически весь ее трудовой путь от чертежника до инженера был связан с чертежной доской.

С 1936 года Галина Малец работает сначала техником, а затем инженером во Всесоюзном научно-исследовательском институте промышленного транспорта. Когда началась Великая Отечественная, Галя без промедления поступает на работу в институт «Стальпроект», в котором она проработает до самой пенсии.

В сентябре 1941 года немцы вплотную подошли к Москве. Как и многие другие предприятия и организации, сотрудники «Стальпроекта» и их семьи были эвакуированы. Около месяца эшелон добирался до места назначения. Им стал уральский город Орск. Там специалисты института создавали новое металлургическое оборудование магнитогорского комбината. В 1943 году «Стальпроект» возвращается из эвакуации в Москву.

…Отгремели залпы победного салюта, постепенно налаживалась мирная жизнь. Произошли перемены и в личной жизни Галины: она связала свою судьбу с коллегой Георгием Александровичем Шараповым. Вскоре у них родился сын — я. Большую помощь в домашних делах мама получала от бабушки, которой не стало в 1959 году.

Трудовая книжка мамы пестрит различного рода благодарностями как за профессиональную, так и за общественную работу.

«Стальпроект» на паях с другими организациями во второй половине 60-х годов планомерно строил жилье для своих сотрудников. И в августе 1968 года, за два года до выхода мамы на пенсию, мы из коммунальной квартиры переехали в новую квартиру в районе станции метро «Динамо». Конечно, это стало событием.

В июле 1973 года, после окончания вечернего института, я ушел на один год в армию, и мама, чтобы скрасить одиночество, устроилась на должность старшего кассира в расположенную рядом с домом аптеку, где и проработала до октября 1984 года. На этом трудовая деятельность Галины Яковлевны практически была закончена.

В 1986 году маме пришлось, перенеся успешную операцию, стойко преодолеть тяжелую болезнь, что позволило ей в последующем, вплоть до последних дней, жить полноценной жизнью. Не стало Галины Яковлевны Малец 13 сентября 2004 года. Ее жизнь вместила в себя и революции (февральскую и октябрьскую 1917 года и распад СССР), и три эпохальные войны (Первую мировую, Гражданскую и Вторую мировую), и все то, чем жила в то время страна.