Количество правонарушений продолжает снижаться

Фото: Из личного архива Олега Баранова

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. 23 марта депутаты Мосгордумы заслушали отчет начальника ГУ МВД России по Москве Олега Баранова.

В 2021 году в Москве правоохранительным органам удалось добиться снижения количества совершенных преступлений на два процента. Об этом на заседании Мосгордумы сообщил начальник Главного управления МВД России по Москве Олег Баранов.

— В прошедшем году отмечено сокращение числа преступлений корыстно-насильственной направленности на два процента, — сообщил Олег Баранов.

Так, число грабежей в прошлом году снизилось на 23,7 процента, количество разбоев — на 23,6 процента, краж из квартир — на 34,1 процента, краж транспортных средств — на 27,9 процента, количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 18,5 процента.

— В отчетном периоде московской полицией в рамках предоставленных полномочий осуществлялся контроль за соблюдением жителями города карантинных мер, принятых в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Особое внимание было уделено борьбе с нарушениями законодательства, в том числе коррупционного характера, связанными с использованием сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции, — отметил Баранов.

В 2021 году возбудили 104 уголовных дела по фактам изготовления и сбыта поддельных справок об отсутствии коронавируса, сертификатов о вакцинации и QR-кодов, изъяли 717 поддельных сертификатов.

— При взаимодействии с заинтересованными структурами правительства Москвы и представителями народной дружины, казачества и частных охранных структур проводились мероприятия по обеспечению охраны правопорядка в Москве. Выявлено и пресечено более 20 тысяч административных правонарушений, — сообщил Олег Баранов.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что в Москве самый низкий уровень преступности в Центральном федеральном округе и в целом в стране.

— Профилактика, внедрение новейших технологий, в том числе видеонаблюдения, добросовестная работа участковых, контроль за ситуацией в миграционной сфере, внимание к общественному мнению, эффективная обратная связь с москвичами — все это в комплексе ежегодно дает положительную динамику, — заключил Алексей Шапошников.

Завершая отчет о деятельности в 2021 году, Олег Баранов заверил, что в будущем сотрудники московской полиции выполнят все поставленные перед ними задачи.

КСТАТИ

Депутат Мосгордумы, Герой России Олег Артемьев принял участие в заседании прямо с борта Международной космической станции. Как сообщил депутат, на момент начала заседания столичного парламента он находился над Курильскими островами.