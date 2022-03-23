Винтажные объективы и удивительные виртуальные системы

Представительница стенда одной из столичных компаний по производству и аренде оборудования Ирина Павлова рядом с современной камерой. За ее спиной — оптические объективы вековой давности / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

23 марта в Москве открылась XVII выставка оборудования, услуг и новых технологий для кино- и телепроизводства. Два павильона крупнейшей столичной студии собрали все современные технологии. Так что нам будет чем ответить Голливуду.

Серая дверь стоит при «входе» на один из стендов. Но за ней нет других декораций. Только камера, установленная напротив. Тайну предназначения никуда не ведущей двери раскрывает технический директор системы Camix научно-производственного объединения «Варя» — резидентов «Сколкова» — Артем Орлов. Он делает шаг через дверь и...

Разгадка оказывается близко — на мониторе рядом. Закрыв за собой дверь, Артем попадает в виртуальную реальность. На экране видно, что он вышел из кирпичного, старого по виду здания. Если повернуть камеру, которая снимает Артема, приблизить или отдалить зум (фокусное расстояние объектива. — «ВМ»), то картинка на экране будет «следовать» за ней.

— Наш продукт может помочь перейти на новый уровень проектам в отрасли развлечений, спорта, медицины и производства, — объясняет Артем. — Мы делаем как оборудование, так и программное обеспечение.

С помощью технологий команда создает полную копию видеокамеры, параметры которой передаются в систему. И программа, зная точное положение камеры, фокус и зум, «дорисовывает» картинку вокруг. Это могут быть город, другая планета или любые прочие декорации.

Систему в действии можно было недавно увидеть в музыкально-развлекательном шоу на одном из федеральных каналов. Это была первая программа на отечественном телевидении, которая использовала технологии расширенной реальности.

— Кстати, часть оборудования мы производим сами, — рассказывает Артем Орлов. — Его делают всего несколько производителей в мире. Я могу сказать, что наша система — одна из самых точных.

Еще одна компания столичного региона, которая может помочь съемочным группам экономить время и деньги с помощью технологий, — компания XOVP.

Их огромный диодный экран в пару кликов мышкой переносит тебя на парижскую улицу, а точнее — на милый балкончик с видом на Эйфелеву башню.

За секунду можно переключить фон на заснеженный городок, ресторан или фантастическую планету в другой вселенной.

— Наша передовая система отслеживания камеры подстраивается в режиме реального времени под положение камеры, — объясняет арт-директор компании Константин Королев. — Это позволяет обеспечить максимальное присутствие актера в локации. Благодаря этому специалисты по спецэффектам могут работать прямо на площадке вместе с кинематографистами.

Несколько съемочных групп уже использовали эти технологии, чтобы снимать свои сериалы и фильмы, а музыканты — для видеоклипов. И даже популярное юмористическое интернет-шоу прибегало к услугам студии.

— Чаще всего локации мы отрисовываем сами. Сначала создаем чертежи, потом переносим в 3D-модель, а дальше — текстурируем, делая все максимально правдоподобным, — добавляет Королев.

Рядом с экраном — машина с четырьмя камерами, установленными на крыше. С ее помощью можно снимать виды города. Кажется, что задача простая, но зафиксировать камеры так, чтобы изображение не тряслось и не смазывалось — довольно трудно. Но с помощью уникальной системы это сделать удалось.

Технологии, это, конечно, хорошо, но многие предпочитают использовать «старое» оборудование. Потому что современные цифровые камеры не дают той «живописности», которую обеспечивает оптика.

— Мы производим и сдаем в аренду оборудование, — рассказывает представитель стенда компании Blackline Ирина Павлова.

Ее муж и главный конструктор Сергей отмечает, что одна из гордостей компании — коллекция винтажной оптики.

— У нас есть коллекция объективов, которые использовались в начале века. Некоторым более ста лет, и на такое оборудование сняли не одну голливудскую классику, — говорит Сергей Павлов.

Стенд сервис-компании «ФильмСейфити» встречает гостей большим предупреждающим желтым знаком, говорящим о том, что на дороге ведутся съемки. С помощью специалистов съемочные группы могут легко и без лишних проблем согласовать процесс кинопроизводства на улицах Москвы. Сервис помогает оформить перекрытие улиц и обеспечить безопасность как команды, так и горожан.

Еще одну полезную услугу предоставляет компания «КиноКлининг». После съемок в квартирах, офисах и павильонах команде приходится восстанавливать интерьеры, «как было до съемочной группы». Как правило, эти часы или дополнительно оплачиваются, или вычитаются из времени смены. А специалисты компании предлагают снизить финансовую нагрузку на бюджет проекта, предоставляя услугу по низкой цене.

Кстати, выставку открыли в очень киношной традиции — разбитой тарелкой. Ее раскололи почетные гости мероприятия. И как во время съемок, каждый желающий смог забрать себе кусочек тарелки, чтобы сохранить до конца выставки. На удачу.

ИНТЕРЕСНО

Многие фильмы, вопреки представлениям зрителей, снимают не в павильонах, а в настоящих домах и квартирах. Об этом недавно рассказал руководитель компании по производству кинофильмов и телевизионных программ Андрей Хабаров. По его словам, сдать жилье для съемок может каждый желающий. Иногда это делают актеры из массовки, чтобы дополнительно подзаработать. Такая услуга будет намного выгоднее, чем сдать квадратные метры арендаторам. Например, в Москве, чтобы снять приличную квартиру, можно заплатить около 50– 60 тысяч рублей в месяц. А за 12-часовой съемочный день хозяин получит примерно такую же сумму.