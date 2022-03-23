Городская епархия протянула беженцам руку помощи

Руководитель молодежного отдела Московской городской епархии протоиерей Кирилл Сладков вручает подарок двухлетнему беженцу Богдану Липовко. Сейчас маленький Богдан живет в Подмосковье вместе с мамой — Натальей Магаляс / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В среду, 23 марта, беженцам из Донбасса, размещенным в Подмосковье, привезли новую партию гуманитарной помощи. Вещи первой необходимости собрали православные волонтеры.

Машина отдела по делам молодежи Московской городской епархии подъезжает к детскому лагерю. Среди прочих встречать ее выходит двухлетний Богдан Липовко — один из самых младших жителей пункта временного размещения для беженцев. Держась за руку своей мамы Натальи Магаляс, Богдан подходит к белой машине и с любопытством смотрит в раскрытый кузов автомобиля, забитого до упора коробками с гуманитарной помощью.

Председатель отдела по делам молодежи Московской городской епархии протоиерей Кирилл (Сладков) достает из машины примеченный ребенком конструктор и дарит его малышу.

— Меня, сына и мою маму эвакуировали из Горловки, — рассказывает Наталья Магаляс, пока волонтеры занимают внимание ребенка. — Мы здесь находимся почти месяц, но я не помню дня, чтобы мне или другим беженцам, проживающим в лагере, чего-то не хватало. Вещи, мыло, шампуни, зубная паста, детское питание, памперсы, канцелярские товары... Проще сказать, чего нет. Сейчас я планирую остаться в России и найти работу по специальности, ведь в России есть все условия для того, чтобы жить и развиваться ребенку. А домой, думаю, уже не вернусь. Даже новости про Украину не могу смотреть, сразу начинается депрессия.

Еще одна жительница Горловки, Ольга Снежкова, приехала в Россию вместе с двухлетней дочерью и мамой. Девушка призналась, что с 2014 по 2019 год жила и работала в России, потом вернулась домой. Когда ситуация в ДНР стала накаляться, поняла, что оставаться с ребенком в Горловке небезопасно.

— Перед эвакуацией думали только о том, что необходимо срочно выезжать из города, поэтому собрали все самое необходимое: документы и детские вещи, — говорит Ольга Снежкова. — То есть у нас, по сути, не было ничего. Все необходимое нам выдали в пункте временного размещения. Огромное спасибо россиянам, которые каждый раз собирают нам гуманитарную помощь.

Молодая мама не перестает надеяться, что когда-нибудь она вернется домой.

— Но если придется остаться в России, я буду только рада. Нас так тепло и душевно здесь встретили... Уверена, что россияне не бросят нас в беде, — добавила Ольга Снежкова. — Когда дочь подрастет, отдам ее в детский садик, а сама устроюсь на работу. По профессии я медсестра. Поэтому, думаю, мне помогут с этим.

Игрушки и конструкторы сотрудники епархии сразу раздают детям, а вещи, средства личной гигиены и канцелярские товары складывают в административно-хозяйственный корпус лагеря.

— Помимо гуманитарной помощи, волонтеры чуть ли не каждый день помогают нашим детям делать уроки, а также оформлять документы, например для оформления ИНН или российского паспорта, — поделилась Нелли Гениатулина, эвакуированная в Россию из Донецка.

В Россию женщину привезли с тремя детьми под опекой. Из Донецка Нелли забрала с собой даже кошку и собаку.

— Без заботы домашние животные могут погибнуть, поэтому, не раздумывая, я взяла их с собой, — призналась Нелли.

Помочь беженцам может каждый. Отдел по делам молодежи Московской городской епархии принимает гуманитарную помощь от москвичей до 24 апреля по адресу: улица Бакунинская, дом 100, строение 6.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кирилл Сладков, председатель отдела по делам молодежи Московской городской епархии, протоиерей:

— Сейчас идет Великий пост, во время которого мы решили объединить православную молодежь, чтобы собрать для беженцев гуманитарную помощь. Это не последняя такая акция с участием епархии. 30 апреля мы планируем приехать в оздоровительный лагерь, чтобы снова вручить беженцам подарки и порадовать дончан выступлением артистов православного хора.