Столичные вузы готовятся принять абитуриентов — беженцев из автономных республик Донбасса

Беженка из города Макеевка ДНР Наталья Нурдинова сейчас учится в подольской школе № 34. Девушка планирует стать врачом, поэтому решила поступить после школы в российский вуз и выучиться на педиатра и эндокринолога / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В среду, 23 марта, в ДНР возобновили занятия в школах. Корреспондент «Вечерней Москвы» встретилась со старшеклассниками из Донецкой Республики, которые готовятся поступать в отечественные вузы.

Одиннадцатиклассник Олег Жуков в подольской школе № 34 — новенький. Он родом из Донецка. Эвакуировались вместе с мамой еще в феврале, разместились в подольском лагере «Мечта». Там Олег сразу же облюбовал спортплощадку с турниками: тренируется рано утром перед учебой и по вечерам. После школы собирается поступить в один из московских педагогических вузов, на учителя по физкультуре, а затем — стать тренером по адаптивной физкультуре или работать в фитнес-клубе. Сейчас силы парня брошены на учебу. К счастью для Олега, ЕГЭ ему сдавать не придется. Как беженец он сможет получить аттестат по итогам текущей успеваемости.

— Школьная программа у нас была точно такая же. Но уровень обучения здесь, конечно, намного выше, из-за чего приходится догонять одноклассников, — делится Олег. — Мне жаль, что из-за событий, которые продолжаются восемь лет, я не смог получить нормального образования на родине.

Да и город сам уже не тот, что был раньше. И пока его восстановят, пройдут те же восемь лет. Он, конечно, расцветет, но моя жизнь идет. Я знаю, что Россия сильная, богатая страна. Это страна возможностей. Сколько бы клеветы ни было в ее адрес, я верю делам. И своим глазам. Россия меня ни разу еще не подвела.

Планирует поступать в российский вуз и беженка из донецкой Макеевки Наталья Нурдинова. Вместе с мамой они также эвакуировались в Подольск.

— Мне комфортно в школе, приняли как свою, здесь очень спокойно, — говорит Наталья. — Мы когда уезжали из Макеевки, было слышно, как бомбили вокруг. Надеюсь, с нашим домом в центре города ничего не случится, и он останется целым. Хотя хуже всего приходится окраинам.

Наталья достает из сумки и кладет на парту учебник по экономике. Такого предмета в ее родной Макеевке не было. Так же, как и астрономии.

— Хоть и сложнее учиться, я все равно остаюсь отличницей, как и была, — говорит Наталья. — Очень люблю изучать химию и биологию. Я с самого детства мечтала стать врачом, смотрела медицинские каналы. Теперь хочу остаться в России и поступить в медицинский вуз, выучиться на педиатра и эндокринолога.

Московские вузы уже готовятся к притоку абитуриентов из ДНР и ЛНР. С первого марта принимают заявки и о переводе студентов.

— Уже сейчас мы перевели восемь человек. Из Луганской и Донецкой народных республик подано около 10 заявок, документы находятся на рас- смотрении. Обучение ребят из ЛНР и ДНР будет проводиться на бюджетной основе, — рассказала проректор по учебной работе Сеченовского университета Татьяна Литвинова.— Студентам из Украины, ЛНР и ДНР мы также выплатили единовременную материальную помощь.

Студентов с Донбасса принимают и в Московский физико-технический институт, сохраняя при этом бюджетную или платную форму обучения.

— К нам и раньше поступали ребята из этих республик, но в основном в магистратуру, — рассказали «ВМ» в пресс-службе МФТИ. — В этом году приемная кампания на англо- язычные программы началась в марте, на русскоязычные программы стартует с июня. Мы ждем талантливых ребят из всех стран мира.

По решению Минобразования и науки России, беженцы из ДНР и ЛНР смогут поступить в вузы по квотам на образование для иностранных студентов, пройдя собеседование. То есть без экзаменов. Министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков рассказал «ВМ», что республике нужны новые специалисты, которых будут готовить в российских вузах.

— Нам нужны кризисные менеджеры, юристы со знанием российского права, потому что в республике мы переходим на него, — отметил министр образования ДНР. — Нужны специалисты и в сельском хозяйстве, раньше мы им не занимались, так как были частью другой страны. Теперь же мы создали у себя Аграрную академию. Использовали опыт российских партнеров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Константин Гужевкин, заместитель председателя Московской городской организации профсоюза работников народного образования и науки России:

— С 2014 года уже существуют отдельные правила приема для студентов ДНР и ЛНР, и, на мой взгляд, пересматривать их не нужно. Многие московские вузы готовы и к увеличению мест, если это потребуется. Многие из ребят к тому же имеют российский паспорт, а значит, поступают не как иностранные граждане. Студентов из ДНР и ЛНР в профсоюзах никогда не рассматривают как иностранцев. Это наш братский народ. Они точно так же говорят на русском языке, активно включаются во внеучебную и профсоюзную деятельность. Поэтому какая-то особая адаптация студентам из ДНР и ЛНР не нужна.