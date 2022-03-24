Психолог дал советы о том, как полюбить себя

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От близких, друзей или родственников мы можем слышать жалобы на отсутствие сил, желаний, тревожное или депрессивное состояние. Да что там говорить: порой сами их испытываем! В психологии этому есть название — отсутствие ресурсов. Куда пропадают силы и что может стать их источником — об этом рассказала специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Дищенко.

Чтобы говорить предметно, давайте разберемся, на что же тратится наше время и энергия. В этом поможет простое упражнение: на листке бумаги распределите по степени значимости слова: дети, работа, муж, я, друзья, родители, родственники. После обратите внимание, на каком месте стоит «я». То, что указали перед этим местоимением, — туда и уходят силы и внимание.

— Мне нравится метафора про безопасность в самолете: маску сначала на себя, потом — на ребенка. Никто из нас не сомневается в логике этого высказывания: ведь при нарушении инструкции ребенок попросту не выживет. Но в отношении самих себя мы менее заботливы. Потому, к сожалению, часто забываем, что главный человек в нашей жизни — это мы, — отмечает психолог.

Причин такой забывчивости немало. Самая распространенная — человек попросту не знаком с собой: не сформирована система представлений о себе, хотя именно понимание своей индивидуальности позволяет относиться к собственной личности с уважением, благодарностью, ценить все то, что есть.

— Главными становятся заботы о других: накормить, одеть, обучить детей, заработать, привести дом в порядок. Для своих желаний не остается ни места, ни времени, ни сил. При этом мы ждем, что окружающие заметят нашу усталость, оценят ежедневные подвиги, трудоголизм и как-то облегчат состояние. Но, как правило, ожидания не оправдываются. Никто о нас не позаботится, пока мы сами не начнем этого делать: думать и помнить о себе, своих мечтах и потребностях, — добавляет специалист.

Помоги себе: 4 простых способа

Искусство маленьких шагов

Вспомните и запишите всё, за что можете себя поблагодарить. Простая практика, но очень помогающая вспомнить о своих ценностях. Чем больше благодарностей, тем лучше (не меньше двадцати точно). Когда писали, что чувствовали? Было ощущение, что повод сказать спасибо однозначно есть, либо обесценивали достижения?

Встречается мнение, что наши ежедневные дела обыденны, нет повода их ценить. Ну как можно благодарить себя за приготовленный обед или вымытую посуду? У каждого из нас есть выбор, делать это или нет. Выбрав сделать, мы тратим время, силы, вкладываем частичку себя, своей энергии. Это ваши вложения, не другого, так почему считаете, что все усилия неважны?

В обществе принято говорить и учитывать лишь самые высокие свершения. Скажем, золотую медаль на олимпиаде. При этом ежедневный труд, обычно тяжелый, объемный, прямому взгляду незаметный, считается чем-то заурядным. Но это не так. Важно отмечать свои шаги — из них и состоит жизнь.

Заземление

Начинать любить себя никогда не поздно. Просто выделите в течение дня несколько минут свободного времени. Где бы ни находились, старайтесь чувствовать соприкосновение ног с полом или землей. Произнесите: «я есть». Начните шепотом, потом продолжайте, увеличивая громкость слов. Что чувствуете?

Знакомство с собой

Встаньте перед зеркалом, спокойно несколько минут постойте перед ним. Посмотрите себе в глаза и скажите: «Я люблю тебя таким (имя), какой ты есть». Что испытываете? Как эти чувства ощущаются в теле? Вроде бы простая фраза, но не всем она легко дается. Можно повторять упражнение каждый день — так психика вас услышит.

Блокнот благодарностей

Ежедневно записывайте в блокнот всё, за что сегодня можете себя поблагодарить. Минимум — 10 пунктов. И пусть в списке значатся не только крупные дела, но любые достижения: удалось вовремя лечь спать, выделить время на чашку кофе и завтрак, сыграть с детьми в настольную игру.

СПРАВКА

Московская служба психологической помощи регулярно проводит вебинары на тему саморазвития, личностных кризисов и поисков ресурсных состояний.

Так, 28 марта в 19:30 состоится онлайн-мероприятие «Время моей жизни». Психолог расскажет о том, как найти в жизни место для собственных желаний.

Еще одна встреча по теме пройдет 29 марта в 19:30 «От мечты к цели». На вебинаре научитесь отличать мечту от целей, правильно их формулировать, распишете шаги для реализации ваших заветных желаний.

Кроме того, работает круглосуточный телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского), +7 (495) 051 (для мобильного), а также чат психологической поддержки. Все подробности — на сайте www.msph.ru.