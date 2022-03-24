Центр «Профессионал» помогает мамам в декрете сохранить и развить свои профессиональные компетенции

Фото: Из личного архива Юлии Павловой

Город дает возможность получить дополнительное профессиональное образование женщинам в декрете и мамам дошкольников. Столичный учебный центр «Профессионал» предлагает более 60 программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Обучение можно пройти бесплатно по направлению центра занятости населения.

После декретного отпуска женщинам бывает сложно вернуться к работе. Они сталкиваются с серьезными изменениями в профессиональной сфере и часто испытывают неуверенность.

Московская учительница Юлия Павлова — мама двоих детей. До декрета она преподавала информатику в одной из столичных школ. За время перерыва в работе многие технологии обновились, и у школьников стало появляться все больше вопросов, к которым Юлия не была готова.

— Современные дети буквально рождаются с гаджетами в руках. Некоторые вопросы школьников могут поставить в тупик даже профессионала, — говорит учительница.

Чтобы оставаться в тренде, Юлия во время декретного отпуска выделила время на повышение квалификации и обратилась в центр занятости населения. Карьерный консультант предложил ей на выбор несколько десятков курсов IT-направления. Юлия остановилась на дистанционном курсе по веб-программированию в учебном центре «Профессионал».

Обучение заняло два месяца. Занятия проходили каждый день в формате вебинаров. Так Юлия, оставаясь дома с детьми, смогла обновить знания и познакомиться с разработкой сложных веб-проектов.

— Очень рада, что попала на этот замечательный курс. Словно открыла для себя программирование заново. Теперь чувствую себя намного увереннее, — делится выпускница.

Когда дети подросли, Юлия решила вернуться к работе в школе. Ее сразу пригласили углубленно преподавать информатику в лицее недалеко от дома. Программа на новом месте работы была сложнее, но Юлию это не испугало. Теперь у нее достаточно компетенций, чтобы преподавать предмет продвинутым школьникам.

В свободное от занятий время Юлия продолжает самостоятельно изучать языки программирования. Она не исключает, что в будущем перейдет работать в сферу IT-технологий. Необходимые знания для этого у нее уже есть.

ЗАМЕТКА

В учебном центре «Профессионал» можно повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. Также в центре помогают выпускникам найти новую работу. Если вы хотите попасть на курсы, необходимо обратиться в центр занятости населения или оформить заявку на сайте. Все документы можно заполнить дистанционно.

Направление на бесплатное обучение могут получить безработные москвичи, мамы дошкольников, люди в возрасте от 50 лет и старше, а также члены малоимущих семей с детьми.