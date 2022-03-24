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Тайны живут там, где спрятаны сокровища

Наталья Тростьянская

Общество
Тайны живут там, где спрятаны сокровища
Руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов показал редкие артефакты, которые археологи нашли в Старомонетном переулке / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Ровно 25 лет назад охотники за сокровищами обнаружили у берегов Эквадора затонувшее в 1654 году испанское судно, груженное золотом и серебром. Такая история могла произойти в море, но не в городе. Ведь клады — это что-то, связанное с затерянными островами и пиратскими кораблями. Но и Москва богата на сокровища. Знатоки рассказали «Вечерней Москве» о самых интересных кладах, которые находили в столице.

В таком старинном городе, как Москва, клады и сокровища могут быть где угодно. Именно поэтому перед тем, как начать строительство, благоустройство и другие земляные работы, на место выезжают археологи. Обычно за сезон они находят несколько тысяч артефактов, включая древние монеты.

Интересно, что в Москве один из самых известных и одновременно загадочных кладов, который ищут последние 200 лет, — не сундук с золотом, а Либерея, библиотека Ивана Грозного, в которой, по преданию, собраны произведения древних поэтов, философов, ораторов и публицистов.

— Ее поиском занимались не только энтузиасты, но и ученые, в частности, комиссия, изучавшая в 1920-е годы подземную Москву, — говорит краевед и главный редактор журнала «Московское наследие» Филипп Смирнов. — Возглавлял комиссию Игнатий Стеллецкий, он много чего нашел в подземной части города, некоторые документы засекретили, но, как бы нам ни хотелось, среди них не было свидетельств о существовании библиотеки Грозного.

Есть несколько версий, где она может быть. Одни говорят, что надо искать на территории Московского Кремля, другие предлагают изучить район усадьбы Коломенское, третьи отправляют в Александровскую слободу, а кто-то и вовсе считает, что царь припрятал библиотеку в Вологде. Но, по мнению Смирнова, гоняться за Либереей — все равно что искать философский камень Якова Брюса.

— Легенда о магических способностях Брюса родилась из-за того, что он по вечерам выходил на площадку Сухаревой башни, которая на тот момент была самым высоким и впечатляющим зданием в городе, и изучал звезды, — развенчивает миф, уходящий корнями в XVIII век, краевед.

Но есть в Москве и реальные клады. Так, рядом с храмом в Барашевском переулке, который когда-то был соединен с усадьбой Трубецких подземным ходом, нашли «сокровища трех мудрецов».

— Обнаружили некий склеп, внутри которого вокруг горшочка, наполненного драгоценными камнями, якобы сидели три монаха. Почему «якобы» — потому что, скорее всего, это провалившиеся могилы, — предпочитает верить фактам Филипп Смирнов. — А содержимое сосуда наверняка вынули из окладов икон, чтобы спрятать, например, от армии Наполеона.

Один из самых внушительных московских кладов нашли в 1996 году на территории Гостиного Двора. Археологи расчищали бревенчатое основание сгоревшего дома, когда обнаружили два кувшина — белоглиняный и медный. Внутри хранилось 335 талеров, западноевропейских монет, и 95 429 русских серебряных копеек.

— В этот клад также входили серебряные стаканы, стопки и чаши, — добавил руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. — Скорее всего, его владелец был из верхушки купеческого сословия.

На Гончарной улице в 1997 году нашли 3300 серебряных монет, большинство из них отчеканили на Московском денежном дворе во времена правления царя Михаила Федоровича. Клад спрятали в чернолощеную кубышку и плотно запечатали воском.

— Некоторые монеты использовали как украшения, о чем говорят небольшие отверстия по краю, — поделился любопытным фактом Емельянов. — Впрочем, на платежную способность денег это никак не повлияло.

Еще один довольно большой клад — около 40–43 тысяч монет общим весом более 20 килограммов — столичные археологи обнаружили в 2015 году во время раскопок на территории будущего парка «Зарядье». По версии ученых, деньги, помещенные в кувшин, флягу и кубышку, спрятали в первой четверти XVII века. Человеку, который нашел бы их тогда, хватило бы на несколько поместных сел.

— Один из самых необычных кладов, так называемый шахматный, археологи нашли в 2017 году на Пречистенке, — продолжил Алексей Емельянов. — Десять серебряных копеек ручной чеканки спрятали внутри полой костяной фигуры слона.

Археологи считают, что монеты изготовили в 30–40-е годы XVI века. В то время за одну такую серебряную копейку можно было купить гуся.

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