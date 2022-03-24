Опытных гонщиков тренируют с малых лет
Сюжет:«Вечерке» – 100 лет
Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.
Весна в столице — пора не только благоустройства, но и старта новых проектов, проведения различных соревнований и конкурсов.
Подготовка спортсменов
«Спортивное общество «Старт» получило участок в Тестовском поселке (в районе 1-й Красногвардейской ул.) для строительства спортивной автомобильно-мотоциклетной станции. Строительство начнется в апреле. В двухэтажном здании разместятся классы для подготовки спортсменов — мотоциклистов и автомобилистов. <…>.
Территория станции будет заасфальтирована.
<…> Водители будут обучаться правильной езде в условиях города».
2 марта 1938 года
В наши дни гонщиков готовят в мотошколе Мосгортранса. Недавно прошли соревнования среди детей по фигурному вождению.
Ребята в возрасте от 5 до 14 лет должны были как можно быстрее и аккуратнее проехать между искусственными препятс твиями. В соревнованиях впервые приняли участие девочки.
— За пять лет существования школы технику вождения мотоциклов освоили более 550 детей, — рассказал глава мотошколы Виктор Курбатов.
22 марта 2022 года
Красивые места отдыха «Пруды, расположенные у Новодевичьего монастыря (их зеркало равно трем с половиной гектарам), находятся в непосредственной близости от Центрального стадиона имени В. И. Ленина.
Трест общестроительных и мелиоративных работ Управления благоустройства Мосгорисполкома еще в прошлом году объединил здесь два небольших пруда в один, а третьему, крупному, придал более красивые очертания. Остались работы по расчистке».
12 марта 1957 года
В этом году в Москве уже завершили реконструкцию исторических прудов в парке «Яуза». До конца года в районе Фили-Давыдково приведут в порядок Мазиловский пруд.
— Он находится на реке Фильке в живописной зеленой полосе вдоль линии метро и очень популярен у местных жителей, — сказал заместитель гендиректора Мосводостока Владимир Яворский. — Наша главная задача — превратить Мазиловский пруд в красивое место отдыха.
13 марта 2022 года
Юбилей писателя
«За заслуги и развитие советской литературы, в связи с 75-летием со дня рождения, писатель Корней Иванович Чуковский награжден орденом Ленина. Сегодня в Центральном доме литераторов проводится вечер, посвященный юбилею писателя».
30 марта 1957 года
В этом году исполнится 140 лет со дня рождения детского писателя, в связи с чем 1 апреля стартует прием заявок на соискание премии имени Корнея Чуковского.
— Имена лауреатов станут известны осенью, — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. — Одного из семи победителей по традиции определят участники проекта «Активный гражданин».
23 марта 2022 года