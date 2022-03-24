Опытных гонщиков тренируют с малых лет

Участники первенства СССР по мотогонкам на московском ипподроме / Фото: Вячеслав Ун ДА-СИн / ТАСС

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

Весна в столице — пора не только благоустройства, но и старта новых проектов, проведения различных соревнований и конкурсов.

Подготовка спортсменов

«Спортивное общество «Старт» получило участок в Тестовском поселке (в районе 1-й Красногвардейской ул.) для строительства спортивной автомобильно-мотоциклетной станции. Строительство начнется в апреле. В двухэтажном здании разместятся классы для подготовки спортсменов — мотоциклистов и автомобилистов. <…>.

Территория станции будет заасфальтирована.

<…> Водители будут обучаться правильной езде в условиях города».

2 марта 1938 года

В наши дни гонщиков готовят в мотошколе Мосгортранса. Недавно прошли соревнования среди детей по фигурному вождению.

Ребята в возрасте от 5 до 14 лет должны были как можно быстрее и аккуратнее проехать между искусственными препятс твиями. В соревнованиях впервые приняли участие девочки.

— За пять лет существования школы технику вождения мотоциклов освоили более 550 детей, — рассказал глава мотошколы Виктор Курбатов.

22 марта 2022 года

Красивые места отдыха «Пруды, расположенные у Новодевичьего монастыря (их зеркало равно трем с половиной гектарам), находятся в непосредственной близости от Центрального стадиона имени В. И. Ленина.

Трест общестроительных и мелиоративных работ Управления благоустройства Мосгорисполкома еще в прошлом году объединил здесь два небольших пруда в один, а третьему, крупному, придал более красивые очертания. Остались работы по расчистке».

12 марта 1957 года

В этом году в Москве уже завершили реконструкцию исторических прудов в парке «Яуза». До конца года в районе Фили-Давыдково приведут в порядок Мазиловский пруд.

— Он находится на реке Фильке в живописной зеленой полосе вдоль линии метро и очень популярен у местных жителей, — сказал заместитель гендиректора Мосводостока Владимир Яворский. — Наша главная задача — превратить Мазиловский пруд в красивое место отдыха.

13 марта 2022 года

Юбилей писателя

«За заслуги и развитие советской литературы, в связи с 75-летием со дня рождения, писатель Корней Иванович Чуковский награжден орденом Ленина. Сегодня в Центральном доме литераторов проводится вечер, посвященный юбилею писателя».

30 марта 1957 года

В этом году исполнится 140 лет со дня рождения детского писателя, в связи с чем 1 апреля стартует прием заявок на соискание премии имени Корнея Чуковского.

— Имена лауреатов станут известны осенью, — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. — Одного из семи победителей по традиции определят участники проекта «Активный гражданин».

23 марта 2022 года