Жизнь наполнена творчеством

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

24 марта, в День работника культуры, в центре ЗИЛ пройдет праздничное чаепитие. Главными героями встречи станут сотрудники, которые работают в учреждении не одно десятилетие. О связи поколений, традициях и новых проектах «Вечерняя Москва» рассказала директор центра ЗИЛ Мария Рогачева.

В этом году культурному центру исполнится 85 лет. Несколько поколений москвичей выросли в его стенах: занимались в творческих кружках и студиях, приходили сюда с родителями на праздники и концерты.

— По работе я много общаюсь с разными людьми и часто слышу: «А ты знаешь, у меня же с ЗИЛом столько приятных воспоминаний», — говорит Мария Рогачева, судьба которой была переплетена с этим учреждением задолго до того, как она стала его директором. — Папа моей крестной мамы десять лет руководил тогда еще Дворцом культуры ЗИЛ, — рассказывает она.

Сама Мария, будучи маленькой девочкой, приходила сюда на занятия по хореографии — в детстве она занималась фигурным катанием на стадионе «Торпедо», который находится по соседству.

— Наш культурный центр всегда был топовой площадкой, которую посещали известные люди, — рассказывает Мария Рогачева. — В свое время здесь побывали, например, Юрий Гагарин, Ромен Роллан, выступали Владимир Высоцкий и Евгений Евтушенко.

В Культурном центре ЗИЛ есть кружки, которые работают со дня его основания. Среди них, например, одна из старейших в Москве театральных студий. Из нее вышли такие знаменитые актеры, как Василий Лановой, Владимир Земляникин, Вера Васильева и другие.

— У нас богатая живая история, — подчеркивает Рогачева. — Мы не только бережно храним и развиваем традиционные форматы, но и постоянно придумываем что-то новое. И это тоже одна из миссий центра ЗИЛ. В 2012 году, когда в Москве стартовала модернизация домов культуры, именно он стал экспериментальной площадкой, открытой для творческих проектов. Уже тогда здесь появилась Арт-резиденция — программа поддержки начинающих коллективов и артистов. Сегодня она действует не только в столице, но и в других регионах России.

В прошлом году ЗИЛ запустил еще несколько новых проектов. Один из них — ZIL Creative Hub помогает людям, у которых есть какие-то креативные задумки, «упаковать» свои идеи в полноценный продукт и найти на него финансирование.

Правовые вопросы, связанные с творческой деятельностью, обсуждают в Лаборатории интеллектуальной собственности. Раскрыться молодым музыкантам помогают кураторы проекта «ЗИЛ.АМП». А Театральная лаборатория стала площадкой, куда приходят независимые коллективы, ставят и показывают разножанровые спектакли.

— Жизнь кипит, — описывает, что происходит в ЗИЛе, Мария Рогачева. — Мы стараемся работать так, чтобы у каждого, кто хочет реализовать свой творческий потенциал, была такая возможность.

СПРАВКА

Культурный центр ЗИЛ как Дворец культуры заработал в декабре 1937 года. Здание, которое считается памятником архитектуры, строили в несколько этапов. Сначала ввели в эксплуатацию театральную часть, а уже потом клубный корпус. Сегодня в ЗИЛе работают 33 студии и кружка, в которых занимаются более 1500 человек. Также в центре регулярно проходят различные мероприятия. В ЗИЛе есть библиотека, лекторий и выставочный зал. В прошлом году в восстановленной обсерватории установили мобильный планетарий.