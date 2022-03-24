К проекту присоединяется все больше добровольцев

Руководитель проекта «Город героев Москва» Дмитрий Курбанов / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Дмитрий Курбанов на протяжении уже нескольких лет является руководителем волонтерского проекта «Город героев Москва», поэтому заботу о жителях столицы он считает делом своей жизни. 24 марта он рассказал «Вечерней Москве», как проходит его рабочий день.

Утро Дмитрия Курбанова начинается с заботы о любимой кошке. По первому звуку будильника животное прибегает к его кровати и начинает жалобно просить покормить. По словам Дмитрия, кошка просто не оставляет ему шансов продолжить свой сон.

— Я спросонья встаю с кровати и иду кормить ее, потому что знаю, что она от меня не отстанет и продолжит мяукать. Но для меня это особый ритуал, который, если честно, даже немного бодрит, — со смехом рассказывает он.

После этого Дмитрий, в зависимости от дня недели, либо едет на тренировку по баскетболу, либо сразу отправляется в офис проекта «Город героев Москва».

— Я живу недалеко от своей работы, поэтому добираюсь до нее пешком. По пути обзваниваю всех своих коллег и спрашиваю, как у них дела, проснулись ли они. Это наша ежедневная традиция, — отмечает Курбанов.

Руководитель проекта подчеркивает, что путь от дома до работы — это особая часть дня. Он успевает не только обзвонить друзей, но и полюбоваться городом. И Дмитрий старается не слушать музыку и не отвлекаться на внешний шум, чтобы собраться с мыслями и подготовиться к предстоящей в офисе планерке.

— В нашем проекте очень много направлений, которые обязательно нужно контролировать. Поэтому рабочий день нашего коллектива начинается с собрания, на котором мы обсуждаем текущие задачи, работаем над ошибками, строим планы, — добавляет он.

После совещаний участники проекта отправляются на различные волонтерские мероприятия — как в городе, так и за его пределами. Дмитрий достаточно часто к ним присоединяется. Но, как он признается, иногда приходится следить за ситуацией из офиса.

— Сейчас мы работаем на гуманитарных складах. Я забочусь о комфорте наших активистов — в течение дня узнаю, как у них дела, накормлены ли они и прочее. Это ведь очень важно, чтобы все работали в хороших условиях и подавали пример другим, — говорит Курбанов.

Помимо текущих задач, руководитель проекта следит за тем, чтобы действия волонтеров освещались на их страницах в социальных сетях. К примеру, чтобы интервью с волонтерами публиковались вовремя и вся информация о проекте была доступна и интересна каждому из подписчиков.

— Наш коллектив — это моя вторая семья. Мы всегда готовы прийти на помощь друг другу. Более того, я заметил, что многие находят здесь свою вторую половинку. Это не может не радовать, — рассказывает Дмитрий.

Он признается, что получает настоящее удовольствие от каждого дня на работе, поэтому ходит туда как на праздник. А еще Дмитрию очень нравится, что вся его деятельность — это помощь людям, больше всего нуждающимся в этом. Он говорит, что самое приятное для него — получить простое «спасибо» от тех, кому он помог.

— И дело даже не в благодарности на словах, а в улыбках, которые нам ежедневно дарят люди. А еще я вижу, как штат волонтеров проекта ширится с каждым днем. Для меня быть частью добра в этом мире — особая честь, — говорит Курбанов.

ДОСЬЕ

Курбанов Дмитрий Михайлович родился 2 апреля 1997 года в Москве. Окончил Российский государственный социальный университет (РГСУ) по специальности «государственное и муниципальное управление», степень магистра получил по специальности «организация работы с молодежью» в том же учебном заведении. Основал волонтерский проект «Город героев Москва» в 2020 году для того, чтобы помогать пожилым людям получать продукты во время пандемии коронавируса. Своими любимыми местами в Москве считает национальный парк «Лосиный Остров» и парк «Сокольники». Свободное от работы время проводит вместе с коллективом или участвует в археологических экспедициях.