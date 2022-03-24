Донбасс: война и мир. Восемь лет обстрелов и диверсий не сломили жителей непокорных республик

Мариуполь. Запорожское шоссе. Боец народной милиции ДНР с винтовкой Мосина на плече охраняет подозрительного задержанного, который пытался выйти вместе с колонной беженцев / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Жизнь в Донецкой Народной Республике, восемь лет находящейся в состоянии войны, потихоньку налаживается. И, несмотря на неутихающую канонаду, город продолжает жить. И помогать тем, кто пострадал еще больше и чьи дома еще вчера были на линии фронта: жителям Волновахи, Мариуполя и других освобожденных территорий. Мы представляем фоторепортаж Алексея Орлова, который только что вернулся из ДНР. Потому что иногда кадры говорят лучше слов.

Донецк сегодня гудит, как растревоженный улей. Где-то вдалеке гремят тревожные раскаты. На улицах почти не встретишь молодых людей без формы. Зато очень много беженцев — тех, кому пришлось еще хуже, чем дончанам. Их дома, оказавшиеся на линии фронта, стали руинами. В освобожденных городах и поселках спешно, ежедневно рискуя попасть под шальной снаряд или мину, коммунальщики сбиваясь с ног восстанавливают линии электропередачи, газо- и водопроводы.

А простые донецкие мужики — шахтеры да рабочие — взяли в руки оружие, чтобы отодвинуть украинские войска и нацбаты к старым границам бывшей Донецкой области. А ныне — Донецкой Народной Республики, не признавшей государственный переворот 2014 года на Украине. Кому-то достались старые добрые «калаши». Да и трофейная техника и вооружение, которое захватывает Российская армия в ходе спецоперации, передается на нужды народной милиции ДНР и ЛНР. В том числе и то, которое до сих в промышленных масштабах поставляет Украине Запад.

Жители Мариуполя в поисках еды. В городе из-за действий неонацистов сложилась ситуация, близкая к гуманитарной катастрофе / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В основном — в ударные батальоны, которые сейчас выгрызают буквально зубами каждый метр родной земли в Мариуполе или под Авдеевской у нацбатальонов, прикрывающихся мирными жителями.

Ну а у тех, кто идет во втором и третьем эшелонах и обеспечивает порядок в тылу и выполняет вспомогательные функции (собственно, там находятся все мобилизованные дончане), можно встретить и старушку «мосинку», закинутую на плечо крепкого кряжистого мужика. В прицел которой — не исключено — прищурившись смотрел красноармеец еще в 1943 году, выискивая ненавистный мундир мышиного цвета. Но люди уверены: освободили от нацистов Донбасс тогда — освободят и сейчас. Дожмут. И никакие «вольфсангели», свастики и портреты Бандеры и Гитлера, из которых украинские неонацисты сделали едва ли не культ, им не помогут. Потому что сама земля здесь — за нас. Она обильно полита русской кровью и не потерпит, чтобы враг ее попирал.

Донецк. Улица Университетская. Витрина свадебного салона после варварского удара ракетой комплекса «Точка-У» по центру города, унесшего 21 жизнь / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

И люди не потерпят. Собственно, они доказали это восемь лет назад. И доказывают сейчас. А по трассам в сторону границы с Россией тянутся бесконечные колонны беженцев. Людей, которые последние три недели служили живым щитом для людей, по идее призванных их защищать. Однако вместо этого у них часто отбирали последний кусок хлеба и глоток воды, без зазрения совести выкидывали их из собственных квартир, откровенно грабили и расстреливали без суда и следствия всех несогласных. Они устали от войны. И очень хотят мира.

Прижимая к груди кота или маленький баул с вещами, которые успели захватить с собой, спасаясь из пылающего города, они наконец могут вздохнуть свободно. Жители Донецка готовы отдать им последнее. Они-то не понаслышке знают, как это, когда каждый поход в магазин за хлебом может стать последним, а стекла дребезжат от близких разрывов. Когда нечем накормить ребенка, а в аптечке нет даже таблетки аспирина.

Мариуполь. Запорожское шоссе. Беженцев на выезде из города сопровождает техника народной милиции ДНР. Это делается, чтобы защитить мирных людей от обстрелов со стороны националистических формирований, которые всеми силами препятствуют эвакуации гражданского населения / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Поможет и Россия. Как в 2014–2015-м помогла жителям тогда еще непризнанных республик Донбасса выжить. Белые «КамАЗы» гуманитарных конвоев спасли регион. А трассу, связывающую Донецк и границу, местные прозвали тогда «дорогой жизни». Сейчас же гуманитарные грузы буквально из всех регионов нашей страны поехали по новым «дорогам жизни», привозя самое необходимое — воду, еду, лекарство — на освобожденные территории ДНР и ЛНР, где еще вчера кипели бои. И где люди долгие восемь лет жили в оккупации. Потому что неофашисты из нацбатов подчас творили вещи под стать их «идейным вдохновителям» — военным преступникам из коллаборационистских формирований на службе Третьего рейха. Тем самым «борцам за свободу», что сожгли заживо жителей Хатыни и безжалостно убивали детей во время Волынской резни. Также помощь идет и на демилитаризованные украинские территории. Мы никогда не бросаем в беде своих — так уж повелось от века.

ДНР. Пункт сбора беженцев Беземенное в здании местной школы. Семья Саркаш (сын Сергей, мама Наталья и дочь София) / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Поддержим и протянем руку помощи братьям и друзьям. Да что там говорить — рубаху последнюю отдадим. А если придет лихая година, прикроем от пули, даже собственной грудью. Недаром в своей речи, выступая в Лужниках в годовщину «Крымской весны», президент России Владимир Путин вспомнил цитату из Священного Писания: «Нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих»… Почтив тем самым российских солдат и офицеров, участвующих в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Которые даже в условиях тяжелейших городских боев делают все, чтобы сохранить жизни гражданских. Иногда — ценой собственных жизней, прикрывая их от пуль и осколков телами. Как это было издревле заведено на Руси. И на Киевской тоже. Только многие об этом почему-то забыли.

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