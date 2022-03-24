Донбасс: война и мир. Восемь лет обстрелов и диверсий не сломили жителей непокорных республик
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Жизнь в Донецкой Народной Республике, восемь лет находящейся в состоянии войны, потихоньку налаживается. И, несмотря на неутихающую канонаду, город продолжает жить. И помогать тем, кто пострадал еще больше и чьи дома еще вчера были на линии фронта: жителям Волновахи, Мариуполя и других освобожденных территорий. Мы представляем фоторепортаж Алексея Орлова, который только что вернулся из ДНР. Потому что иногда кадры говорят лучше слов.
Донецк сегодня гудит, как растревоженный улей. Где-то вдалеке гремят тревожные раскаты. На улицах почти не встретишь молодых людей без формы. Зато очень много беженцев — тех, кому пришлось еще хуже, чем дончанам. Их дома, оказавшиеся на линии фронта, стали руинами. В освобожденных городах и поселках спешно, ежедневно рискуя попасть под шальной снаряд или мину, коммунальщики сбиваясь с ног восстанавливают линии электропередачи, газо- и водопроводы.
А простые донецкие мужики — шахтеры да рабочие — взяли в руки оружие, чтобы отодвинуть украинские войска и нацбаты к старым границам бывшей Донецкой области. А ныне — Донецкой Народной Республики, не признавшей государственный переворот 2014 года на Украине. Кому-то достались старые добрые «калаши». Да и трофейная техника и вооружение, которое захватывает Российская армия в ходе спецоперации, передается на нужды народной милиции ДНР и ЛНР. В том числе и то, которое до сих в промышленных масштабах поставляет Украине Запад.
В основном — в ударные батальоны, которые сейчас выгрызают буквально зубами каждый метр родной земли в Мариуполе или под Авдеевской у нацбатальонов, прикрывающихся мирными жителями.
Ну а у тех, кто идет во втором и третьем эшелонах и обеспечивает порядок в тылу и выполняет вспомогательные функции (собственно, там находятся все мобилизованные дончане), можно встретить и старушку «мосинку», закинутую на плечо крепкого кряжистого мужика. В прицел которой — не исключено — прищурившись смотрел красноармеец еще в 1943 году, выискивая ненавистный мундир мышиного цвета. Но люди уверены: освободили от нацистов Донбасс тогда — освободят и сейчас. Дожмут. И никакие «вольфсангели», свастики и портреты Бандеры и Гитлера, из которых украинские неонацисты сделали едва ли не культ, им не помогут. Потому что сама земля здесь — за нас. Она обильно полита русской кровью и не потерпит, чтобы враг ее попирал.
И люди не потерпят. Собственно, они доказали это восемь лет назад. И доказывают сейчас. А по трассам в сторону границы с Россией тянутся бесконечные колонны беженцев. Людей, которые последние три недели служили живым щитом для людей, по идее призванных их защищать. Однако вместо этого у них часто отбирали последний кусок хлеба и глоток воды, без зазрения совести выкидывали их из собственных квартир, откровенно грабили и расстреливали без суда и следствия всех несогласных. Они устали от войны. И очень хотят мира.
Прижимая к груди кота или маленький баул с вещами, которые успели захватить с собой, спасаясь из пылающего города, они наконец могут вздохнуть свободно. Жители Донецка готовы отдать им последнее. Они-то не понаслышке знают, как это, когда каждый поход в магазин за хлебом может стать последним, а стекла дребезжат от близких разрывов. Когда нечем накормить ребенка, а в аптечке нет даже таблетки аспирина.
Поможет и Россия. Как в 2014–2015-м помогла жителям тогда еще непризнанных республик Донбасса выжить. Белые «КамАЗы» гуманитарных конвоев спасли регион. А трассу, связывающую Донецк и границу, местные прозвали тогда «дорогой жизни». Сейчас же гуманитарные грузы буквально из всех регионов нашей страны поехали по новым «дорогам жизни», привозя самое необходимое — воду, еду, лекарство — на освобожденные территории ДНР и ЛНР, где еще вчера кипели бои. И где люди долгие восемь лет жили в оккупации. Потому что неофашисты из нацбатов подчас творили вещи под стать их «идейным вдохновителям» — военным преступникам из коллаборационистских формирований на службе Третьего рейха. Тем самым «борцам за свободу», что сожгли заживо жителей Хатыни и безжалостно убивали детей во время Волынской резни. Также помощь идет и на демилитаризованные украинские территории. Мы никогда не бросаем в беде своих — так уж повелось от века.
Поддержим и протянем руку помощи братьям и друзьям. Да что там говорить — рубаху последнюю отдадим. А если придет лихая година, прикроем от пули, даже собственной грудью. Недаром в своей речи, выступая в Лужниках в годовщину «Крымской весны», президент России Владимир Путин вспомнил цитату из Священного Писания: «Нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих»… Почтив тем самым российских солдат и офицеров, участвующих в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Которые даже в условиях тяжелейших городских боев делают все, чтобы сохранить жизни гражданских. Иногда — ценой собственных жизней, прикрывая их от пуль и осколков телами. Как это было издревле заведено на Руси. И на Киевской тоже. Только многие об этом почему-то забыли.
ЦИФРА
80 тонн гуманитарного груза — круп, консервов — доставили в Харьковскую область бойцы Росгвардии.