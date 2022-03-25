Такси в Крыму: какой сервис ждет туристов на полуострове

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Сегодня такси в Крыму — это не только добраться из аэропорта до отеля и обратно. Несмотря на отсутствие в регионе привычных москвичам агрегаторов такси, сервис пассажирских перевозок здесь весьма развит.

Такси остается самым удобным способом передвижения по полуострову, особенно с учетом того, что в некоторые курорты попасть на общественном транспорте затруднительно. Тем, кто привык передвигаться с комфортом, стоит обратить внимание на крупные компании, которые уделяют внимание состоянию машин и могут предложить тарифы «комфорт» и «бизнес». В этих тарифах работают Hyundai Sonata, Ford Fusion, Volkswagen Jetta, Renault Megane, Toyota Camry, KIA Optima, BMW 3 и другие подобные модели. Пассажиров не будет укачивать на долгой дороге, а просторный салон позволит всем расположиться с комфортом. В машинах класса «комфорт» и «бизнес» всегда есть кондиционер.

У многих перевозчиков можно заказать такси для большой компании: приедет Mercedes Sprinter, Peugeot Boxer, Toyota Haise или какой-то другой микроавтобус большой вместимости. Прилетели в Крым большой семьей? Заказывайте минивэн. Если едите на полуостров в командировку, уточните наличие в машине оборудования для выдачи чеков.

Заказать машину можно по телефону или через мобильное приложение. Здесь все привычно и ничего нового. Удобно для тех, кто не готов откликаться на личные предложения «бомбил» в аэропорту. Крупный перевозчик, как правило, держит стандарты: вежливые водители, чистый салон, езда без нарушения правил дорожного движения, цены без сюрпризов, разные способы оплаты.

Из аэропорта трансфер в высокий туристический сезон состоит заказывать заранее. В противном случае придется ждать машину порядка часа. Условно рынок такси в Крыму делят между собой компании, которые занимаются внутригородскими перевозками и те, кто возит туристов и местных жителей между городами. В редких случаях компании работают одновременно на городских и междугородних перевозках.

Такси в Крыму развивается семимильными шагами и все меньше напоминает лотерею, хотя некоторое время назад заказанную машину можно было просто не дождаться. Качество сервиса растет, но до столичного, конечно, не дотягивает. Постепенно меняется к лучшему и отношение туристов к местным перевозчикам. Что касается цен, то как и в других городах они зависят от спроса. Также стоит напомнить, то в Крыму пока сохраняется масочный режим, а значит придется с пониманием отнестись к просьбе водителя надеть маску.

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