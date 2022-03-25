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Московские психологи рассказали о четырех типах привязанности

Павел Гриднев

Общество
Московские психологи рассказали о четырех типах привязанности
Фото: Pexels

Мы все хотим одного — чтобы нас любили. Человеку жизненно необходимо ощущать эмоциональную близость, но, к сожалению, порой он сам не может разобраться в своих чувствах, открыто и бережно рассказать о них партнеру. Какой бывает любовь и почему это светлое чувство может нас ранить, рассказала специалист Московской службы психологической помощи Елена Сидорова.

— Отношениям между людьми мы учились у родителей в детстве. Из проявлений их заботы, любви и привязанности к нам или, наоборот, демонстрации строгости и неприступности делали выводы: можем ли ожидать чего-то от людей, которых любим, либо нужно рассчитывать только на себя. Наша память сохранила эти ранние уроки любви, и они сопровождают нас всю жизнь. Удастся ли нам, будучи взрослыми, создать гармоничные отношения и быть счастливыми в любви, во многом зависит от этих ранних навыков, — отметила Елена.

В детстве у каждого человека формируется эмоциональная связь со значимым взрослым. От того, насколько она надежна, будет зависеть, как ребенок, а потом взрослый человек будет строить свои отношения с этим миром, с другими людьми, насколько мир безопасен и можно ли обращаться к другим за поддержкой.

— Что мы вкладываем в понятия любви и привязанности? Прежде всего — чувство безопасности в отношениях с другим человеком: ему можно довериться и быть естественным. Состояние, когда знаешь, что тебе помогут, понимаешь, что твои чувства важны, ими можно поделиться и к ним отнесутся бережно. Ощущение того, что человек может положиться на партнера, и создает ту самую устойчивость. И если мир безопасен, то можно рисковать, получать новый опыт, развиваться, чувствовать себя уверенным и самостоятельным. Это источник силы и спокойствия, — добавила психолог.

В психологии выделяют четыре типа привязанности: три обозначают термином «ненадежные» — тревожный, избегающий, амбивалентный, а четвертый так и называется — надежный тип привязанности.

Тревожный

Люди с этим типом привязанности зациклены на партнере, чувствуют, что близость всегда недосягаема. Они могут противоречить себе, бывают очень щедры и внимательны к близкому человеку, легко рассказывают о своих чувствах, при этом часто возлагают на других вину за эти эмоции. Еще они боятся быть покинутыми, всегда ставят других на первое место, не чувствуют себя в безопасности, импульсивно проявляют эмоции в стрессовой ситуации. Такие люди склонны к созависимости, недооценивают свою значимость и переоценивают значимость партнера, а еще жертвуют собой ради любви.

Избегающий

С таким типом привязанности люди не обращаются за помощью, рассчитывают только на себя. Они не жалуются, но всячески демонстрируют свое недовольство, стараются держать дистанцию и говорят обо всем, кроме себя. Предпочитают как можно быстрее выходить из конфликтных ситуаций, в том числе ценой избегания острых тем, стремятся угодить окружающим, часто испытывают чувство стыда и неуверенности. Не готовы решать проблемы, чувствительны к критике и обвинениям, у них возникают трудности с исполнением своих обязанностей. Они не осознают свои чувства, совершают поступки, о которых никого не предупреждают, не ощущают себя свободно в отношениях.

Амбивалентный

Человек с амбивалентным типом привязанности плохо осознает свои чувства, ориентируется на чужое мнение, консервативен, зависим от мнения окружающих, нуждается в партнере, но при этом избегает отношений. Он может проявлять агрессию, не привязывается, боится, что партнер его бросит, страдает зависимостями, не помнит своего детства или оправдывает родителей.

Надежный

Люди с надежным типом привязанности гибкие и легко встраиваются в новые предлагаемые обстоятельства, умеют доверять и могут ставить отношения на первое место. Сами работают над отношениями и ценят, когда партнер тоже готов к такой работе, умеют справляться с различными сложностями и разногласиями. В конфликте не теряют самообладания и ясно мыслят, сближение с другим для них не проблема, они чувствуют себя безопасно в романтических отношениях.

Нельзя сказать, что у каждого из нас сформирован лишь один тип привязанности. Как правило, это комбинированный вариант. Вопрос в том, какой доминирует. В зависимости от этого люди по-разному реагируют и справляются с трудными ситуациями. Понимание механизма проявления своих реакций, осознание, что и почему с нами происходит, – первый шаг к надежным, эмоционально близким, безопасным отношениям. Именно в них формируется привязанность. Именно в них ее можно развивать.

Московская служба психологической помощи регулярно проводит вебинары на темы самопознания, также психологи рассказывают о семейных и детско-родительских отношениях.

Так, 30 марта в 10:30 пройдет онлайн-встреча «Как отзывается привязанность детей к родителям во взрослом возрасте». Вебинар будет интересен тем взрослым, кто задумывается о своем детстве и детстве своих детей, кто хочет понять, какова взаимосвязь стиля привязанности ребенка к родителям и его психологического благополучия уже во взрослом возрасте.

Кроме того, работает круглосуточный телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского), +7 (495) 051 (для мобильного), и чат психологической поддержки. Все подробности – на сайте www.msph.ru.

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