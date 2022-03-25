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Автоэксперт рассказал, что изменится в правилах прохождения техосмотра в России

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Автоэксперт рассказал, что изменится в правилах прохождения техосмотра в России
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Осенью из процесса техосмотра уберут ряд пунктов. При этом он по-прежнему останется необязательным для большинства владельцев автомобилей. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков.

По словам специалиста, с 1 сентября во время техосмотра перестанут проверять ряд несущественных узлов.

— Некоторые вещи специально демонстрировались только на техосмотре. Например, аптечка или огнетушитель вообще не нужны на техосмотре: они нужны на дороге, когда случилось какое-то происшествие. Такие вещи, как отсутствие подтеканий или запотеваний по стыкам узлов и агрегатов, тоже весьма субъективная штука, и решение их убрать, конечно, будет воспринято положительно, — объяснил собеседник «ВМ».

Как отметил эксперт, появилось и несколько новых пунктов, которые пока прописаны недостаточно четко: в частности, будет проверяться подсос воздуха. По всем нововведениям стоит дождаться разъяснений конкретных инструкций для пунктов техосмотра, подчеркнул Гудков.

Автоэксперт обратил внимание, что техосмотр по-прежнему не нужно будет проходить большинству владельцев машин.

— Техосмотр остается обязательным для всех, кроме физических лиц, эксплуатирующих автомобиль в собственных некоммерческих целях. Владельцам такси, автобусов и грузовиков его придется проходить. Единственное исключение для физических лиц: переоформление машины для купли-продажи, если она старше четырех лет, или внесение изменений в Конструкцию, — объяснил Гудков.

Специалист заметил, что с 1 марта официально введен штраф за отсутствие диагностической карты, который может взиматься как сотрудниками ГИБДД, так и с камер. Его размер составляет 2000 рублей, он может приходить владельцу раз в сутки.

Эксперт заметил, что отсутствие диагностической карты может сыграть против владельца автомобиля в случае аварии.

— Теоретически, в такой ситуации при ДТП страховая компания может подать регрессный иск. Но, чтобы доказать, что техническая неисправность явилась причиной ДТП, нужно проводить сложную и дорогую автотехническую экспертизу. Чаще всего, особенно при бытовых авариях, страховые компании с этим не заморачиваются, но право такое у них есть, — объяснил эксперт.

Гудков подчеркнул: если речь идет об аварии с серьезным ущербом, страховая компания с большой долей вероятности будет использовать отсутствие диагностической карты, чтобы отказать в компенсации. У крупных транспортных средств, таких как автобусы и грузовики, суммы ущерба при ДТП могут быть довольно большими, уточнил специалист.

Техническое состояние коммерческого транспорта проверяют детальнее, чем автомобилей частных лиц, отметил эксперт.

— У них ситуация получше с наличием полисов. За коммерческим транспортом следят серьезнее — это совершенно точно, поэтому техосмотр в данном случае имеет значение, — рассказал собеседник «ВМ».

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