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«Безвкусицы должно стать меньше»: Ольга Лерман — о посредственном кино и театральных скандалах

Маргарита Мартовская

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Безвкусицы должно стать меньше»: Ольга Лерман — о посредственном кино и театральных скандалах
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Актриса Ольга Лерман 25 марта отметит свой 34-й день рождения. За год звезда приняла участие во многих проектах: снялась в новых фильмах «Нормальный только я», «Одиннадцать молчаливых мужчин», в нескольких сериалах, а также сыграла в премьерном спектакле «Вой на и мир». Актриса рассказала «Вечерней Москве» о лучших ролях в своей карьере, близких ей по духу литературных героинях и о том, почему скандал и настоящее искусство несовместимы.

— Ольга, в этом сезоне состоялась премьера спектакля «Война и мир» Римаса Туминаса, где вы играете Наташу Ростову. Ранее вы играли Анну Каренину, Татьяну Ларину. Похожи ли современные женщины на них или сегодня такие характеры невозможны?

— Конечно, возможны! В этом и есть гениальность и бессмертность авторов — Толстого, Пушкина. Их образы вечны. Каждая девочка в 14– 15 лет была Татьяной Лариной или Наташей Ростовой.

— А вы кем были?

— Думаю, больше Татьяной Лариной. А потом переросла в Мулан.

Говорят, что образ Наташи Ростовой для Толстого был любимый, так как женщина должна быть олицетворением любви, хранительницей домашнего очага. А вам в жизни близка такая роль?

Мне кажется, у Толстого не было ни одного любимого женского персонажа. Этот человек очень нежно и тихо ненавидел представительниц другого пола. А если серьезно, на каждом этапе жизни у женщины свое представление об идеальности. Сначала нам все кажется легким, воздушным, прекрасным. Потом кто-то ударяется в карьеру, а кто-то — в семейный быт. Я пока парю где-то между.

«Безвкусицы должно стать меньше»: Ольга Лерман — о посредственном кино и театральных скандалах Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

— Вы сыграли главную роль в фильме «Нормальный только я». По сюжету в детском лагере столкнулись ребята из неблагополучных семей и дети с особенностями развития. Считаете этот фильм остросоциальным?

— «Нормальный только я» — это лучший проект за 11 лет моей кинокарьеры. А также это знаковая работа для России, потому что в ней остро поднимается тема людей с инвалидностью, которые находятся в обычной среде обитания, и проблем, с которыми они сталкиваются. Но, несмотря на серьезный посыл, мне нравится, что у нас получилась комедия!

— Впервые за 11 лет... Неужели в России так мало хороших идей для кино?

— Нет, я говорю исключительно про свой опыт. Впервые за свою карьеру я хвастаюсь проектом и буквально хочу кричать о фильме, чтобы как можно больше зрителей увидели его. У нас в стране бытует стереотипное, зашоренное мнение о людях с ограниченными возможностями. Чтобы сделать что-то на благо таких детей, нужно обойти миллион инстанций, постучаться в столько же дверей. А хочется, чтобы комфорт и благополучие для них стали нормой жизни и чтобы все считали их равноценными членами общества.

— Вы много раз признавались в своей любви к театру. Но театры сейчас часто становятся эпицентрами скандала. Неужели желание хайпануть добралось до «храмов искусства»?

— Я думаю, что желание нашуметь и хайпануть всегда возникает там, где заканчивается искусство. Пока в театре бушует творческий дух, там не будет непонятных, скандальных историй.

— Возможно, этот информационный шум привлекает зрителей. Хотелось бы вам видеть в зале тех, кого больше интересуют громкие истории закулисья, чем сами спектакли?

— Нет, я против такой рекламы. По мне, так это последняя попытка театров зацепиться за популярность. Я за интеллектуального зрителя, который чувствует, понимает и дышит в унисон со спектаклем. И хочется, чтобы безвкусицы, которая царит сейчас почти везде, стало меньше. Хотя, конечно, без нее не обходилось в любое время. Мы знаем множество известных авторов, которые при жизни не были популярны — их вытесняли звезды-однодневки. Однако теперь мы их любим, читаем и уважаем. Так что все проверяется временем.

— А что в вашем понимании безвкусица?

— Это когда начинают создавать продукт на потребу зрителю. Я считаю, что аудиторию можно воспитать, рассказать зрителям что-то новое, показать им красоту, вдохновить. А можно устраивать посредственные шоу, передачи, кинофильмы, спектакли, которые будут лишь веселить и угождать желаниям публики... Хотя такое тоже должно быть, чтобы зритель мог отличать плохой продукт от хорошего. Когда начинаются попытки угодить, тогда и появляется безвкусица.

— С такими принципами вы наверняка очень трепетно относитесь к выбору следующего проекта?

— Сейчас все чаще происходит так: я читаю сценарий и понимаю, что это посредственная, неинтересная история, а роль не принесет мне ничего нового. В начале карьеры я не была так избирательна. И, признаюсь честно, есть пара-тройка проектов, которые хочется стереть ластиком из своей творческой биографии. Сейчас бы я за такую работу просто не взялась.

«Безвкусицы должно стать меньше»: Ольга Лерман — о посредственном кино и театральных скандалах Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

— И все-таки мне кажется, что кино играет большую роль для популярности артиста. Так ли это?

— Конечно. И в этом есть свои плюсы. Приятно, когда человек смотрит сериал с твоим участием на телеканале «СТС», а потом приходит к тебе на спектакль. У меня самой был такой случай. Однажды девочка лет 14 написала мне в социальных сетях, что ей так понравился сериал «Родком» и моя роль в нем, что она пришла в театр на спектакли «Анна Каренина» и «Евгений Онегин» с моим участием. И для меня это стало маленькой победой — я завлекла ребенка в театр! Поэтому мне хочется всегда держать баланс — сниматься в кино и играть на сцене.

ДОСЬЕ

Актриса Ольга Лерман родилась 25 марта 1988 года в Баку в театральной семье. Ее мать Виктория Лерман — заведующая постановочной частью Азербайджанского русского драматического театра имени Самеда Вургуна, а отец — актер того же театра Фуад Таджеддин оглы Османов. В 2011 году Ольга окончила Высшее театральное училище имени Щукина.

Поклонник не узнал

Однажды труппа Театра имени Вахтангова поехала в Саратов на гастроли со спектаклем «Анна Каренина». После спектакля Ольга надела на себя много одежды и вышла на улицу. Следом вышла ее эффектная подруга, к которой подбежал молодой человек и спросил: «Вы Ольга Лерман?» Она ответила: «Ольга только что прошла». Парень повернулся и удивился: «Это Оля Лерман?» Он явно был разочарован. Но Ольга восприняла эту историю с юмором.

Вышла замуж за голландца

В конце 2021 года Ольга в одном из интервью призналась, что вышла замуж за голландского инженера. Сначала пара попробовала жить в России, но у супруга Ольги не сложилось с работой. В итоге молодожены переехали в Амстердам.

Сыграла Малыша

В творческой биографии Ольги есть необычная роль. В Театре сатиры она играла Малыша в спектакле «Малыш и Карлсон, который живет на крыше».

Встала на лыжи ради роли

В фильме «Белый снег» Ольга играет знаменитую российскую лыжницу Елену Вяльбе. До съемок актриса ни разу не стояла на лыжах. Лерман приходилось тренироваться 5–6 раз в неделю по полтора-два часа в день. Самым сложным периодом были съемки в Мурманске — звезда была вынуждена по 12 часов стоять на лыжах при температуре минус 26 градусов.

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