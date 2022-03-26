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Сахара хватит всем: дефицита товаров первой необходимости не ожидается

Рената Лебедева

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Эксклюзивы ВМ Еда
Общество
Сахара хватит всем: дефицита товаров первой необходимости не ожидается
Школьник Егор Антонов выбирает сахар / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Накануне Федеральная антимонопольная служба начала антикартельную проверку крупнейших производителей сахара. Главная ее цель — не допустить создания в продуктовых магазинах искусственного дефицита этого товара. «Вечерняя Москва» узнала, почему не стоит паниковать из-за отсутствия сахара на полках и что будет с его стоимостью в дальнейшем.

Покупатели мгновенно забили тревогу, когда заметили, что один из самых важных продуктов — сахар — неожиданно исчез с магазинных полок. Многие связали это с санкциями против России: люди стали скупать этот товар в немыслимых количествах, опасаясь резкого повышения цен.

Однако эксперты усомнились в этом предположении, решив, что дело в недобросовестных производителях, которые намеренно задерживают отгрузку продукции со складов.

— За последние два года розничная цена на сахар и правда увеличилась почти втрое, — комментирует «Вечерке» эксперт при Комитете Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Валентин Игнатьев. — Но сейчас принимаются все меры для того, чтобы она не продолжала расти. В частности, многие магазины заявили, что будут сдерживать цены на продукты первой необходимости. В том числе и на сахар.

За последние несколько лет, по словам специалиста, образовался профицит сахара. Поэтому с прилавков он не исчезнет. Что касается отгрузок товара, то в данный момент их скорость значительно увеличивается из-за высокого спроса.

— Производство сахара не останавливалось. В Москве накоплен достаточный резерв, которого хватит на месяцы вперед, — подчеркнул Валентин Игнатьев.

Многие магазины, для того чтобы избежать спекуляций, ограничили продажу — например, не более пяти килограммов сахара в одни руки. Специалист убеждает, что не нужно воспринимать такие действия как тревожный сигнал. Важно понять, что продовольственного кризиса, похожего на тот, что был в конце прошлого века, в наше время не будет.

Однако высокий спрос на товар все же искусственно создает на рынке проблему. Валентин Игнатьев напоминает: чем больше спрос, тем выше цена. Поэтому многие экономисты сейчас призывают граждан своими эмоциональными действиями не давать поводов производителям и продавцам повышать цены.

— Как я уже сказал, крупные сети договорились с государством о том, что ценник не будет расти. Но с каждым продавцом договориться невозможно, — поясняет Валентин Игнатьев. — С теми, кто поступает недобросовестно — ссылается на санкции и повышает цены, — государство разберется, пресечет такие действия. Все проверки уже активно идут. Мы защищаем права потребителей.

ЦЕНА БЕЗ АКЦИИ

Крупные сетевые магазины отказываются от проведения промоакций. В том числе речь идет о скидках на продукцию. Это временное явление. И связано оно с тем, что ряд поставщиков в сложившихся условиях собирается продумать новый промоплан, а затем вернуться с ним в магазины. Скидки в торговых сетях предоставляются только с согласования поставщика.

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