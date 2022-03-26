К водопадам и вулканам: какие туристические маршруты доступны россиянам

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Внутренний туризм приобретает все большую популярность. В нашей стране, с ее многовековой историей, есть на что посмотреть и чему подивиться.

Планировать отпуск, связанный с путешествиями, у нас принято заранее. Но как это сделать в нынешней ситуации, непонятно: туроператоры в растерянности, о поездках за рубеж прогнозов не дают. Тем не менее, как недавно заявила исполнительный директор Ассоциации российских туроператоров Майя Ломидзе, туристический сезон так или иначе состоится. Еще в январе опрос одного из сервисов покупки билетов показал: 73 процента россиян планируют путешествия по России.

— Выбор для путешествий по стране у нас огромный, — говорит сотрудник одного из московских туристических агентств Валентина Шишкина. — Конечно, сегодня спрос преимущественно на внутренний туризм. Летают в Сочи, на Кавказ — туда сейчас добираются поездом. Популярны туры на Байкал, Сахалин, в Карелию.

По мнению вице-президента Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексея Волкова, самая большая проблема внутреннего туризма в том, что россияне почти ничего не знают о своей стране. «Когда мы говорим, что в Турции или Египте лучше, это не только эхо падения железного занавеса, а еще и ментальное ограничение: мы просто не знаем, что есть в Тюмени, ЯНАО или Карелии, — говорит он. — При этом съездить на Байкал или побывать в Карелии сегодня становится не просто интересно, но и модно, и спрос на такие путешествия высок».

Фото: пресс-служба Главы Карелии

Господдержка отечественного туризма тоже подогревает интерес. Кстати, наша страна единственная в мире ввела во время пандемии механизм стимулирования спроса на отдых внутри страны. Любители путешествовать еще два года назад начали охотно пользоваться туристическим кешбэком, позволяющим сэкономить на стоимости поездки. Но тогда программа распространялась только на некоторые регионы страны, а сейчас, по словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, — на всю Россию и без всяких ограничений. В моду, кстати, входят и речные круизы, в них теперь тоже можно отправиться по кешбэку. Новый этап программы стартовал 15 марта.

— Туристическим кешбэком в этом году смогут воспользоваться более миллиона россиян, — говорит Зарина Догузова. — Покупать поездки можно вплоть до 30 апреля, а отправиться в путешествие — с момента покупки. Завершиться приобретаемая по кешбэку поездка должна не позднее 30 июня: период туров по программе лояльности составит более трех месяцев. Кешбэком можно воспользоваться, планируя как длинные путешествия, так и короткие поездки выходного дня, но не менее двух ночей.

Условия программы при этом остаются прежними. При оплате онлайн тура внутри страны картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности, 20 процентов от стоимости поездки в течение пяти дней будут возвращены. Правда, есть нюансы: получить по кешбэку можно не более 20 тысяч рублей. То есть если путевка стоила 50 тысяч рублей, вам вернутся 10 тысяч, а если тур обошелся в сумму, превышающую 100 тысяч рублей, на карту придут только 20 тысяч — это максимальная сумма выплат по кешбэку.

При этом важно знать, что карту «Мир» необходимо зарегистрировать на сайте privetmir. И все. Выбирайте маршрут, рассматривайте предложения туроператоров и отельеров, участвующих в программе. Ознакомиться с ними можно на сайте мирпутешествий.рф.

— Озаботиться покупкой тура стоит заранее, — комментирует исполнительный директор национальной системы бронирования Марина Гончаренко. — Сейчас лидером продаж является Краснодарский край.

Кстати, правительство страны готовит к запуску новую программу кешбэка, ориентированную на детский отдых. По предварительным данным, она стартует 31 марта, и ее условия будут более привлекательными: возврат составит уже 50 процентов от стоимости путевки. Отправить ребенка отдыхать по туристическому кешбэку можно будет начиная с 1 мая и в течение всего лета.

Для путешествия весной и в начале лета эксперты рекомендуют несколько уже ставших популярными направлений. Так, в апреле еще можно покататься на горных лыжах на знаменитом сибирском Шерегеше в Кемеровской области. Это один из самых известных и посещаемых горнолыжных курортов в России. И отзывы о нем соответствующие: «Рекомендую всем! Чистый воздух, природа обалденно красивая», — пишет Cергей Федин на одном из сайтов пользовательских отзывов. «Однозначно это место, которое хочется посетить и сюда хочется вернуться, — соглашается Георгий Кутлуметов. — Горы высотой 1500 метров и легкий снег оставят незабываемое впечатление». Недельный отдых на двоих здесь обойдется в 47 тысяч рублей.

— Оздоровительные туры Кавказа, Алтая или Тюмени, — перечисляет глава Рос туризма. — Для активного отдыха на природе интересны регионы Русского Севера, Мурманская область, Урал, Башкирия, Сибирь и Дальний Восток.

Фото: Рixabay

Для москвичей картину, конечно, портят цены на авиабилеты. Далековато. На недельный отдых вдвоем в комфортабельном отеле на берегу Байкала придется заплатить около 90 тысяч рублей. «Панорамные виды божественны, — пишет на сайте одного турагентства Елена С. — При этом еще и кормят вкусно. Несмотря на то, что лететь из Москвы прилично — это того стоит!» Восторженных отзывов от встретивших рассвет на Алтае или открывших для себя тюменские термальные источники, в интернете не счесть. А еще в них сквозит искреннее удивление: «Надо же, у нас такое есть!»

— Жителям столицы, конечно, расстояния мешают, — считает консультант одного из столичных турагентств Елена Кривцова. — До Турции от силы три часа лету, а до Иркутска — пять с половиной. А на поезде ехать надо три дня! Это путь на Байкал. Но он того действительно стоит. И увидеть великолепную Тихую бухту Южно-Сахалинска, побывать в заповедных местах силы надо! Камчатка — это вулканы, скалистые бухты на берегу океана и термальные источники. Ни в одной другой стране мира такой красоты не найдешь. Я всем своим клиентам говорю: попробуйте, сбейте формат. Тур на семь дней на двоих по Южно-Сахалинску обойдется примерно в 117 тысяч рублей. А ярких впечатлений вы получите в тысячу раз больше, чем от пассивного отдыха на лежаке у моря.

Из Москвы можно отправиться по кешбэку в речные круизы, например по Волге: в старинный Углич и колоритный Мышкин. За четырехдневное плавание на комфортабельном лайнере семейной паре заплатить придется около 50 тысяч. До Казани на пароходе можно сплавать в среднем за 60–80 тысяч рублей. А вот поездка на семь дней по маршруту «Москва — Углич — Горицы — Кижи — Мандроги — Сортавала — Валаам — Санкт-Петербург» будет стоить от 110 до 200 тысяч рублей, в зависимости от класса каюты.

Про Кижи со знаменитым на весь мир музеем-заповедником деревянной архитектуры слышали все. А про деревню Верхние Мандроги, что на границе с Карелией, знаете? Здесь создан уникальный этномир, в котором возрождают старые традиции и ремесла. Для туристов круизных теплоходов устраивают всевозможные фестивали. А Сортавала — старинный город в Карелии.

За дивной красоты финские домики его называют малой архитектурной энциклопедией. А неподалеку от него — горный парк Рускеала с водопадами, Ладожское озеро, парк Ваккосалми, гора Паасо… Словом, и здесь есть чему подивиться.

По прогнозам экспертов, в этом году особую популярность приобретет автотуризм. «Если говорить о внутреннем туризме, то сейчас люди с большей охотой бронируют поездки в ближайшие регионы, куда можно добраться на автомобиле и где меньше зависимость от авиационного транспорта», — отметила недавно директор Ассоциации российских туроператоров Майя Ломидзе. О том же свидетельствуют и опросы туроператоров: 97,7 процента россиян, ориентированных на внутренний туризм, выбирают путешествие на автомобиле. В прошлом году автотуристы чаще всего отправлялись в Краснодарский край и Крым. В этом году потратить на дорогу к месту отдыха более двух суток готовы около 40 процентов респондентов.

Москвич Алексей Ярмилов — автотурист опытный, за время пандемии он освоил как дальние, так и короткие поездки по стране.

— Это удобно, и ни от кого не зависишь, — рассказывает он. — Тем же кешбэком можно воспользоваться, бронируя гостиницу, участвующую в программе, напрямую на ее официальном сайте. Федеральные трассы у нас в основном привели в порядок. Мы с женой, куда бы ни поехали, проблем, где в пути отдохнуть и перекусить, не испытывали.

Маршруты Ярмиловы разрабатывают сами. Прошлым летом, например, отправились в двухнедельное путешествие, побывав сразу в четырех регионах страны.

— Основной точкой нашего приключения выбрали Великий Новгород, — рассказывает Алексей. — Но ехать до него более восьми часов. Тяжеловато. И мы решили сделать остановку на ночь в Торжке, он по пути, в Тверской области. И не пожалели совсем! Город хорош необыкновенно. Кто-то фыркнет: «Провинция!» А я, честно, уезжать не хотел. Суеты никакой, время течет плавно, холмы изумрудные, пряный запах мяты… Если кому-то нужно стресс снять — точно сюда!

На следующий день автотуристы доехали до Валдая. Полюбовавшись дивным озером и пообедав, отправились дальше в путь и к вечеру были в Великом Новгороде.

— Не побывать в одном из самых старейших российских городов стыдно, — считает автотурист. — И с детьми сюда надо приезжать! В древнем городе 544 объекта культурного наследия. Но гостиницы здесь оказались дорогие, что и понятно: в Великий Новгород в год приезжают более двух миллионов туристов. Мы через интернет сняли квартиру. И всего за тысячу рублей в сутки.

Остановились на неделю. За это время не только обошли все новгородские достопримечательности, но и съездили в Гатчину и Пушкин. До них от Новгорода часа два езды. В этом году супруги собираются в Псков. Поедут через Ржев, переночуют в Великих Луках. Старинный город, третий на Руси после Москвы и Великого Новгорода, изучать нужно основательно. Одна только Псковская крепость-кремль чего стоит. А еще Изборск и знаменитые Печоры посетить надо.

Фото: Рixabay

У тех, кто пока не готов к далеким турне или не имеет личного автотранспорта, вариантов для путешествий тоже много. По историческим городам «Золотого кольца» можно отправиться с автобусной экскурсией или самостоятельно: на электричке. По статистике, самые популярные места в Подмосковье — Коломна, Дмитров, Зарайск, Сергиев Посад. Да и до древнейших городов Ярославской области недалеко: Ростов Великий, например. А Переславль-Залесский в этом году вошел в тройку самых популярных туристических маршрутов у жителей столичного региона. Нынешним летом — не пропустите! — в городе с размахом будут отмечать рождение русского военного флота. Ведь именно здесь, на Плещеевом озере, 320 лет назад Петр Первый спустил на воду свою потешную флотилию.

— Серпухов, Клин, Калязин, Александров — туда вообще одним днем съездить можно, — говорит Алексей Ярмилов. — И не обязательно на машине. В Коломну мы с женой на электричке ездим. Очень любим этот сказочный город. Чуть дальше — есенинское Константиново, Рязанская земля.

От ее бескрайних просторов дух захватывает. Все древней историей дышит. А кому тихий отдых на природе нужен, так у нас вокруг множество рекреационных зон! Истра, Белое озеро… Карту откройте — удивитесь! Надо просто быть легким на подъем.

А начнешь путешествовать, так затягивает! Страна наша — красоты неописуемой, история потрясающая. А какие люди доброжелательные, гостеприимные. Где бы мы ни были — в Рязанской, Тульской, Ярославской, Владимирской областях — везде встречают, как родных.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Алла Салаева член Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры:

— Нужно говорить о том, что мы будем перестраиваться, инфраструктура на местах требует серьезной перезагрузки. Меры, которые сегодня разрабатываются правительством вместе с комитетом Госдумы, такие как кешбэк, — это серьезная мотивация, но не все об этом знают. Время предстоит интересное, и оно потребует серьезной мобилизации сферы туризма. С точки зрения уникальности регионов мы видим, что сейчас происходит: каждый из них находит свою нишу, поднимает свою историю для того, чтобы туристы заинтересовались. Пришло время открывать Россию самим для себя.