«Переплата будет ниже»»: как сэкономить на покупке колес для автомобиля

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Не стоит покупать шины и диски у официальных дилеров: в таких местах они будут стоить значительно дороже. В интернет-магазинах ценник часто бывает ниже, кроме того, многие площадки предлагают шиномонтаж в подарок. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Кирилл Бревдо.

По его словам, резина обычно приобретается отдельно от колесных дисков.

— Как правило, если мы говорим о покупке чего-то, что не идет вместе с машиной, вряд ли вы будете покупать комплект колес с шинами, только если это не покупается у дилера. А покупать диски с шинами у дилера экономически нецелесообразно, потому что это будет дороже, чем в любом специализированном магазине и тем более в интернет-магазинах, — объяснил собеседник «ВМ».

Эксперт отметил, что при покупке шин и дисков иногда можно сэкономить на шиномонтаже: некоторые точки продаж предлагают установку колес в подарок. Это позволит потратить на несколько тысяч меньше, резюмировал Бревдо.

При покупке резины можно сэкономить, приобретая шины второй линейки, посоветовал эксперт.

— У некоторых шинных брендов есть первая линейка и есть вторая. Покупая вторую, вы покупаете чуть менее топовые по характеристикам шины, но при этом довольно приличную модель. Это будут те же самые шины, но из прошлых коллекций и с немного упрощенным составом резиновой смеси, — рассказал специалист.

Автоэксперт отметил, что при выборе менее известного бренда переплата также будет ниже. Нужно быть осторожнее с шинами китайского производства: у них бывают удачные модели, но мало кто знает, какие именно. При этом не стоит сильно доверять отзывам обычных автовладельцев, так как большинство из них недостаточно разбирается в теме, подчеркнул Бревдо.

Также собеседник «ВМ» заметил, что зимняя резина с шипами будет дороже, чем аналогичная резина того же производителя, но без шипов.

При выборе дисков лучше отдать предпочтение оригинальным вариантам, уверен эксперт.

— С дисками дело обстоит сложнее. Если они выступают просто как носители для комплекта других шин (допустим, вы хотите повесить зимние шины на отдельные диски), тут лучше рассматривать штатные варианты. Есть варианты реплик — это, как правило, не самые качественные диски, которые имитируют родные. Они дешевле, но и качество соответствует цене, — объяснил автоэксперт.

По словам специалиста, от дисков требуется, чтобы они не рассыпались при ударах и были геометрически правильными. Первое выясняется в процессе эксплуатации, второе — в процессе шиномонтажа. В этом плане отзывы других владельцев могут быть полезными, заметил Бревдо.

Подобрать крепления для колес можно при помощи специалистов в магазинах, отметил эксперт.

— Идеальный вариант покупки колесных гаек — штатные гайки и их заменители. В любом магазине, где продаются диски, вам подберут гайки или болты. Их можно подобрать по параметрам, зная шаг резьбы. Можно просто выкрутить, привезти и сказать, что нужен такой же. Но лучший вариант — штатные болты. Если вы меняете литые диски на такие же литые диски, то можете использовать старые болты. Износа в бытовом плане быть не должно: они могут быть просто повреждены и не держать колесо, — объяснил специалист.

Если машина хранится на улице без присмотра, стоит потратить чуть больше и купить секретки — крепежные элементы нестандартного профиля, которые значительно снижают вероятность угона, заключил Бревдо.