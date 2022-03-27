Диетолог Соломатина объяснила, кому нельзя есть роллы и суши

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Для большинства людей качественно приготовленные роллы в небольших количествах не несут никакой опасности. Однако людям с некоторыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта лучше отказаться от их употребления. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, не стоит покупать суши или роллы сомнительного качества: они могут быть опасны для здоровья.

— Одно дело — заказывать в проверенных местах, другое — в каких-нибудь уголках в магазинах. Да, может быть, там все и нормально, но может быть, не совсем грамотно сделано: и рис, и рыба — довольно скоропортящиеся продукты, поэтому роллы должны очень быстро доставляться. Рис — очень большой рассадник для патогенной микрофлоры. Там хорошо развиваются бактерии: кишечная палочка, сальмонелла и т. д., — отметила эксперт.

Соломатина подчеркнула, что роллы хорошего качества не несут вреда для здорового человека: из вредных ингредиентов в них содержатся только соль и панировка. Среднестатистический человек может употреблять их ежедневно, но не больше одной порции в сутки. Однако в случае если человек много занимается физическим трудом на свежем воздухе, можно съесть две порции, уточнила диетолог.

Некоторым людям лучше ограничить употребление роллов, отметила собеседница «ВМ».

— У кого есть проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта, тем не нужно увлекаться острыми соусами. В том же соевом соусе много соли. Она задерживает жидкость, у тех, кто склонен к повышенному давлению, оно может повыситься. В роллах еще бывает хрустящая обжаренная корочка, она тоже не очень полезна. А кому-то вообще есть роллы не нужно: например, детям и тем, у кого есть аллергия на компоненты (водоросли, грибы и т. д.), — объяснила Соломатина.

Как заметила диетолог, есть ряд заболеваний, при которых нужно минимизировать употребление роллов: в частности, гастриты, колиты, язвы, панкреатиты и проблемы с желчным пузырем.

Собеседница «ВМ» отметила, что при заболеваниях желудочно-кишечного тракта нужно соблюдать рекомендации специалистов.

— В таких случаях лучше, чтобы роллы были теплыми и мягкими. Грибы, понятно, никак не перевариваются, в лучшем случае их нужно измельчать. Кроме того, лучше употреблять продукты с минимальным количеством ингредиентов. Для тех, у кого есть сахарный диабет, белый рис тоже нежелателен, так как у него высокий гликемический индекс, — рассказала Соломатина.

Диетолог отметила, что соль в составе роллов может повысить давление при гипертонии. При атеросклерозе переизбыток соли тоже провоцирует повышение артериального давления, из-за которого атеросклеротическая бляшка может оторваться и затромбировать сосуд. В результате может возникнуть инсульт или инфаркт, предупредила врач.

Специалист заметила, что при заболеваниях ЖКТ люди соблюдают диету и сами понимают, что им нельзя есть.

— Если у человека язва, он сам не будет есть роллы: ему нужно что-то слизистое, обволакивающее. Это слизистые супы, каши-размазни и несложные продукты. Не нужны острые добавки или панировка. Поэтому человек будет отказываться от таких продуктов или испытывать дискомфорт. При панкреатите то же самое, при заболеваниях печени тоже диета, при заболеваниях почек — диета, — заключила собеседница «ВМ».