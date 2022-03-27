Как уход зарубежного алкоголя с рынка скажется на наличии спиртного в магазинах

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Большинство крупных алкогольных магазинов объявили о повышении цен. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта при Комитете Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Валентина Игнатьева, как изменится алкогольный рынок страны и что дальше будет с ценами на спиртное.

Санкционное давление на страну набирает все более «высокий градус» — большинство иностранных алкогольных компаний отказываются поставлять в Россию свою продукцию. Несмотря на такие ограничения, специалисты уверяют: полки с алкоголем не опустеют. Помимо повышения цен на некоторые виды алкоголя, стоит ожидать выхода на этот рынок новых «игроков» — в большинстве своем отечественных, а вместе с тем и стабилизации цен.

— Со спиртосодержащей продукцией мы наблюдаем достаточно турбулентную ситуацию, — комментирует «Вечерке» Валентин Игнатьев. — Однако, если изучить этикетку на задней стороне бутылок, мы увидим, что большая часть алкоголя производится в России.

По словам специалиста, текущая ситуация никак не коснется водки, потому что она вся отечественная. Водка, кстати, продолжит и поставляться в другие страны.

— Не стоит паниковать и любителям пива. Оно тоже производится на территории нашей страны, несмотря на то, что этими предприятиями в 70 процентах случаев владеют иностранные компании, — добавляет специалист.

Чуть менее позитивная ситуация с вином из Европы. Сейчас большинство европейских компаний испытывают проблемы с логистикой. Поэтому как скоро продукция в полном объеме появится на полках нашей страны — неизвестно.

— Вина из зарубежья занимают всего 50 процентов нашего рынка, а остальные по большей части производятся в Крыму и Грузии. Логистика будет перестроена, поэтому известные нам производители никуда не исчезнут, — пояснил Игнатьев.

А вот с виски и джином россиянам придется если уж не попрощаться, то хотя бы расстаться на длительный период. Ведь большинство производителей этих напитков — американские компании, которые сейчас не могут поставлять свою продукцию в Россию из-за санкций. Да и курс доллара так сильно вырос, что цена одной бутылки может вызвать явное недоумение у большинства покупателей.

— В страну обязательно придут и другие поставщики — например, из ЮАР. Мы сформируем новый алкогольный рынок, который точно не разочарует жителей нашей страны, — подытожил Валентин Игнатьев.

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Отечественная кола натуральнее заграничной

Многие иностранные компании, производящие безалкогольные напитки, уходят с российского рынка. «Вечерка» обсудила с финансовым аналитиком Андреем Блиновым, чем их можно будет заменить и стоит ли ожидать дефицита напитков в московских магазинах.

По мнению эксперта, многие крупные игроки на российском рынке все же со временем вернутся в страну и продолжат производство газировки в полном объеме. Однако за время так называемого простоя в стране появится большое количество новых отечественных марок, а те, что уже существуют — значительно увеличат производство.

— Не стоит однозначно воспринимать заявления многих иностранных компаний, — говорит «Вечерке» Андрей Блинов. По большей части они просто приостанавливают маркетинговую деятельность. И это отличное время для наших производителей.

Так, например, одна крупнейшая российская компания сейчас активно работает над расширением ассортимента газированных напитков. Это предприятие стало одним из первых, кто воспользовался региональными мерами поддержки бизнеса в условиях санкций. В ближайшее время планируют выпустить отечественный аналог кока-колы, так как компания заявила о росте цен на свою продукцию в России.

— Сейчас мы наблюдаем активный рост наших производств во всех сферах. Я также могу сказать, что пусть и медленно, но у нас появляются свои крупные изготовители чая. Раньше мы закупали его только в Китае, Индии, Кении и Шри-Ланке, — сообщил аналитик.

Некоторые эксперты, кстати, считают, что отечественные лимонады и иные напитки отличаются от иностранных тем, что в них больше натуральных ингредиентов, поэтому за потерю некоторых видов газировки переживать сильно не стоит.

— Я уверен, что на полках магазинов также появятся и новые напитки из других дружественных стран. Например, несколько лет назад Вьетнам стремительно ворвался на наш рынок со своими напитками, и они набрали популярность, — добавил Блинов.