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Рынок жилья снова оживает: покупатели охотно берут квартиры как в новостройках, так и во вторичном фонде мегаполиса

Александр Кудрявцев

Общество
Рынок жилья снова оживает: покупатели охотно берут квартиры как в новостройках, так и во вторичном фонде мегаполиса
Вице-президент Гильдии риелторов Москвы Александр Мальцев и руководитель проектов ГРМ Лина Кочекаева во время форума беседовали с представителями банковских организаций, компаний по подбору недвижимости о перспективах рынка в столичном регионе / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Во время Московского риелторского форума, который впервые прошел в столице в минувшие выходные, 26 и 27 марта специалисты рынка недвижимости обсудили новые тенденции.

В столичном регионе с начала 2022 года существенно выросло количество сделок с недвижимостью. По данным Управления Росреестра по Москве, с начала 2022 года было оформлено рекордное количество договоров долевого участия при покупке квартир в новостройках — почти 17 тысяч сделок. В 2021 году этот же показатель был на 31 процент меньше.

— Но покупают москвичи не только квартиры в новостройках. Рынок вторичного жилья также демонстрирует рост. За февраль 2022 года Росреестр оформил 13,4 тысячи переходов прав по договорам купли-продажи. За последние восемь лет — это самый высокий показатель для этого месяца, — рассказала заместитель начальника отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Управления Росреестра по Москве Лариса Царикаева.

При этом цены на недвижимость растут. Это касается как квартир в новых домах, так и вторичного жилищного фонда. Стоимость недвижимости для покупателя в среднем увеличилась на пять процентов. На цену повлиял рост инфляции и другие факторы. Однако эксперты считают, что спрос продолжит расти за счет программ государственной поддержки — таких, например, как ипотечное кредитование по льготной процентной ставке.

— За последние три недели количество сделок с льготной ипотекой выросло более чем на 40 процентов. И эта тенденция может сохраниться в апреле. Мы уже видим, что банки стали потихоньку снижать процентные ставки по вкладам. Это опережающий индикатор, который показывает, что скоро и кредитные ставки для населения будут снижаться, — пояснил генеральный директор компании по подбору недвижимости Вячеслав Дусалеев.

Эксперты форума отметили, что москвичи нередко приобретают недвижимость вовсе не для того, чтобы в этих квартирах жить. И не для того, чтобы улучшить свои жилищные условия. Покупка недвижимости — это удачный способ инвестировать средства и получить пассивный доход, сдавая жилплощадь в аренду, а потом из полученных средств гасить долг по ипотечному кредиту.

По данным крупного сайта объявлений по поиску недвижимости, количество предложений от арендодателей жилплощади с начала февраля 2022 года выросло на 40 процентов.

— Сейчас люди используют разные инструменты, чтобы свои накопления хранить не просто на счете в банке, а инвестировать «свободные» средства в акции или недвижимость. Покупка квартиры для многих —самый понятный способ выгодно вложить свои деньги, —поделился вице-президент Гильдии риелторов Москвы Александр Мальцев. —Нельзя говорить, что это самый рентабельный вариант. Все зависит от ставок.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Аналитического центра Москвы, в 2022 году в столице планируется ввести в эксплуатацию 5,1 миллиона квадратных метров жилья. За прошлый год жители получили 134,8 тысячи ипотечных кредитов. Их общая сумма составляет почти 1650 миллиардов рублей. Большинство москвичей исправно перечисляет в банк выплаты. Доля просроченных платежей составляет лишь 0,69 процента.

ПРЯМА РЕЧЬ

Екатерина Векшина, президент Гильдии риелторов Москвы:

— Сейчас рынок недвижимости стремительно меняется, поэтому нам было важно провести этот форум именно сейчас. Чтобы риелторы и все игроки рынка встретились и обсудили свои ожидания, обменялись мнениями. По-прежнему обсуждаются вопросы регулирования риелторской деятельности. На сегодняшний день существует два варианта этого законопроекта. Это важный шаг для отрасли, пока рано говорить о том, что именно изменится. Мы продолжаем работать над обсуждением всех деталей. Но я не думаю, что стоит ждать окончательного решения вопроса в этом году.

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