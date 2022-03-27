Александр Пищелко: Портал «Наш город» помог решить свыше 5,7 миллиона городских проблем

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Портал «Наш город» продолжает развиваться. О том, какие темы для обращений стали доступны жителям Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) и какие появятся в будущем, «Вечерней Москве» рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

— Как платформа «Наш город» помогает жителям в решении проблем своего дома, района?

— За последние годы в Москве была создана цифровая экосистема взаимодействия власти и жителей — с целью улучшения качества жизни горожан и облика Москвы. Портал «Наш город» стал одним из самых важных ее элементов — и за более чем 10-летнюю историю помог изменить систему управления городским хозяйством, решить свыше 5,7 миллиона городских проблем.

— По каким вопросам можно обратиться?

— На портале «Наш город» представлено восемь категорий тем: «Мой двор», «Мой дом», «Моя дорога», «Мой парк», «Государственные учреждения», «Общественный транспорт», «Торговля и реклама», а также «Городская территория». Внутри каждого раздела собраны проблемные темы, о которых можно сообщить.

— Насколько востребован портал в Новой Москве?

— В настоящее время по ТиНАО поступает меньше сообщений по сравнению с другими округами. Сейчас жителям Новой Москвы доступно более 100 тем, а общее количество тем — 226. Из-за разницы в доступности тем жители ТиНАО часто через форму обратной связи на портале «Наш город» и обращения граждан направляют запросы на предоставление возможности сообщать и о других проблемах.

— Как происходит открытие тем на портале?

— На основании предложений жителей, органов власти и организаций формируется список тем, планируемых к открытию. Затем ведутся анализ нормативного регулирования данного вопроса, определение ответственных за решение проблемы, поиск данных об объектах в информационных системах и выстраивание процесса по теме. Далее предлагаемый процесс должен быть согласован всеми участниками, ответственными за решение проблемы. После согласования тема направляется для реализации на портале.

— Какие темы в ТиНАО были открыты в последнее время?

— В прошлом году были открыты ряд проблемных тем для жителей ТиНАО по различным объектам: дворам, стройплощадкам, летним кафе, городской территории. Так, стали доступны темы «Неубранная контейнерная площадка/ переполнение контейнеров», «Повреждение контейнерной площадки/контейнеров», «Незаконное строительство», «Бездомные животные» и другие.

Также в 2021 году появились темы для многоквартирных домов. Жители получили возможность сообщить на портал о различных повреждениях элементов дома (фундамент, потолок, стены), сломанном лифте и неисправности элементов освещения.

В феврале этого года открыли еще три проблемные темы категории «Мой дом»: «Отсутствие/повреждение указателей с наименованием улицы и номером дома», «Сломанные почтовые ящики» и «Повреждение электропроводки/ щитового оборудования».

— Какие запросы на новые темы поступают от жителей?

— Больше всего запросов по открытию тем на портале от жителей ТиНАО поступают по различным проблемам в многоквартирном доме. В целом жители просят сделать доступным весь классификатор тем, к чему мы и стремимся.

В первую очередь мы продолжаем работу по открытию тем по многоквартирным домам. Скоро жители смогут сообщить о повреждении входной двери и неисправности домофона, поврежденных лестницах, некачественном содержании подвала и чердака, повреждении кровли, а также повреждении дверей в местах общего пользования.

СПРАВКА

Сегодня на портале «Наш город» зарегистрированы 1 850 557 пользователей. За все время существования электронная платформа помогла решить 5 809 306 проблем, связанных с содержанием дома или придомовой территории по всей Москве. Воспользоваться порталом «Наш город» (gorod.mos.ru) могут все москвичи, зарегистрированные на официальном сайте мэра Москвы (mos.ru).