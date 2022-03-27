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Театральная жизнь не прекращается даже ночью

Юлия Панова

Общество
Театральная жизнь не прекращается даже ночью
Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок провел экскурсию по закулисью в честь акции «Ночь театров». Он показал зрителям те помещения, которые обычно посещают только артисты и сотрудники учреждения: костюмерные, гримерки и т.д. / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Десятая ежегодная общегородская акция «Ночь театров» завершилась в столице. Более 80 учреждений подготовили большую культурную программу для своих посетителей.

Торжественное открытие акции состоялось в «Геликонопере», где собрались руководители ведущих столичных театров.

— Театр — одно из немногих мест, которое объединяет людей, — сказал художественный руководитель Московского драматического театра имени Пушкина, заслуженный артист России Евгений Писарев. — Разных возрастов, профессий и взглядов. Это очень важно сегодня.

Художественный руководитель Театра Моссовета Евгений Марчелли отметил, что участники акции — это те люди, для которых слово «театр» стало родным, которые его любят и ценят.

— Это, наверное, самые ценные наши зрители. Акция «Ночь театров» — фантастическая инициатива. Она настраивает на что, что будет утро. На то, что мы обязательно проснемся, и будет продолжение жизни и продолжение театра, — сказал Марчелли.

Его «сосед», Сергей Газаров, художественный руководитель Театра сатиры, расположенного в двух шагах от Театра Моссовета, отметил, что близкое расположение учреждений предполагает нечто третье.

— Может быть, мы придумаем что-то совместное в парке рядом с нами. Это надо делать, так как мы будет развивать наши два театра с новой энергией, — пообещал Сергей Газаров.

Какие только мероприятия не придумали столичные храмы Мельпомены для участников акции. Так, в эту ночь можно было увидеть интересные выставки, посвященные спектаклям, костюмам, декорациям и выдающимся режиссерам. Например, в «Геликон-опере» показали экспозицию «Марк Шагал. Проекция во времени». Там можно было увидеть уникальные вещи, например, письма художника и наброски, которые он делал во время работы над спектаклем «Волшебная флейта».

А Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова предложил зрителям провести ночь в святая святых своего учреждения: за кулисами. Гримерки артистов, костюмерная, прачечная, где сценические наряды актеров приводят в порядок после выступления, — ничто не ускользнуло от глаз гостей. Но одно из самых захватывающих мест, куда удалось зайти зрителям в эту необыкновенную ночь, — конечно же, сцена. На ней, несмотря на то что было далеко за полночь и вечерний спектакль уже отыгран, идет работа.

— Жизнь в театре кипит постоянно, — сказал директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок. — Завтра в полдень начинается детский спектакль «Кот в сапогах». Чтобы это произошло, специалисты всю ночь будут монтировать декорации.

Магию зрительного зала на сцене можно ощутить каждой клеточкой.

— С мест он кажется огромным, но со сцены воспринимается очень камерным. А еще можете заметить, что у нас потрясающая акустика. Она считается одной из лучших в столице, — отметил Кирилл Крок.

Завершилась акция «Ночь театров» 27 марта в Московском художественном театре им. А. П. Чехова. Артисты представили превью своей премьеры — иммерсивного спектакля по «Театральному роману» Михаила Булгакова. Режиссер-постановщик Марина Брусникина решила сделать так, чтобы действие происходило не только на сцене, но и в закулисье. Именно в тех скрытых от глаз зрителей местах, о которых писал Булгаков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Кибовский, руководитель Департамента культуры города Москвы:

— Акция приурочена к тому, что весь мир 27 марта отмечает День театра. И мы, конечно же, являемся частью огромной театральной вселенной. Тем более что в основе многих направлений искусства лежат находки и мысли, заложенные нашими великими предшественниками. Но мы живем гордостью не только за прошлое, но и за настоящее. Мы открыли регистрацию, и 15 тысяч мест для посещения закончились почти сразу.

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