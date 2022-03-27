Соревнования по сноуборду и горным лыжам прошли в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В субботу, 26 февраля, в Москве в десятый раз состоялся фестиваль по сноуборду и горным лыжам.

Соревнования прошли на западе столицы на территории многофункционального комплекса «Лата трек». Они ежегодно организуются Фондом развития молодежных видов спорта при поддержке Департамента спорта Москвы.

На празднике, несмотря на ухудшившуюся погоду, собралось много участников и зрителей, которые пришли поддержать спортсменов.

— Самой зрелищной частью стали соревнования по слоупстайлу. Это акробатические прыжки на трамплинах, пирамидах, перилах и других сложных сооружениях, установленных на всем протяжении трассы, — отметили в оргкомитете фестиваля.

В столичной мэрии напомнили, что в этом зимнем сезоне в столице работали более 380 лыжных трасс общей протяженностью 616 километров и 22 лыжные базы.

Кроме того, в Москве работает семь общедоступных горнолыжных склонов с пунктами проката спортивного инвентаря. Приобщиться к зимним видам спорта можно было и на катке.

В городе в этом сезоне было открыто 20 ледовых площадок с искусственным покрытием, в зависимости от погодных условий работали 17 катков с натуральным льдом. В «Активном гражданине» даже провели голосование на лучший каток — им стала ледовая арена в Парке Горького. За нее проголосовали 51 037 пользователей. На втором месте каток в парке «Ангарские пруды» — 22 139 голосов, на третьем — Измайловский парк, 13 813 голосов.