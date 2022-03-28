Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Фанаты не признают: хирург назвал четырех звезд, которых сильно изменила пластика

Дарья Муромская

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Фанаты не признают: хирург назвал четырех звезд, которых сильно изменила пластика
Фото: из личного архива

В борьбе с главным врагом красоты и молодости — временем — все средства хороши. Среди людей есть немало тех, кто спокойно относится к возрастным изменениям. Однако для некоторых внешность играет огромное значение: например, для звезд шоу-бизнеса. Пластический хирург Павел Голованев рассказал «Вечерней Москве» о том, кто из знаменитостей столкнулся с подобными проблемами.

К сожалению, даже суперпрофессионал в деле эстетической хирургии не может дать 100-процентной гарантии положительной реакции организма пациента на то или иное вмешательство, ведь все индивидуально. Врач может только построить прогноз, который в целом будет довольно точен. Он при этом основывается на ряде показателей и данных о пациенте. Но если пациент вдруг начнет требовать каких-то слишком масштабных манипуляций, точность предсказания итогов пластики будет ниже. Вот несколько селебрити, в которых из-за их любви к коррекциям разочаровались фанаты.

Деми Мур

Исполнительницу ведущей роли в «Стриптизе» можно смело отнести к категории жертв пластики. Деми не раз делала операции, которые в целом были успешными. Так было до весны этого года, когда бывшая супруга Брюса Уиллиса появилась на подиуме на показе Fendi. Тогда все присутствующие только о ней и говорили, но причиной тому стал не дизайнерский наряд, а глобальная трансформация лица актрисы. С одной стороны, с ее лица практически исчезли складки и морщины. И тут, скорее всего, речь идет о SMAS-подтяжке, которая была удачной. Но судя по значительным провалам в области щек, которые глубокими полосами прочертили лицо звезды, ей удалили комочки Биша. При этом в таком возрасте данная коррекция противопоказана: с годами и так пропадают объемы жировой ткани, и многие стараются их восполнить.

Виктория Бекхэм

Еще одна знаменитость, которую обвинили в чрезмерном увлечении пластикой, — бывшая солистка Spice Girls Виктория Бекхэм. Интересно, что долгое время ее личностью не интересовались хейтеры: звезда ведет размеренный образ жизни, у нее крепкий брак и счастливое материнство. А ее карьера дизайнера только набирает обороты. Но недавно она все же дала повод для обсуждения своей персоны, со знаком «минус». Произошло это на утреннем ток-шоу американского телеканала. Во-первых, миссис Бекхэм явилась в студию в неоднозначном образе, который многие назвали «пародией на одежду клоуна Макдональда». А во-вторых, отдельного внимания заслужило лицо серебрити: она явно перестаралась с уколами ботокса, что бросилось в глаза по «замороженной» мимике. Кроме того, нижняя губа певицы стала значительно большего размера и не соответствует общим пропорциям лица. В итоге поклонники назвали такой внешний вид «позором».

Кэмерон Диаз

Очередная жертва критиков — любимая многими звезда Голливуда Кэмерон Диаз. Во время телешоу Hart to Heart, которое показали этим летом, актриса откровенно призналась, что делала операции и часто обращалась к косметологам. Как она рассказала, у нее имеется опыт ринопластики. Но причиной вмешательства знаменитость назвала множественные травмы носа. Речь не идет о домашнем насилии: Диаз является большой фанаткой серфинга, а здесь не исключены падения и, как следствие, удары и травмы. Это вмешательство прошло успешно, если судить по фотографиям до и после пластики. Однако не это стало поводом для высказываний хейтеров: селебрити славится своей любовью к «уколам красоты». Некоторое время именно ботулотоксин был любимым вариантом коррекции возрастных проблем Диаз, и дело дошло до того, что в 2018 году ее лицо практически утратило мимику. Но, как призналась актриса, сегодня она «завязала» с подобными процедурами, решив стареть естественно.

Хэзер Локлир

Эта звезда была популярна ранее: благодаря телесериалам 90-х (например, «Династия»). Сегодня актриса уже перешагнула 60-летний рубеж, но выглядит она как минимум странно: о ее былой красоте сейчас мало что напоминает. Виной тому — пристрастие к наркотикам и алкоголю, от чего она уже проходила лечение. С таким «бэком» результаты пластических операций сложно спрогнозировать, тело после интоксикации способно отреагировать «сюрпризом» на хирургическое воздействие. Это и произошло с актрисой, которая при помощи коррекций хотела вернуть внешнюю свежесть и гармоничность. Оставшиеся после таких экспериментов немногочисленные поклонники попросили звезду больше ничего с собой не делать.

Кроме вышеперечисленных знаменитостей, в ряду тех, кто разочаровал своих фанатов чрезмерной любовью к операциям, числятся Тори Спеллинг, Рене Зеллвегер и Мадонна. Включили в этот список и представителей сильного пола: голливудских любимцев Тома Круза и Зака Эфрона.

Читайте также:
Шоу-бизнес Пластическая хирургия Красота
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте