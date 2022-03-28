Фанаты не признают: хирург назвал четырех звезд, которых сильно изменила пластика

Фото: из личного архива

В борьбе с главным врагом красоты и молодости — временем — все средства хороши. Среди людей есть немало тех, кто спокойно относится к возрастным изменениям. Однако для некоторых внешность играет огромное значение: например, для звезд шоу-бизнеса. Пластический хирург Павел Голованев рассказал «Вечерней Москве» о том, кто из знаменитостей столкнулся с подобными проблемами.

К сожалению, даже суперпрофессионал в деле эстетической хирургии не может дать 100-процентной гарантии положительной реакции организма пациента на то или иное вмешательство, ведь все индивидуально. Врач может только построить прогноз, который в целом будет довольно точен. Он при этом основывается на ряде показателей и данных о пациенте. Но если пациент вдруг начнет требовать каких-то слишком масштабных манипуляций, точность предсказания итогов пластики будет ниже. Вот несколько селебрити, в которых из-за их любви к коррекциям разочаровались фанаты.

Деми Мур

Исполнительницу ведущей роли в «Стриптизе» можно смело отнести к категории жертв пластики. Деми не раз делала операции, которые в целом были успешными. Так было до весны этого года, когда бывшая супруга Брюса Уиллиса появилась на подиуме на показе Fendi. Тогда все присутствующие только о ней и говорили, но причиной тому стал не дизайнерский наряд, а глобальная трансформация лица актрисы. С одной стороны, с ее лица практически исчезли складки и морщины. И тут, скорее всего, речь идет о SMAS-подтяжке, которая была удачной. Но судя по значительным провалам в области щек, которые глубокими полосами прочертили лицо звезды, ей удалили комочки Биша. При этом в таком возрасте данная коррекция противопоказана: с годами и так пропадают объемы жировой ткани, и многие стараются их восполнить.

Виктория Бекхэм

Еще одна знаменитость, которую обвинили в чрезмерном увлечении пластикой, — бывшая солистка Spice Girls Виктория Бекхэм. Интересно, что долгое время ее личностью не интересовались хейтеры: звезда ведет размеренный образ жизни, у нее крепкий брак и счастливое материнство. А ее карьера дизайнера только набирает обороты. Но недавно она все же дала повод для обсуждения своей персоны, со знаком «минус». Произошло это на утреннем ток-шоу американского телеканала. Во-первых, миссис Бекхэм явилась в студию в неоднозначном образе, который многие назвали «пародией на одежду клоуна Макдональда». А во-вторых, отдельного внимания заслужило лицо серебрити: она явно перестаралась с уколами ботокса, что бросилось в глаза по «замороженной» мимике. Кроме того, нижняя губа певицы стала значительно большего размера и не соответствует общим пропорциям лица. В итоге поклонники назвали такой внешний вид «позором».

Кэмерон Диаз

Очередная жертва критиков — любимая многими звезда Голливуда Кэмерон Диаз. Во время телешоу Hart to Heart, которое показали этим летом, актриса откровенно призналась, что делала операции и часто обращалась к косметологам. Как она рассказала, у нее имеется опыт ринопластики. Но причиной вмешательства знаменитость назвала множественные травмы носа. Речь не идет о домашнем насилии: Диаз является большой фанаткой серфинга, а здесь не исключены падения и, как следствие, удары и травмы. Это вмешательство прошло успешно, если судить по фотографиям до и после пластики. Однако не это стало поводом для высказываний хейтеров: селебрити славится своей любовью к «уколам красоты». Некоторое время именно ботулотоксин был любимым вариантом коррекции возрастных проблем Диаз, и дело дошло до того, что в 2018 году ее лицо практически утратило мимику. Но, как призналась актриса, сегодня она «завязала» с подобными процедурами, решив стареть естественно.

Хэзер Локлир

Эта звезда была популярна ранее: благодаря телесериалам 90-х (например, «Династия»). Сегодня актриса уже перешагнула 60-летний рубеж, но выглядит она как минимум странно: о ее былой красоте сейчас мало что напоминает. Виной тому — пристрастие к наркотикам и алкоголю, от чего она уже проходила лечение. С таким «бэком» результаты пластических операций сложно спрогнозировать, тело после интоксикации способно отреагировать «сюрпризом» на хирургическое воздействие. Это и произошло с актрисой, которая при помощи коррекций хотела вернуть внешнюю свежесть и гармоничность. Оставшиеся после таких экспериментов немногочисленные поклонники попросили звезду больше ничего с собой не делать.

Кроме вышеперечисленных знаменитостей, в ряду тех, кто разочаровал своих фанатов чрезмерной любовью к операциям, числятся Тори Спеллинг, Рене Зеллвегер и Мадонна. Включили в этот список и представителей сильного пола: голливудских любимцев Тома Круза и Зака Эфрона.