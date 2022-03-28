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«К рынку 90-х не вернемся»: какие российские бренды одежды заменят западный массмаркет

Виктория Филатова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«К рынку 90-х не вернемся»: какие российские бренды одежды заменят западный массмаркет
Фото: Рexel / MART PRODUCTION

Количество брендов одежды, покинувших нашу страну, растет. Среди них такие гиганты массмаркета, как испанская группа Inditex. Кто нам заменит Zara и Bershka?

Персональный стилист Юлиана Шувалова уже несколько лет одевает клиентов в одежду российских марок. По ее словам, наши дизайнеры за последнее десятилетие «подтянулись» и по многим параметрам превосходят западных.

— Основной плюс российских дизайнеров — это качество, — уверена она. — У отечественных моделей швы ровные, нитки не торчат, а материал очень приятный.

По мнению стилиста, группе компаний Inditex стоит пожелать счастливого пути, потому что наш Melon Fashion Group, куда входят Befree, Zarina и Love Republic, вполне ее заменит.

Кроме него, из демократичных марок на российском рынке представлены Charmstore и Lime.

— Lime давно любят российские стилисты и инфлюенсеры, — убеждена модный блогер Юлия Марушкова. — Коллекции напоминают что-то среднее между H&M и Zara.

В последнее время во многих торговых центрах появились магазины уральской марки 12 storees. У этого бренда очень широкий ассортимент — от классических пальто с добавлением кашемира до купальников. Впрочем, фишка российских дизайнеров не массовый сегмент, а «уникальное торговое предложение». Бренды специализируются на капсульных гардеробах — коллекциях, выдержанных в определенной стилистике, где все вещи подходят друг другу. Например, нишу базового гардероба успешно заняли Gate31, 2MOOD и Nice One. Трикотаж, аналогичный тому, что продавали Uniqlo, можно найти у AIM CLO.

Но, в отличие от стилистов, дизайнеры настроены не так оптимистично. Дело в том, что оборудование, ткани и фурнитуру они привыкли закупать за рубежом. К примеру, любимые модными блогерами 12 storees сразу предупредили поклонников, что в ближайшее время цены на продукцию поднимутся. По словам сооснователя марки Ивана Хохлова, это связано с тем, что 50% продукции компания производит за границей, а платежи за такие товары осуществляются в юанях, евро и долларах. А с повышением цен из демократичного сегмента 12 storees уйдет в средний и может оказаться доступным куда меньшему числу покупателей, чем раньше.

Производство собственных тканей в нашей стране пока не поставлено на поток. Небольшие фабрики можно найти на юге России и в Казахстане, но этого не хватит, чтобы одеть всю страну. Швейное оборудование тоже импортное, поэтому надо придумать, чем заменить технику в случае поломки.

В связи с этим появляются неожиданные решения. Так, фабрика «Большевичка» недавно предложила «расконсервировать » советское оборудование, чтобы шить на нем джинсы. И, по мнению экспертов, у этой идеи есть все шансы на успех.

— Эти мощности будут хорошо работать, если их обновить, — уверена Шувалова. — Шить джинсы мы уже научились. Партия получится отличной, при условии, что на фабрику придут опытные специалисты, работавшие по западным стандартам.

И, несмотря на то, что «обновить» в отрасли легкой промышленности в ближайшее время придется многое, эксперты уверены, что к рынку 90-х мы не вернемся. Тылы прикроют интернет-магазины с китайскими товарами, а мы потихоньку наверстаем упущенное. Впрочем, в нынешние смутные времена о 90-х либо хорошо, либо никак.

В этом уверен еще один российский бренд — Incity, выпустивший настоящий гимн 90-м — лимитированную коллекцию, посвященную фильму «Брат». В нее вошли полтора десятка моделей с кадрами из фильма, включая культовый свитер Данилы Багрова. Чем не симметричный ответ западным коллаборациям с реперами и футболистами?

ЦИТАТА

Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений:

— Текстильные предприятия в прошлом году увеличили выпуск в 2,4 раза по сравнению с позапрошлым, а производители одежды — на 20,3%.

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