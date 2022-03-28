Московское предприятие больше полувека обеспечивает материалами многие сферы промышленности

Оператор одного из старейших московских заводов по производству нетканых материалов Николай Лопухов за работой / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Столичные предприятия быстро адаптируются к условиям работы в режиме санкций. «Вечерняя Москва» побывала на одном из старейших заводов по производству нетканых материалов.

В районе Бирюлево Западное расположено предприятие по производству нетканых материалов с более чем полувековой историей.

— Мы специализируемся на изготовлении полотен для пище вой промышленности. Например, делаем фильтры, которые используются в установках для очистки свекловичного сиропа при производстве сахара, — рассказала генеральный директор завода Елена Фоменко.

Обеспечивает фабрика и авиационную отрасль — для нее предприятие производит дренажно-впитывающие материалы. Для строительного сектора делаем утеплители и геотекстиль для строительства дорог.

— Из более известных примеров — материал для обивки салона автомобиля, для формования крыши автомобиля, полка багажника, ковер пола, подложка для сиденья автомобиля. Еще мы обеспечиваем обувную промышленность, производим втачные стельки. Это внутренние стельки, которые вшиты в подошву, — отметила Елена Фоменко.

Сейчас завод производит порядка 35 тысяч квадратных метров нетканых материалов в сутки.

— Спрос на продукцию вырос за последние два года, но и после введения санкций мы тоже отмечаем рост интереса, — рассказала Елена Фоменко. — Если раньше заказчики больше смотрели в сторону зарубежных производителей, то сейчас они начали присматриваться к российским производствам.

Оборудование на заводе стоит европейское, но еще в пандемию руководство нашло российских производителей, которые могут поставить запчасти. Также налажены связи с китайскими партнерами.

— Санкции на нас практически никак не отразились, — подчеркнула Елена Фоменко. — Сырье, то есть волокна, из которых мы делаем мате риалы, тоже покупаем в России.

Гендиректор предприятия добавила, что введение санкций подтолкнет развитие отечественных производств.