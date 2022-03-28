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Московское предприятие больше полувека обеспечивает материалами многие сферы промышленности

Марьяна Шевцова

Общество
Московское предприятие больше полувека обеспечивает материалами многие сферы промышленности
Оператор одного из старейших московских заводов по производству нетканых материалов Николай Лопухов за работой / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Столичные предприятия быстро адаптируются к условиям работы в режиме санкций. «Вечерняя Москва» побывала на одном из старейших заводов по производству нетканых материалов.

В районе Бирюлево Западное расположено предприятие по производству нетканых материалов с более чем полувековой историей.

— Мы специализируемся на изготовлении полотен для пище вой промышленности. Например, делаем фильтры, которые используются в установках для очистки свекловичного сиропа при производстве сахара, — рассказала генеральный директор завода Елена Фоменко.

Обеспечивает фабрика и авиационную отрасль — для нее предприятие производит дренажно-впитывающие материалы. Для строительного сектора делаем утеплители и геотекстиль для строительства дорог.

— Из более известных примеров — материал для обивки салона автомобиля, для формования крыши автомобиля, полка багажника, ковер пола, подложка для сиденья автомобиля. Еще мы обеспечиваем обувную промышленность, производим втачные стельки. Это внутренние стельки, которые вшиты в подошву, — отметила Елена Фоменко.

Сейчас завод производит порядка 35 тысяч квадратных метров нетканых материалов в сутки.

— Спрос на продукцию вырос за последние два года, но и после введения санкций мы тоже отмечаем рост интереса, — рассказала Елена Фоменко. — Если раньше заказчики больше смотрели в сторону зарубежных производителей, то сейчас они начали присматриваться к российским производствам.

Оборудование на заводе стоит европейское, но еще в пандемию руководство нашло российских производителей, которые могут поставить запчасти. Также налажены связи с китайскими партнерами.

— Санкции на нас практически никак не отразились, — подчеркнула Елена Фоменко. — Сырье, то есть волокна, из которых мы делаем мате риалы, тоже покупаем в России.

Гендиректор предприятия добавила, что введение санкций подтолкнет развитие отечественных производств.

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