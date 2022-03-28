Студенты бьются за медали в ритме ча-ча-ча

Спортсмены Дарья Пашкова и Сергей Жолкин исполняют танец самба / Фото: Всероссийская Федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла

28 марта во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой начались первые соревнования под эгидой Студенческой лиги танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла. На паркет вышли студенты вузов, приехавшие со всей страны.

Энергичная румба, страстное танго и плавный вальс... Обычно бальный танец воспринимается как легкое времяпровождение, развлечение. Но не когда идет борьба за медали! На паркет выходят сразу десять дуэтов. Звучат первые аккорды музыки, давая старт состязаниям. У каждой пары своя связка технических элементов, своя манера, свой артистический стиль. Каждое па — танцевальный шаг — выполняется с хирургической точностью. Студенты вышли на паркет не развлекаться, а побеждать, и каждый танец — спринтерский забег, где оступился — значит проиграл.

— Вчера спортсмены выступали в одной из сложнейших дисциплин — двоеборье. Пары исполняли десять танцев, по пять латинских и пять европейских. Соревновались 70 спортсменов, — рассказала президент Студенческой лиги танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Анастасия Глазунова.

Учащиеся вузов продолжат выступать сегодня и завтра еще в двух дисциплинах. Студенческий спортивный танец впервые выделен как отдельный вид художественного единоборства. В категории «Студенты» могут выступать танцоры в возрасте от 17 до 25 лет. Обязательное условие — хотя бы один из участников пары должен учиться в высшем учебном заведении.

— В прошлом году попытка больших студенческих танцевальных соревнований уже была. Но на этот раз мы впервые запускаем состязательную систему для спортсменов — учащихся вузов. В 2022 году соревнования пройдут в три этапа. Первый, который проходит сейчас, — отборочный. Второй — тоже отборочный — будет в конце июня. И финальный этап мы планируем организовать в конце октября, — рассказала Анастасия Глазунова.

Она добавила, что в конце года будет подведен общий зачет наград спортсменов, чтобы определить самую результативную студенческую команду. Также с учебными заведениями ведутся переговоры о выделении дополнительных стипендий победителям соревнований, о других поощрениях. Танцоров, так же как и других спортсменов, отпускают с занятий на тренировки, сборы и турниры.

— Мы хотим развивать и популяризировать наше направление. Поэтому планируется проведение различных мероприятий в формате массового спорта, чтобы поучаствовать могли все желающие, — отметила Анастасия Глазунова.

ФАКТЫ

В 1997 году Международный олимпийский комитет признал бальные танцы олимпийским видом спорта. Соревнования проводятся по трем дисциплинам: европейская, латиноамериканская программы и двоеборье. Всего в двоеборье входят десять танцев. Пять европейских: медленный вальс, танго, венский вальс, фокстрот, квикстеп — и пять латиноамериканских: самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль и джайв.