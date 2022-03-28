Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Студенты бьются за медали в ритме ча-ча-ча

Александр Кудрявцев

Общество
Студенты бьются за медали в ритме ча-ча-ча
Спортсмены Дарья Пашкова и Сергей Жолкин исполняют танец самба / Фото: Всероссийская Федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла

28 марта во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой начались первые соревнования под эгидой Студенческой лиги танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла. На паркет вышли студенты вузов, приехавшие со всей страны.

Энергичная румба, страстное танго и плавный вальс... Обычно бальный танец воспринимается как легкое времяпровождение, развлечение. Но не когда идет борьба за медали! На паркет выходят сразу десять дуэтов. Звучат первые аккорды музыки, давая старт состязаниям. У каждой пары своя связка технических элементов, своя манера, свой артистический стиль. Каждое па — танцевальный шаг — выполняется с хирургической точностью. Студенты вышли на паркет не развлекаться, а побеждать, и каждый танец — спринтерский забег, где оступился — значит проиграл.

— Вчера спортсмены выступали в одной из сложнейших дисциплин — двоеборье. Пары исполняли десять танцев, по пять латинских и пять европейских. Соревновались 70 спортсменов, — рассказала президент Студенческой лиги танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Анастасия Глазунова.

Учащиеся вузов продолжат выступать сегодня и завтра еще в двух дисциплинах. Студенческий спортивный танец впервые выделен как отдельный вид художественного единоборства. В категории «Студенты» могут выступать танцоры в возрасте от 17 до 25 лет. Обязательное условие — хотя бы один из участников пары должен учиться в высшем учебном заведении.

— В прошлом году попытка больших студенческих танцевальных соревнований уже была. Но на этот раз мы впервые запускаем состязательную систему для спортсменов — учащихся вузов. В 2022 году соревнования пройдут в три этапа. Первый, который проходит сейчас, — отборочный. Второй — тоже отборочный — будет в конце июня. И финальный этап мы планируем организовать в конце октября, — рассказала Анастасия Глазунова.

Она добавила, что в конце года будет подведен общий зачет наград спортсменов, чтобы определить самую результативную студенческую команду. Также с учебными заведениями ведутся переговоры о выделении дополнительных стипендий победителям соревнований, о других поощрениях. Танцоров, так же как и других спортсменов, отпускают с занятий на тренировки, сборы и турниры.

— Мы хотим развивать и популяризировать наше направление. Поэтому планируется проведение различных мероприятий в формате массового спорта, чтобы поучаствовать могли все желающие, — отметила Анастасия Глазунова.

ФАКТЫ

В 1997 году Международный олимпийский комитет признал бальные танцы олимпийским видом спорта. Соревнования проводятся по трем дисциплинам: европейская, латиноамериканская программы и двоеборье. Всего в двоеборье входят десять танцев. Пять европейских: медленный вальс, танго, венский вальс, фокстрот, квикстеп — и пять латиноамериканских: самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль и джайв.

Читайте также:
Танцы Соревнования Студенты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изменчивый символ эпохи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Все мнения
О проекте