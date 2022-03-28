Молодежь бесплатно освоит профессию видеорежиссера

Руководитель проекта «МедиаШУМ» Владислав Устиненков работает над запуском бесплатного курса видеопроизводства для молодежи «Открывай Москву» / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

С 1 апреля в столице откроется бесплатный курс по видеопроизводству для молодежи «Открывай Москву». «Вечерняя Москва» пообщалась с руководителем проекта «МедиаШУМ» Владиславом Устиненковым и узнала, какие перспективы ждут москвичей, успешно прошедших этот курс.

«Открывай Москву» — это бесплатная образовательная программа по видеомонтажу, созданная молодежным проектом «МедиаШУМ» при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Курс могут пройти все желающие — изучение операторского мастерства и освоение монтажных программ доступно москвичам в возрасте от 14 до 35 лет. Программа будет состоять из двух блоков — теоретического и практического. Во время второго этапа занятий слушатели могут не только получить консультацию опытных экспертов, но и применить полученные знания.

— Главная особенность курса в том, что мы не только бесплатно даем всю нужную информацию на протяжении 80 онлайн-занятий, но и поддерживаем участников в дальнейшем. Например, у нас будет своя медиаплощадка, куда ребята всегда могут прийти и поработать со всем необходимым оборудованием, — отмечает Устиненков.

Имена будущих экспертов — наставников курса пока держатся в тайне. Однако Владислав с уверенностью может сказать, что это действующие специалисты из медиасферы — продюсеры популярных шоу, клипмейкеры, которые сотрудничают с ведущими артистами страны.

— В рамках курса слушатели разобьются на четыре команды, а в финале снимут настоящее тревел-шоу о разных округах Москвы. Они покажут не только центральные районы, а каждый округ с его точками притяжения. Таким образом мы поможем участникам создать материал, который смело можно будет продемонстрировать в своем портфолио при трудоустройстве, — добавляет Устиненков.

По окончании обучения участники курса также получат специальные сертификаты. Более того, в рамках проекта «МедиаШУМ» финалисты обучающего курса смогут пройти стажировки и попасть на экскурсии в ведущие столичные медиа. Там они познакомятся с будущими работодателями и смогут проявить себя.

Оставить свою заявку на курс «Открывай Москву» можно до 30 марта на странице проекта во «ВКонтакте».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики:

— Проектный офис «Молодежь Москвы» был создан для молодого поколения как площадка для самореализации, развития творческого, спортивного и интеллектуального потенциала. Мы всячески поддерживаем их начинания и помогаем организовывать все необходимые мероприятия: паблик-токи, мастер-классы, творческие конкурсы, образовательные курсы и многое другое. За два года проектный офис провел 1,5 тысячи мероприятий и успешно справился со всеми поставленными задачами.