«Все вернется бумерангом»: певица Анна Семенович — о патриотизме и главной миссии артиста

Фото: Из личного архива Анны Семенович

Певица, телеведущая Анна Семенович представила публике новый дуэтный хит — «Бумеранг» и рассказала «Вечерке» о женской взаимовыручке и новой реальности.

— Анна, вы недавно отпраздновали свой день рождения. Вы одна из немногих женщин на эстраде, кто спокойно говорит о своем возрасте.

— Я считаю, что каждый возраст прекрасен. В свои 42 года сейчас я чувствую себя гораздо круче, чем, допустим в 32 или 25. Сегодня я очень осознанная, молодая, интересная, женщина в самом рассвете сил и энергии.

— Ваш образ изменился от роковой красавицы до настоящей русской женщины. Как произошла такая трансформация?

— Раньше я играла придуманную продюсерами группы «Блестящие» роль сексуальной красотки. Многие думают, что если девушка артистка, то она просыпается сразу с голливудской укладкой, и в красивом пеньюаре идет готовить мужчине завтрак. Ну, видимо, такими нас видят мужчины в фантазиях. Но все не так (смеется).

Я такая же женщина, как и все. Иногда плачу, иногда болею. В социальных сетях я показываю себя такую, как я есть. Всегда было принято, что «звезды» очень закрыты. «Ничего не делают» со своей внешностью. Я же решила быть со своими зрителями искренней.

— В вашем творчестве много юмора и позитива. Однако почему вы не жалуете лирику?

— Песни — это как кодировка, она влияет на жизнь и настрой окружающих людей. И понятно, что лирика заходит даже лучше для слушателя, потому что она несет эмоции и переживания. Это всегда больше откликается, так уж устроен человек. Но зато веселые и юморные песни, дарящие позитив, повышают выработку гормона счастья. Моя задача как артиста — давать и нести заряд позитива и добра. Поддерживать в трудные минуты, быть с ними и стараться своим примером показать, что все наладиться.

— Вы как бывшая фигуристка как считаете — после «отмены» наших спортсменов не пора ли отказаться от Олимпиады?

— Это больная тема. И все, что произошло на Олимпийских Играх, — это немыслимо. Колоссальное давление на нашу сборную. У меня это в голове просто не укладывается. Абсолютное гонение наших спортсменов, сильнейших в мире. И все скандалы, связанные с нашими девочками фигуристками-одиночницами, это очень непростая история. Это колоссальное нервное напряжение.

Поверьте мне, когда спортсмен талантлив и он все круто делает на тренировке, выйти на старт и сделать все так же — это очень сложно. Без Олимпийских игр существует много очень важных и крупных соревнований. Но выступать без своего флага и гимна — это несправедливо по отношению к нашим спортсменам.

Фото: Из личного архива Анны Семенович

— В свете последних событий случился неведомый до этого хейт (ненависть. — «МВ») в сторону россиян. Вы это чувствуете на себе?

— Происходит совершенно несправедливое, отвратительное гонение русских людей. Когда на Западе отказываются лечить наших онкобольных детей. Когда мою подругу, живущую в Италии, не пускают в магазин потому, что она русская…

Это чистой воды русофобия, которой невозможно найти оправдание. Лицемерие как оно есть. Разумеется, я получила волну хейта за мысли и высказывания. Спасает и успокаивает огромное количество сообщений и комментариев со словами поддержки, которых в разы больше. Спасибо, что адекватных людей гораздо больше. И в нашем единстве и поддержке сегодня наша сила.

— Многие артисты, выступавшие раньше на российской эстраде, решили откреститься от наших зрителей. Хотя зарабатывали большие деньги именно здесь. Как вам такой поворот?

— Есть артисты, которые очень некрасиво поступили и перешли в прямые оскорбления, что недопустимо. Возможно, и хорошо, что маски сорваны и часть артистов показали свое истинное лицо. В нашей стране без них есть кому петь, делать это честно и от души.

Есть артисты — патриоты своей страны, которые всегда будут со своими слушателями, продолжают радовать их своим творчеством, успокаивают и стараются делать так, чтобы люди не поддавались панике. Мы активно работаем, много выступлений, главная цель которых — объединять, а не разобщать.

— Когда иностранные компании объявили, что уходят из России, вы восприняли это с большим энтузиазмом.

— Это они не нам, а себе делают плохо. Россияне были огромным рынком потребления их товаров. Мне кажется, своим уходом они дадут большую свободу нашим прекрасным производителям, которые не могли прорваться через огромные корпорации к своим потребителям и просто о себе заявить. Я давно перешла на отечественную молочную продукцию. У нас потрясающие, очень классные дизайнеры, и я знаю, что они готовы увеличить производство. А кто от нас убежал — скатертью дорога. Дадим дорогу своим.

— Если бы Анне Семенович предложили открыть бизнес, что бы это было?

— Я уже много лет вынашиваю идею запустить свою линию нижнего белья. И вот сейчас понимаю, что пришло наконец то самое время. Пора уже мне пошить на все наших красавиц-женщин, на их прекрасные формы роскошное женское белье.

Которое будет подчеркивать нашу красоту и формы, чтобы наши мужчины сходили от нас с ума и понимали, какие красивые женщины живут в России и достались им.

— Вы вместе с певицей Славой 25 марта презентуете песню «Бумеранг». Как думаете, принцип бумеранга и правда работает?

— Это потрясающая песня, в основу сюжета которой легла реальная история из жизни. За мной начал ухаживать мужчина, и, как выяснилось, в его списке была не только я одна, а еще многие известные девушки. И именно Слава его узнала, когда-то он пытался ухаживать и за ней.

Он оказался охотником на звезд. Слава вовремя меня предупредила. Я сразу оборвала любое общение с ним, слава богу, отношения даже не успели начаться. И после этой истории у нас как раз и родилась идея такой дуэтной песни. Помимо того что «Бумеранг» очень классная песня, она еще должна стать предупреждением для многих девушек и женщин, которые в своей жизни невольно попадали в подобную ситуацию.

Фото: Из личного архива Анны Семенович

ДОСЬЕ

Анна Семенович родилась 1 марта 1980 года. Окончила Московскую государственную академию физической культуры. Профессионально занималась фигурным катанием.

Создала собственную группу «Ангелы Чарли», пела в «Блестящих», после выступала сольно. Была ведущей нескольких телешоу. Снимается в кино и сериалах. Ведет радиоэфиры.

Сделала пластическую операцию и не стала это скрывать

«Считаю, что артист — медийная персона, лидер мнения. И я могу своим личным примером продемонстрировать и рассказать, что да, я была не совсем довольна отдельными частями своего тела и решила их немного скорректировать и уменьшить.

При этом не хотелось изнурять себя диетами. Я люблю вкусно поесть, мне это нравится, и тоже этого не скрываю. Выступаю за бодипозитив и любовь к своей фигуре. Но появились кое-какие места, в моем случае руки и шея, которые захотелось исправить»

Вела кулинарное шоу

«Я люблю и умею готовить. Больше пяти лет вела кулинарное шоу. Готовлю, в том числе и борщи, с удовольствием. Удается не так часто, как хотелось бы, из-за плотного рабочего графика. Но в выходные дни я могу себе или своим близким приготовить что-нибудь вкусненькое»

Отметилась в кино

Свою первую роль Анна сыграла в фильме «Ночной дозор», а позже и в «Дневном дозоре». В фильмографии артистки более 30 киноработ, в том числе в сериалах «Реальные пацаны» и «Литейный». А скоро выйдет «Гардемарины-1787».

Не собирается худеть

«Почему-то нас приучили, что по телевизору должны выступать только очень худые и стройные девочки. Я езжу по стране, вижу наших женщин, большинство из них с красивыми формами: грудью, бедрами. И мужчины как раз чаще выбирают таких барышень.

И в какой-то момент я поняла, что я лично чувствую себя счастливо именно в таких естественных формах и весе. Пришло понимание, что мне комфортно прибавить 10 килограммов по сравнению с тем весом, который надо было держать в группе «Блестящие». Есть проблема, что телевизионная камера прибавляет 5–6 килограммов, и когда меня видят в жизни, часто говорят: «Ой, а вы такая стройная, а по телику гораздо крупнее!»

Готовится стать мамой

«Я открыто рассказала публике и о том, что заморозила яйцеклетку. В моем кругу много знакомых девочек, которым около сорока, и у них еще нет детей по разным причинам: кто-то пока не встретил свою любовь, у кого-то был болезненный развод, кто-то строил карьеру, у кого-то просто не получается.

Это прекрасная возможность убрать тревожные мысли, продлить женщине ее молодость и дать время, чтобы стать мамой. В том числе и обратиться к суррогатному материнству.

Я уверена, что каждая женщина сама принимает решение, когда ей становиться матерью и к этому созреть»