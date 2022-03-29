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Московские изобретатели представили новые разработки в строительстве и военной отрасли

Вероника Ушакова

Общество
Московские изобретатели представили новые разработки в строительстве и военной отрасли
Студенты Военного университета Министерства обороны России Данила Гончаров (слева) и Виктор Филистеев представляют свои разработки на открытии салона «Архимед». Данила Гончаров разработал разведывательно-ударный комплекс. Беспилотник с видеокамерой позволит записывать события военных конфликтов / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

29 марта открылся 25-й международный московский салон изобретений и инноваций «Архимед». Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, какие новинки разработали столичные умельцы.

Две внешне одинаковые небольшие гантели лежат на столе. Одну из них еле поднимаю рукой. Вторая с легкостью поднимается двумя пальцами. Первая сделана из обычного бетона, вторая — из легкого и высокопрочного.

Инновационный материал создали в научно-образовательном центре «Наноматериалы и Нанотехнологии» Московского государственного строительного университета.

— В бетоне снижена плотность. Внутри материала — полости, заполненные газом. За счет этого он такой легкий. Бетон очень прочный, его можно использовать при строительстве многоэтажных домов, — объясняет один из авторов проекта, научный сотрудник центра Александр Иноземцев. — Эта разработка поможет снизить затраты при строительстве многоэтажек, так как высокопрочный легкий бетон дешевле.

Нашли в МГСУ и применение борщевику. Студентка магистратуры Элина Горбунова представила экологичные отделочные материалы из стебля сухого растения, смешав его с гипсом, цементом.

Студенты Московского авиационного института представили мобильно-пилотажный комплекс. Это небольшой аппарат с креслом, педалями, рычагом и монитором.

— Наш аппарат предназначен для отработки навыков пилотирования и управления беспилотниками, — объясняет студент Иван Антонов.

Представили свои разработки и юные участники выставки. Среди них десятилетний Михаил Кирильчук из школы № 1569. Дома с папой мальчик распечатал машинку на 3D-принтере, оснастил ее дальномером и запрограммировал так, что та разворачивается при виде препятствия на 90 градусов.

— Пока устройство не видит ямы, я планирую его доработать, — рассказывает Михаил Кирильчук.

Московские студенты из Военного университета Министерства обороны России представили устройство, напоминающее самолет. Это разведывательно-ударный комплекс. Беспилотник с боевым зарядом внутри. Он предназначен для уничтожения наземных и воздушных целей.

— Это уникальный аппарат. Подобные разработки есть за рубежом, но эффективного применения пока никто не достиг, — объясняет автор разработки, курсант второго курса прокурорско-следственного факультета Военного университета Минобороны России Данила Гончаров.

В беспилотник встроена камера, которая позволит записывать военные действия всех сторон конфликта. Это, по словам разработчика, поможет выявить нарушения законов в процессе военных операций и избежать появления фейков. Также среди военных изобретений гости выставки из Краснодара представили спасательный летательный аппарат.

КОММЕНТАРИИИ ЭКСПЕРТОВ

Дмитрий Зезюлин, президент Московского Международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед», председатель Московского городского совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов:

— На нашем салоне представили разработки 95 участников из России и 20 стран. Среди них Тайвань, КНР, Сербия, Босния и Герцеговина, Словения, Иран, Вьетнам, Таиланд и другие. И это тесное сотрудничество с иностранными партнерами продолжается. Стало больше перспектив для развития и у отечественных разработчиков.

Татьяна Эриванцева, заместитель директора Федерального Института промышленной собственности Роспатента:

— Сейчас у России есть все перспективы, чтобы патентовать больше изобретений. Когда началась пандемия, мы самые первые зарегистрировали вакцину. Сейчас мы анализируем, запатентованы ли в России ушедшие с рынка зарубежные товары. Если нет, мы можем полностью скопировать устройство и зарегистрировать у себя. Если да — то работать над усовершенствованием с инженерной точки зрения, над улучшением материала.

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