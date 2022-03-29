Пенсии вырастут, а страховка для водителей станет дешевле: что изменится в России с 1 апреля

Жительница Царицына Марина Гукина переехала в квартиру на Ереванской улице с сыном Александром (слева) и дочкой Валерией / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

1 апреля вступят в силу изменения, касающиеся размера пенсии, ставки льготной ипотеки, а также стоимости страхового полиса ОСАГО для российских автомобилистов.

Индексация выплат

1 апреля социальные пенсии вырастут на 8,6 процента, согласно постановлению правительства РФ. В Минтруде сообщили, что в 2022 году планировалось проиндексировать пенсии на 7,7 процента, однако с учетом всех принятых в 2021 году решений президента процент индексации увеличился. Мера коснется порядка четырех миллионов человек. Для индексации из федерального бюджета направят 33,7 миллиарда рублей до конца 2022 года.

Пособие на детей

Президент России Владимир Путин поручил организовать новую выплату на детей от 8 до 16 лет для семей с невысоким доходом.

— Важно продолжать оказывать поддержку родителям. В мае начнем выплаты на детей от 8 до 16 лет, растущих в семьях с невысоким доходом. Они будут начисляться за период с 1 апреля, — сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Заявление на новую выплату можно подать с 1 мая. Поскольку пособие начинает действовать с 1 апреля, оформившие его смогут получить выплату сразу за два месяца.

Кредит на жилье

Владимир Путин поддержал предложение правительства России увеличить предельный размер льготной ипотеки на квартиры в новостройках и повысить ставку по таким кредитам с 7 до 12 процентов на фоне роста ключевой ставки Центробанка. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин предложил с 1 апреля повысить ставку до 12 процентов, при этом сохранить ставки по семейной, дальневосточной и сельской программам.

Так, ставка по семейной ипотеке останется на уровне 6 процентов, сельской — 3 процентов, дальневосточной — 2 процентов. Для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области предельный размер льготной ипотеки увеличится до 12 миллионов рублей, для остальных регионов — до 6 миллионов.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев подчеркнул, что льготная ипотека поддержит отрасль и даст жителям города возможность не откладывать и не пересматривать свои планы на покупку недвижимости.

Скидки для автомобилистов

1 апреля пересчитают систему тарифных коэффициентов в ОСАГО. Для аккуратных водителей, не попадавших в ДТП, цена полиса уменьшится на 8 процентов.

При этом максимальный коэффициент, применяющийся к водителям, которые часто становятся виновниками аварий, составит 3,92. Сейчас он равен 2,45.

— Идея реформы в том, чтобы безаварийные водители не платили за аварийных, как это было на этапе первоначального усредненного подхода. Скидки — дополнительный стимул к снижению аварийности, — пояснил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

КСТАТИ

На портале госуслуг с апреля 2022 года смогут регистрироваться не только взрослые, но и несовершеннолетние. Ребята, которые уже получили паспорт, смогут сделать это самостоятельно, а за тех, кому еще не исполнилось 14 лет, регистрацию должны провести их законные представители.