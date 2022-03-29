Врач рассказала, почему туберкулёз опасен для детей

Фото: pixabay.com

Главный внештатный специалист-фтизиатр Департамента здравоохранения столицы, директор Московского научно-практического центра борьбы с туберкулезом, профессор Елена Богородская рассказала «Вечерней Москве» о том, как лечат туберкулез и насколько он опасен для детей.

— Что это за заболевание — туберкулез?

— Одно из самых древних инфекционных заболеваний, поражающее любые органы и ткани организма, кроме волос и ногтей. Чаще всего локализуется в легких. Это заболевание передается воздушно-капельным путем, от человека человеку. Если туберкулез не лечить, то 25 процентов больных теоретически могут самоизлечиться (в основном с первичным туберкулезом), 25 процентов погибнет, а остальные 50 процентов станут пациентами с хроническим течением туберкулеза и основными распространителями инфекции.

— Дети тоже болеют туберкулезом?

— Да, к сожалению, болеют. Был один такой запомнившийся случай лет семь тому назад. Мальчик, назовем его условным именем Василий, в возрасте 6 месяцев поступил к нам переводом из детской больницы, куда был госпитализирован с кашлем и опрелостями на коже ягодиц и подозрением на туберкулез. Проба Манту тоже оказалась положительной. В итоге наши фтизиатры поставили ребенку диагноз: генерализованный туберкулез с поражением легких, внутригрудных лимфоузлов, головного мозга (энцефалит) и мягких тканей ягодичной области. Причем этот ребенок не был вакцинирован, а в его окружении оказался больной туберкулезом, который его и заразил. Проще говоря, иммунная система мальчика не была «натренирована» вакциной от туберкулеза — БЦЖ, и это привело к тяжелейшей форме болезни. Поэтому прививку от туберкулеза необходимо делать новорожденному обязательно, так как она доказанно защищает детей первых лет жизни от тяжелых форм болезни.

— Как проходило лечение, возникали сложности?

— Ребенок проходил длительное комплексное лечение в стационаре на протяжении 13 месяцев. Затем для продолжения лечения и реабилитации переведен в детский специализированный санаторий. Всего лечение заняло полтора года. Сейчас он здоров, растет и развивается по возрасту.

— Есть мнение, что туберкулезом болеют только люди из неблагополучных слоев населения. Это так?

— Это ошибочное мнение. Туберкулез — инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Инфицироваться может каждый, независимо от социального статуса. Люди из неблагополучных слоев населения болеют чаще не только туберкулезом, но и другими заболеваниями, так как ведут нездоровый образ жизни, не проходят профилактические обследования, поздно обращаются к врачам.

ДОСЬЕ

Елена Михайловна Богородская, врач высшей категории. В 1991 году окончила Московскую медицинскую академию им. И. М. Сеченова.

В 2016–2018 годах обучалась в МГУУ правительства Москвы, присвоена квалификация специалиста по государственному и муниципальному управлению. Неоднократно стажировалась за рубежом.

В 2018 году стала лауреатом премии имени академика М. Перельмана «За верность профессии».