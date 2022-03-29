Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач рассказала, почему туберкулёз опасен для детей

Алексей Хорошилов

Общество
Врач рассказала, почему туберкулёз опасен для детей
Фото: pixabay.com

Главный внештатный специалист-фтизиатр Департамента здравоохранения столицы, директор Московского научно-практического центра борьбы с туберкулезом, профессор Елена Богородская рассказала «Вечерней Москве» о том, как лечат туберкулез и насколько он опасен для детей.

— Что это за заболевание — туберкулез?

— Одно из самых древних инфекционных заболеваний, поражающее любые органы и ткани организма, кроме волос и ногтей. Чаще всего локализуется в легких. Это заболевание передается воздушно-капельным путем, от человека человеку. Если туберкулез не лечить, то 25 процентов больных теоретически могут самоизлечиться (в основном с первичным туберкулезом), 25 процентов погибнет, а остальные 50 процентов станут пациентами с хроническим течением туберкулеза и основными распространителями инфекции.

— Дети тоже болеют туберкулезом?

— Да, к сожалению, болеют. Был один такой запомнившийся случай лет семь тому назад. Мальчик, назовем его условным именем Василий, в возрасте 6 месяцев поступил к нам переводом из детской больницы, куда был госпитализирован с кашлем и опрелостями на коже ягодиц и подозрением на туберкулез. Проба Манту тоже оказалась положительной. В итоге наши фтизиатры поставили ребенку диагноз: генерализованный туберкулез с поражением легких, внутригрудных лимфоузлов, головного мозга (энцефалит) и мягких тканей ягодичной области. Причем этот ребенок не был вакцинирован, а в его окружении оказался больной туберкулезом, который его и заразил. Проще говоря, иммунная система мальчика не была «натренирована» вакциной от туберкулеза — БЦЖ, и это привело к тяжелейшей форме болезни. Поэтому прививку от туберкулеза необходимо делать новорожденному обязательно, так как она доказанно защищает детей первых лет жизни от тяжелых форм болезни.

— Как проходило лечение, возникали сложности?

— Ребенок проходил длительное комплексное лечение в стационаре на протяжении 13 месяцев. Затем для продолжения лечения и реабилитации переведен в детский специализированный санаторий. Всего лечение заняло полтора года. Сейчас он здоров, растет и развивается по возрасту.

— Есть мнение, что туберкулезом болеют только люди из неблагополучных слоев населения. Это так?

— Это ошибочное мнение. Туберкулез — инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Инфицироваться может каждый, независимо от социального статуса. Люди из неблагополучных слоев населения болеют чаще не только туберкулезом, но и другими заболеваниями, так как ведут нездоровый образ жизни, не проходят профилактические обследования, поздно обращаются к врачам.

ДОСЬЕ

Елена Михайловна Богородская, врач высшей категории. В 1991 году окончила Московскую медицинскую академию им. И. М. Сеченова.

В 2016–2018 годах обучалась в МГУУ правительства Москвы, присвоена квалификация специалиста по государственному и муниципальному управлению. Неоднократно стажировалась за рубежом.

В 2018 году стала лауреатом премии имени академика М. Перельмана «За верность профессии».

Читайте также:
Здоровье туберкулез Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сломаю уши. Недорого

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изменчивый символ эпохи

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Украинцы им уже надоели

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Все мнения
О проекте