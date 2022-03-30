В центре «Профессионал» можно за неделю освоить новую профессию и найти работу

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

В учебном центре «Профессионал» для тех, кто ищет работу, доступно более 60 курсов переподготовки и повышения квалификации. Здесь помогут освоить востребованную специальность и трудоустроиться. Обучение обычно занимает от недели до двух-трех месяцев. Если человеку необходимо приступить к работе как можно скорее, ему предложат короткие курсы.

— Самые короткие курсы дополнительного профессионального образования займут одну неделю интенсивного обучения. Занятия проходят ежедневно по будням в течение 5-6 часов. За это время можно освоить работу в графическом редакторе Canva, новые подходы в охране труда, программу по озеленению городских территорий. Также среди недельных программ — курсы для таргетологов и блогеров, — рассказали в департаменте труда и социальной защиты населения Москвы.

Чуть больше времени займут курсы по кибербезопасности, управлению перевозками, SMM, цифровым офисным инструментам. Эти направления в центре преподают две с половиной недели. За это же время можно изучить программы «1С:Бухгалтерия», «1С:Документооборот», «1С:Зарплата и управление персоналом».

Несмотря на короткий срок обучения, все курсы — это полноценное повышение квалификации. Программы построены таким образом, что слушатель успевает погрузиться в выбранную тему и освоить необходимые инструменты. Выпускники сдают итоговый экзамен и получают документ установленного образца.

Почти все курсы можно пройти онлайн. Они состоят из вебинаров, практических кейсов, материалов для самостоятельного изучения. Преподаватель курирует процесс обучения, дает обратную связь по выполненным заданиям, отвечает на вопросы. Если слушатель выбирает очное обучение, занятия проходят в учебном центре «Профессионал» по адресу Рязанский проспект, д. 7 или ул. Академика Скрябина, д. 9, к. 2, стр. 4.

Программы экспресс-обучения выбирают не только люди, которым важно оперативно приступить к работе, но и женщины с детьми. Мамам обычно бывает сложнее всех выкроить время на свое развитие. Пройдя обучение во время декретного отпуска, они увереннее возвращаются к работе.

ЗАМЕТКА

В учебном центре «Профессионал» можно повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. Также в центре помогают выпускникам найти новую работу. Если вы хотите попасть на курсы, необходимо обратиться в центр занятости населения или оформить заявку на сайте. Все документы можно заполнить дистанционно.

Направление на бесплатное обучение могут получить безработные москвичи, мамы дошкольников, люди в возрасте от 50 лет и старше, а также члены малоимущих семей с детьми.