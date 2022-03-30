Астролог рассказала, чего ждать разным знакам зодиака в апреле

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По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в апреле.

Друзья, забегаю на месяц вперед: май будет не для начинаний и важных событий жизни. Это период затмений, ретро Меркурия и торможения Сатурна. Так что все планируйте на апрель. Не откладывайте на май то, что можете сделать уже сейчас.

А чем же нас порадует апрель? Начнем мы сразу с новолуния 1 апреля.

Сатурн и светила в хорошем аспекте. Это дает шансы в ближайший месяц на качественное сотрудничество, поддержку стран-партнеров и решение текущих вопросов. 3 апреля Меркурий «сольется» с Солнцем, и мы встретим Ново-Меркурие.

Обязательно обратите внимание на все события этого дня! Это идеальный период для планирования разного рода дел, а у кого-то в этот день произойдут важные встречи, состоятся важные разговоры, поступят предложения. Меркурий в Овне до 30 апреля — период, когда мы ярче будем высказывать свои идеи и нам сложнее будет следить за словами! Важно — сначала думаем, потом говорим, слушаем критику во избежание проблем.

А вот и про любовь.

С 5 апреля по 2 мая — Венера в знаке Рыб. Наступает время любви и романтических отношений. Мужчины прежде всего будут тянуться к загадочным женщинам и девушкам, которые похожи на нимф, романтичных, воздушных и творческих натур.

Две планеты, олицетворяющие в астрологии войну, агрессор Марс и злой ограничитель Сатурн, соединятся 5 апреля. Этот аспект будет действовать с 29 марта по 12 апреля. Это период, когда дела притормаживаются, а чувство страха мешает нам действовать и планировать. Включайте терпение и еще раз терпение. А вот главным событием апреля будет эпохальное соединение Юпитера и Нептуна в знаке Рыб (было 166 лет назад). И мы в этих энергиях пробудем до 9 мая.

Идеальный период для раскрытия в себе новых талантов. Нас ждут важные открытия в медицине, фармакологии, изобретение действенных вакцин. 30 апреля — солнечное затмение. Коридор затмений стартует! За два дня до и после лучше вообще ничего не планировать. Избегайте любых важных дел в этот период. В целом апрель будет очень динамичным и активным месяцем. Все в наших руках!

Рак

В начале месяца большинство Раков будет чувствовать себя уверенно и спокойно. Дела пойдут по плану. Энергии хватит еще и на поддержку близких людей. Переговоры и знакомства пройдут лучше, чем ожидалось, и принесут новые идеи.

В период с 11 по 21 апреля Ракам придется подстраиваться под партнеров. Это дастся нелегко, но такая позиция будет самой выгодной. В 20-х числах Ракам предстоит общаться с государственными органами, разбираться с налогами. После 20 апреля и до конца месяца друзья и родственники с удовольствием помогут Ракам с решением текущих проблем.

Лев

Апрель для Львов — прекрасный период для роста, совершенствования навыков, раскрытия своих талантов. Львы будут настроены укрепить свои позиции на работе или даже подняться вверх по карьерной лестнице. Поэтому они с удовольствием займутся обучением или по возможности пройдут практику, которая поможет им лучше разбираться в своем деле. Командировки и отпуск в апреле принесут Львам не только удовольствие, но и опыт общения с полезными людьми, интересные знакомства. Работа с коллегами после 20-го числа будет наиболее продуктивной и активной.

Овен

Апрель для Овнов — удачный месяц для поиска единомышленников и спонсоров. Период с 1-го по 16-е Овны проведут довольно активно.

Встречи, командировки, путешествия принесут им не только интересные знакомства, но и яркие впечатления и свежие идеи. Дела прошлого снова станут актуальными. Но опыт и собранность Овнов помогут им разобраться с ними довольно быстро. В середине месяца Овнам лучше будут удаваться личные проекты, при работе в группе возможны недопонимания и борьба за лидерство. В последнюю неделю апреля деловые переговоры пройдут успешно.

Близнецы

В апреле успех Близнецов будет зависеть от умения находить общий язык с разными людьми. Предстоит налаживать отношения с партнерами и коллегами, поддерживать близких, участвовать в обсуждениях. В спорной ситуации Близнецам лучше вовремя идти на компромисс. Красноречие, убедительность, харизма помогут им показать себя с лучшей стороны. Руководство заметит старания и достижения Близнецов и наградит их премией или приятными бонусами. Период с 18 по 30 апреля — благоприятное время для подведения итогов, отчетности и выступлений перед вышестоящими лицами.

Телец

В начале месяца Тельцы будут настроены больше на отдых, чем на активную деятельность. В период с 1 по 5 апреля могут напомнить о себе хронические болезни. Если есть возможность, Тельцам стоит устроить выходной, провести время наедине с собой и вспомнить благоприятные ситуации из прошлого. Временная передышка и позитивный настрой наполнят их энергией и после 20-го числа позволят с новыми силами взяться за работу. Возможно, не все будет удаваться с первой попытки, но поддержка коллег и доброжелательность Тельцов помогут им существенно продвинуться в текущих делах.

Дева

В апреле многим Девам предстоит разобраться с делами, которые они давно откладывали. В начале месяца вопросы прошлого снова встанут перед Девами, но отложить их уже не получится. Эти вопросы будут связаны с близкими людьми.

Поэтому подойти к ним стоит внимательно и ответственно. В случае конфликтов и споров лучше пойти на компромисс.

К 20-м числам апреля Девы вполне успешно справятся со всеми срочными делами и смогут спокойно отдохнуть в кругу самых любимых людей, заняться творчеством, погрузиться в приятную атмосферу или отправиться в долгожданную поездку.

Скорпион

Довольно напряженный месяц. В период с 1 по 9 апреля Скорпионы будут заняты реализацией трудоемких проектов, решением непростых задач от руководства, подписанием договоров и заключением сделок. В середине месяца Скорпионы будут вынуждены потратить много времени и сил на домашние дела. Постоянная занятость и невозможность расслабиться повлияют на настроение Скорпионов.

Захочется отвлечься и отдохнуть, но партнер вряд ли поддержит это желание. В третьей декаде месяца недопонимание с партнером может вылиться в серьезные разногласия и конфликты.

Козерог

В центре внимания Козерогов будут финансы. Козероги всерьез задумаются над тем, как увеличить свои доходы. С 4-го по 13-е — благоприятный период для ремонта, крупных покупок для дома.

В период с 11-го по 20-е число Козерогам стоит воздержаться от слишком громких заявлений и не ввязываться в сомнительные сделки. Велика вероятность посчитать риски неверно и погрязнуть в долгах.

В последнюю неделю месяца Козероги будут проводить много времени с друзьями и близкими, которые могут вдохновить их на новый проект или подать интересную идею для укрепления финансового положения.

Водолей

Все важные решения в начале месяца Водолеям придется принимать вместе с партнерами. Если Водолеи не будут учитывать слова единомышленников, то вряд ли смогут избежать серьезной ссоры. Вторая декада месяца отлично подходит для путешествий, командировок. Новые знакомства могут стать началом длительных деловых или дружеских отношений.

Сделки, заключенные в середине апреля, окажутся выгодными и прибыльными. Период с 20 по 30 апреля Водолеи предпочтут посвятить отдыху, но при этом высок риск бездумной траты денег, о которой Водолеи потом пожалеют.

Весы

В первых числах апреля Весы сосредоточатся на профессиональной деятельности. Появится шанс показать коллегам и руководству свой острый ум, лидерские качества и умение владеть ситуацией. В погоне за успехом Весы рискуют перегнуть палку.

Чтобы избежать недопонимания, Весам стоит прислушиваться к чужому мнению. Период с 11 по 20 апреля будет особенно сложным: близким потребуется материальная помощь и моральная поддержка.

При этом партнеры Весов будут настаивать на активном продвижении проектов. С 20-го по 30-е число велика вероятность лишних трат и неожиданных расходов.

Стрелец

Для большинства Стрельцов апрель — это месяц возможностей. В первую неделю апреля перед Стрельцами откроются новые перспективы, на горизонте появятся интересные проекты. Благодаря советам партнеров Стрельцы способны справиться с любым делом. Если они настроятся на успех, приложат максимум усилий, то добьются отличных результатов.

В середине месяца Стрельцам лучше воздержаться от любых сомнительных сделок, так как велика вероятность потерять большую сумму денег. Период с 20 по 30 апреля благоприятен для творчества и работы над личным проектом.

Рыбы

Благоприятный период для воплощения мечты в реальность, увеличения дохода, планирования и запуска проекта. В период с 1 по 14 апреля многие Рыбы будут чувствовать, что могут достичь любой цели. Главное — не переоценить свои силы. В середине апреля напомнят о себе заботы далекого прошлого, которые вдруг снова станут актуальными.

Период с 20 по 27 апреля отлично подходит для семейных торжеств, свиданий, укрепления отношений и свадьбы. Любые осознанные и желанные перемены в это время наверняка откроют перед Рыбами новые перспективы и укрепят их положение в обществе.