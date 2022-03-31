Будущим журналистам рассказали, как сформировать команду

Фото: Надежда Телелейко

26 марта в рамках проекта школы юного журналиста «Молодое перо» прошло первое занятие по факультативу. Тема занятия — особенности формирования команды и распределения ролей. Модераторами встречи стали специалисты в области организации работы с молодежью из Российского государственного социального университета: Телелейко Надежда и Куркиев Рамазан. Будущим журналистам рассказали о том, как важно работать в слаженной команде, какие бывают роли и как определить, какую роль лучше всего занять каждому, исходя из его психологического портрета. Для этого модераторы провели с ребятами несложные личностные тесты, а также несколько тренингов по командообразованию.

— Участники клуба «Молодое перо» удивляют своей разносторонностью, у каждого из ребят есть своя четкая позиция. Мы хотели показать ребятам, что, несмотря на различие мнений, работать в команде возможно и даже полезно. Каждый человек привнесет что-то свое, и получится уникальный всесторонний охват для решения поставленной задачи. Отрадно, что в финальном задании (рефлексии), где нужно было описать одним словом итоги встречи, ребята отметили свой итог словом «взаимопонимание», — поделилась Надежда Телелейко.

Фото: Надежда Телелейко

— Ребята так открыты к диалогу, у них есть большое желание развиваться и добиваться больших высот. Я думаю, у них все получится, ведь первый шаг они уже сделали. Это была не последняя наша встреча. Будем сотрудничать с центром семьи и молодежи «Перово», — добавил Рамазан Куркиев.

В будущем такие встречи планируют проводить ежемесячно, чтобы ребята смогли сплотиться еще лучше и работать на пользу себе и команде.