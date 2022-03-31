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На портале «Узнай Москву» опубликовали кроссворд, посвященный стихотворениям Корнея Чуковского

Марьяна Шевцова

Общество
На портале «Узнай Москву» опубликовали кроссворд, посвященный стихотворениям Корнея Чуковского
Фото: Pixabay

На портале «Узнай Москву» опубликовали детский кроссворд, посвященный 140-летию со дня рождения Корнея Чуковского. Пользователям предлагается проверить свои знания и вспомнить ключевых героев из произведений детского поэта.

— Корней Иванович Чуковский был литературным критиком, переводчиком и журналистом, но главным делом его жизни стали стихи для детей. К 140-летию со дня рождения поэта команда портала «Узнай Москву» подготовила тематический кроссворд, который поможет освежить в памяти любимые с детства строки. Разгадать его будет интересно и детям, и взрослым, — рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Онлайн-кроссворд состоит из 10 вопросов. Например, юным пользователям предстоит ответить, как звали «умывальников начальника и мочалок командира», который приучил к порядку маленького мальчика, какой сладкой выпечкой обещал угостить Бармалей героев одноименного стихотворения, если они возьмут его в Ленинград, какой персонаж мог съесть за раз пудов пять или шесть шоколада, кто спас Африку от Тараканища, а Муху-Цокотуху от Паука.

Корней Иванович Чуковский родился в Санкт-Петербурге 31 марта (19 марта по старому стилю) 1882 года. Детские годы поэт провел в Одессе, где занимался самообразованием. В 1903 — 1904 годах работал корреспондентом в Лондоне, а после возвращения в Россию сотрудничал со многими петербургскими журналами, выступал с лекциями, приобрел известность как литературный критик и литературовед. Первые стихи для детей Чуковский написал в 1916 году. С 1938 года поэт проживал в поселке Переделкино, где продолжал заниматься творчеством. Впоследствии его дом перешел к дочери Чуковского Лидии Корнеевне, которая смогла сохранить внутреннюю обстановку такой, какая она была еще при жизни поэта. Подробнее о доме-музее Корнея Чуковского можно узнать на портале «Узнай Москву».

«Узнай Москву» — совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Интерактивный городской гид содержит фотографии и описания более двух тысяч зданий, 677 памятников, 91 квест, около 350 музеев и порядка 200 тематических маршрутов по городу.

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