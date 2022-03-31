В столичных семейных центрах помогают укрепить отношения детей и родителей

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

С начала 2022 года в семейные центры Москвы поступило более 4,5 тысячи запросов по налаживанию отношений между детьми и родителями. Чтобы не потерять доверие и понимание в семье, важно внимательно и бережно относиться к чувствам друг друга. О том, как в столичных семейных центрах помогают найти общий язык близким людям, рассказывает специалист центра «Западное Дегунино» Александра Морозова.

В семейный центр обратилась Марина, мама троих мальчиков-погодков. Женщину беспокоило отсутствие эмоциональной близости с детьми.

— Ребята взрослеют, мне хочется быть со своими сыновьями на одной волне, но не всегда удается. Их что-то волнует, интересует, а я в силу возрастной дистанции не всегда могу это понять, да часто и не успеваю вникнуть, — делится Марина.

Психолог порекомендовал женщине проводить время с детьми более качественно. Ведь находиться рядом физически недостаточно, важно быть вовлеченным в дела сыновей, интересоваться тем, что их волнует, заниматься совместными активностями. Семья стала посещать тренинги и арт-терапевтические занятия в центре, которые помогли маме и мальчикам найти общие интересы и стать ближе.

Стать ближе через рисунок

Совместные занятия помогают детям и родителям сблизиться и лучше узнать друг друга. Один из вариантов интересно провести время вместе — арт-терапия.

— Этот метод дает возможность выразить негативные эмоции в определенной манере. Рисование, живопись, лепка — безопасные способы разрядки напряжения. Кроме того, арт-терапия помогает укрепить взаимоотношения между участниками, вызывает чувство внутреннего контроля и порядка, усиливает ощущение собственной ценности. Подсознательные конфликты и внутренние переживания легче выражаются с помощью зрительных образов, — рассказывает специалист.

В семейных центрах применяются различные виды арт-терапии:

Изотерапия — рисование пальцами на зеркале и на бумаге, пластилиновое рисование.

— рисование пальцами на зеркале и на бумаге, пластилиновое рисование. Сказкотерапия — ребенку рассказывается сказка, героем которой становится он сам. При этом в самом повествовании для героев продуманы определенные трудности, с которыми нужно непременно справиться. Так прорабатываются психологические сложности, с которыми сталкивается ребенок.

— ребенку рассказывается сказка, героем которой становится он сам. При этом в самом повествовании для героев продуманы определенные трудности, с которыми нужно непременно справиться. Так прорабатываются психологические сложности, с которыми сталкивается ребенок. Песочная терапия — дети часто не могут выразить словами свои переживания и страхи – на помощь приходят игры с песком. Проигрывая проблемные ситуации с помощью игрушечных фигурок, создавая картину собственного мира из песка, ребенок освобождается от напряжения.

— дети часто не могут выразить словами свои переживания и страхи – на помощь приходят игры с песком. Проигрывая проблемные ситуации с помощью игрушечных фигурок, создавая картину собственного мира из песка, ребенок освобождается от напряжения. Музыкотерапия — музыка гармонизирует эмоциональное состояние, развивает фантазию ребенка. Мелодия особенно эффективно действует на гиперактивных детей, повышает у них интерес к окружающему миру.

Занятия для родителей

Родителям стоит помнить о своем психологическом здоровье, о необходимости пополнять ресурсы, получать позитивные эмоции. Для этого в семейных центрах проводятся психологические тренинги и арт-занятия для мам и пап.

— Во время коллективных занятий в центре каждый может поделиться своим опытом, услышать дельный совет, избавиться от переживаний и негативных эмоций, которые сказываются на отношениях с ребенком, — говорит психолог.

Психологические тренинги для детей

Наладить отношения в семье помогают и групповые психологические тренинги для детей. На занятиях каждый может научиться понимать себя и свои эмоции. Ребята под руководством ведущего пробуют различные техники проработки негативных эмоций, застенчивости, неуверенности в себе.

— На групповых тренингах подростки могут обсудить с психологом то, что их беспокоит, и с помощью упражнений отработать на практике проблемные ситуации. Коллективный разбор конфликтов с родителями помогает иначе взглянуть на маму и папу, лучше понять их и с иным настроем вернуться домой, — отмечает психолог.

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 28 городских организаций: 25 «Моих семейных центров», а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты центров работают над восстановлением отношений между детьми и родителями, оказывают правовую и психологическую помощь, проводят тренинги, развивающие занятия и многое другое. Также на базе столичных семейных центров созданы службы медиации, которые готовы принимать граждан по таким спорным проблемам, как детско-родительские отношения, межличностные, семейные и супружеские конфликтные ситуации, проблемы, связанные с бракоразводными процессами.

Подробную информацию об услугах можно узнать на странице портала «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, и с ним свяжутся в течение одного рабочего дня.