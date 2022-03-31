«Сейчас модно кричать о толерантности и дискриминации»: актриса Мария Аниканова — о личной жизни и культуре

Мария Аниканова в роли одинокой матери Елены Осеевой / Кадр из сериала «Сладкая месть» / 2022 год

Премьера сериала «Сладкая месть» 26 марта состоялась на телеканале «ТВЦ». Исполнительница главной роли Мария Аниканова рассказала «Вечерке» о новом проекте, своем отношении к возрасту, браку и «диванным» аналитикам.

— Мария, по сюжету сериала обычная банка сгущенки привела к череде бед в семье вашей экранной героини Елены. Как так вышло?

— Главную интригу я вам раскрыть не могу — пусть зритель сам посмотрит и попытается распутать этот клубок событий. Лично на мой взгляд, это интересная детективная история с постоянными отсылками в далекое прошлое героев. Моя героиня, обычный преподаватель, живет с матерью и сыном. И она — своего рода посредник между разными поколениями этой семьи.

— Многие ругают сериалы на ТВ за низкое качество. Как думаете, есть за что?

— Во-первых, у телевизионных проектов сейчас есть множество форматов — многосерийные, короткометражные, для семейного просмотра. Можно выбрать то, что нравится больше всего, и не смотреть то, что кажется второсортным. Во-вторых, во все времена были фильмы и сериалы низкого и высокого качества. Мы гордимся кино СССР, но и там были откровенно плохие вещи, которые сейчас вспоминаем с ностальгией.

Например, один из самых популярных советских сериалов «Следствие ведут знатоки». Некоторые его серии просто провальны. Так и сегодня. Есть чем гордиться, есть к чему придраться.

— Сегодняшняя внешнеполитическая ситуация коснулась и деятелей искусства: некоторые были уволены из театров и музеев за свои высказывания. Как вы считаете, справедливо ли смешивать гражданскую позицию человека и его творческие достижения?

— Мне кажется, что искусство, как и спорт, должно быть вне политики. Деятели культуры призваны в тяжелые часы поддерживать людей, развлекать, чтобы общество не сошло с ума в потоке негативных новостей. Зрителям необходимо иметь возможность сменить декорации — например, прийти на комедию и посмеяться вдоволь. И артисты должны предоставить им эту возможность. А у нас все актеры ломанулись в политику! Вот это мне кажется неправильным. Артисты должны высказывать свою гражданскую позицию другим способом — через искусство. Не лезть никуда, кроме как на сцену, исполнять творческий долг.

— В театре «Современник» вы с 1995 года. Есть ли принципиальные различия между современной публикой и той, что была 30 лет назад?

— Мне кажется, нет. И сейчас, и 30 лет назад люди ходят в театр, чтобы развеяться, отдохнуть. Иногда мне звонят друзья и говорят: «Хотим развлечься, сходить в театр, не найдется ли билета?» Я отвечаю: «Знаете, у нас сегодня будет идти спектакль «Крутой маршрут» — про сталинские лагеря. Совершенно не легкое зрелище. Пойдете?» И ведь идут! Потребность человека сменить обстановку, переключиться сохраняется в любые времена.

Кадр из сериала «Сладкая месть» / 2022 год

— Как профессиональная фигуристка в прошлом, вы наверняка следили за событиями Олимпиады в Пекине. Они вызвали немало жарких споров, особенно ситуация с Камилой Валиевой. Один из тезисов — ребенку до 18 лет не место в таком жестоком спорте. А вы что думаете?

— Фигуристки Евгения Медведева, Алина Загитова, Юлия Липницкая пережили пик своей карьеры, но не думаю, что сейчас их жизнь складывается как-то неудачно. Они что, должны, как Майя Плисецкая, танцевать до 70 лет? Как много вокруг «диванных» экспертов»! Как только приходит пандемия — все становятся вирусологами. Сложная политическая ситуация — строят из себя политологов.

Прошла Олимпиада — и все тут же переквалифицировались в спортивных аналитиков: сразу в курсе, что такое допинг, в каком возрасте стоит начинать и заканчивать карьеру. Все это должны обсуждать чиновники, Олимпийский комитет, федерации спорта и на законодательном уровне вносить корректировки. А чем помогут эти обсуждения? Или вы делаете все возможное, чтобы изменить правила, или принимаете их. Переливать из пустого в порожнее не стоит.

— И снова о возрасте. Недавно голливудская актриса Николь Кидман пожаловалась на эйджизм (дискриминацию по возрасту. — «МВ») в кино. Как вы считаете, в российском кинематографе есть место этому явлению?

— А сейчас это модно — кричать о толерантности и дискриминации. Все разделились на две стороны. Но я не понимаю, как можно актрису ущемлять за возраст. Да, в 50 лет тебе не дадут играть шекспировскую Джульетту, и это нормально! Да и внутри ты становишься другой.

Я 15 лет играла Аню в спектакле «Вишневый сад». Прекрасная молодая роль! Но я уже не могу ходить и наивным голосом говорить, что нас всех ждет светлое будущее. И меня перевели на роль Вари. И это просто другой этап моей карьеры.

— Вам очень легко дался переход из фигуристки в актрисы. Допускаете, что когда-нибудь вновь кардинально смените род деятельности?

— А у меня и так жизнь кардинально поменялась, хотя из профессии я не ухожу. Я стала преподавать актерское мастерство в Институте театрального искусства имени народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Недавно тренер по фигурному катанию Елена Кустарова пригласила меня вести занятия по тому же предмету для ее учеников. Пару недель назад я вышла на тренировку и подумала: как интересно, куда только меня не забрасывает жизнь! Никогда бы не подумала, что снова окажусь на льду, да еще в такой роли.

— Мария, а в личной жизни есть какие-то перемены?

— Нет, живу спокойно и чудесно, замуж не собираюсь.

— Отрицаете возможность еще раз связать себя узами брака?

— Сейчас я могла бы твердо сказать: не хочу. Но жизнь — такая странная штука, зарекаться от чего-либо глупо. Никогда не знаешь, что ждет за поворотом. Я, например, не собиралась преподавать. Однако сейчас я именно этим и занимаюсь.

— Что для вас важно в потенциальном избраннике? И каким мужчинам вы сразу говорите «до свидания»?

— Четких критериев нет. Конечно, если мужчина хамит, если он может поднять руку на женщину — сразу «мимо». Я уже не в том возрасте, чтобы терпеть подобное. Хотя я и раньше никогда не позволяла так с собой обращаться. Мне всегда попадались воспитанные мужчины. И если за 48 лет никаких хамов ко мне не прилипло, думаю, и сейчас эта участь меня минует.

Кадр из сериала «Сладкая месть» / 2022 год

ДОСЬЕ

Мария Аниканова родилась 20 июня 1973 года в Москве. Ее мать Ирина Люлякова — фигуристка, отец Виктор Аниканов — врач сборной СССР и России по фигурному катанию. До 16 лет Аниканова серьезно занималась фигурным катанием, завоевала звание мастера спорта СССР. В 18 лет дебютировала в кино в фильме Сергея Соловьева «Дом под звездным небом».

Изучала кино по афишам

Мария Аниканова помнит, как в возрасте примерно девяти лет шла с мамой Ириной Люляковой от метро «Текстильщики» до катка АЗЛК, где ее мама работала старшим тренером, и вдруг увидела афишу фильма «Анна Павлова» Эмиля Лотяну. Она очень хотела увидеть этот фильм, но понимала, что такое нельзя предложить маме. Ведь у фигуристов настолько плотный график, что им совершенно не до кино.

Не послушалась преподавателя

Режиссер Сергей Соловьев уговорил Аниканову поступить к нему на курс во ВГИК. Проучившись там год, девушка решила перевестись в Щукинское училище. Преподаватель не хотел ее отпускать, но в итоге заявление все же подписал. Актриса отмечает, что после этого они остались в хороших отношениях.

Предательство на льду

Карьеру фигуристки Аниканова начала в одиночном катании, затем перешла в танцы на льду и стала мастером спорта. Ее последним партнером был фигурист Петр Чернышев. Но дуэт распался. Петр решил уехать за своей девушкой в США, несмотря на то что с Марией они длительное время готовили программу. Для шестнадцатилетней девушки это стало настоящим ударом. Аниканова помнит, как плакала сутками. В тренировки она вкладывала много сил, но все рухнуло в один момент. Она называла поступок Чернышева предательством. И он стал одной из причин уйти из спорта.

Съемки показались курортом

Для Аникановой, привыкшей к многочасовым изнурительным тренировкам, съемки в дебютном фильме «Дом под звездным небом» казались очень легкой работой. У дебютантки часто спрашивали, не устала ли она. Трудность возникла, лишь когда по сценарию она должна была раздеться в кадре. На съемках эпизода присутствовала мама актрисы.

Поступок ради любви

Первым супругом Аникановой стал фигурист Евгений Платов. Мария тогда училась в Щукинском училище. В 1995 году Евгению предложили продолжить карьеру в США. Мария не поехала с ним: в Москве у нее была учеба и работа. Вторым возлюбленным стал фигурист Илья Кулик. Ради этих отношений Мария оставила актерскую профессию и переехала в США. Но артистка поняла, что эта жизнь не для нее, и вернулась на родину.