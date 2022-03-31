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«Пятерочка» открыла восемнадцатитысячный магазин в России

Михаил Петров

Общество
«Пятерочка» открыла восемнадцатитысячный магазин в России
Фото: ТС «Пятерочка»

Несмотря на пандемию, санкции и прочие препятствия торговая сеть «Пятерочка» продолжает развитие, ориентируясь на спрос и покупательские возможности. Компания открывает новые торговые объекты в разных регионах России, и сегодня число магазинов достигло 18 000. Новый магазин торговой сети открылся в Тамбове.

Новый магазин занимает площадь более 750 квадратных метров. На его полках можно найти более 7 тысячи наименований товаров, среди которых широко представлена также продукция местных брендов «Огонек», «Станичные байки», «Бон-Дари», «Жупиков», «Слово мясника» и другие.

В текущей экономической ситуации сеть усиливает фокус на качество, доступность и низкие цены.

В магазине имеется большой выбор свежей продукции, овощей и фруктов. Многие из них закупаются напрямую у местных производителей. Это позволяет удерживать доступные цены. При этом торговая наценка на ряд ключевых социально значимых товаров (молочную продукцию, хлеб, сахар и овощи — капусту, картофель, свеклу, морковь и лук) ограничена и не превышает 5 процентов.

Категория «фреш» занимает почти половину торгового зала. В самом центре магазина расположена «арена свежести» с овощами и фруктами. Также в торговом зале размещена собственная пекарня, которая несколько раз в день выпекает до 49 наименований свежих хлебобулочных изделий, в том числе наиболее популярные у горожан — круассаны и улитки греческие со шпинатом и сыром. За последние два года компания создала крупнейшую в России сеть из более чем 5200 собственных пекарен во всех 67 регионах своего присутствия, производящих до 50 различных наименований изделий. В 2021 году сеть реализовала почти 85 тысяч тонн хлебобулочной продукции собственного производства.

Кроме того, сегодня торговая сеть полностью удовлетворяет потребности гостей в готовой еде: в ассортименте магазина представлены завтраки, обеды, ужины, закуски к столу, свежие напитки и заготовки из теста для домашнего приготовления.

Для удобства гостей новый магазин дополнительно оснащен тремя кассами самообслуживания.

В магазинах в новой концепции широко используются покупательские корзины и плафоны осветительных приборов, изготовленные из переработанного пластика. В продаже представлены многоразовые сумки для продуктов и нейлоновые мешки для фруктов и овощей — альтернатива пластиковым пакетам.

— Продуктовый ретейл сегодня — это одна из важнейших отраслей. Мы обеспечиваем население продуктами питания и товарами первой необходимости. Поэтому наряду с сохранением доступности продуктов на полках мы продолжаем открывать магазины, чтобы у большего количества россиян появилась возможность купить необходимые свежие и качественные продукты. Мы оперативно адаптируем бизнес к меняющимся рыночным условиям. Так, мы пересмотрели наше ценностное предложение с акцентом на тех покупателей, для которых главным ориентиром при покупках является цена. Со своей стороны мы сейчас делаем все возможное, чтобы сдержать свои обещания, и цены на полке оставались доступными и выгодными для наших гостей. Также мы осознаем свою большую социальную ответственность и предлагаем работу тем, кто переживает сейчас непростые времена. Как и в первые месяцы пандемии COVID 19, мы готовы поддержать тех, кто оказался в сложной ситуации и заинтересован в поиске работы. Х5 Group проработала и внедряет инструкции по упрощенному приему на работу беженцев, чтобы они также могли занимать вакантные должности в магазинах, расположенных в городах временного проживания, — отметил генеральный директор торговой сети Владислав Курбатов.

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