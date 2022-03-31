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Заместитель директора семейного центра «Западное Дегунино»: День важно начинать с широкой улыбки

Рената Лебедева

Общество
Заместитель директора семейного центра «Западное Дегунино»: День важно начинать с широкой улыбки
Заместитель директора семейного центра «Западное Дегунино» Алена Пачеко Рейнага / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Алена Пачеко Рейнага работает в сфере социальной защиты населения уже более десяти лет и считает это своим призванием. Вчера заместитель директора семейного центра «Западное Дегунино» рассказала «Вечерней Москве», как проводит свои будни.

По словам замдиректора семейного центра, самое главное — начать свой день с улыбки. Ведь это не только дарит заряд позитива, но и сразу настраивает на рабочий лад. А работа у Алены Хосевны очень важная — она помогает семьям и подросткам, оказавшимся в трудной ситуации. Поэтому здесь важно всегда сохранять бодрость духа.

— Очень люблю устроиться у окна, встретить новый день и выпить традиционную чашечку черного кофе. Так и проснуться получается быстрее, и провести время наедине со своими мыслями для того, чтобы наметить задачи на день, — отмечает она.

Алена Хосевна — завзятый автолюбитель. Поэтому предпочитает добираться до семейного центра на автомобиле. Однако порой она не отказывает себе и в пешей прогулке до работы.

— Я приверженец здорового образа жизни. Поэтому когда на улице хорошая погода, могу и отказаться от автомобиля. Пеший путь занимает у меня сорок минут. За это время я заряжаюсь энергией и дышу свежим воздухом, — говорит она.

Придя на работу в девять часов утра, она встречается со своим руководителем в его кабинете. Здесь они обсуждают текущие задачи и перспективное планирование.

— Еще очень много времени приходится уделять работе с документацией. У меня очень ответственная должность, поэтому часто необходимо разбирать обращения и незамедлительно реагировать на различные ходатайства, — говорит Алена Хосевна.

Помимо этого, она регулярно проводит встречи в организованном ею клубе для подростков Skill Club. Там Алена Хосевна помогает своим подопечным, проводит с ними различные психологические тренинги, организовывает мероприятия.

— Вообще, у нас в центре очень много различных проектов, связанных с психологией подростков. Стараемся их познакомить друг с другом, подружить, чем-то увлечь, привить определенные социальные навыки, улучшить их коммуникацию с другими людьми, — рассказывает она.

По словам Алены Хосевны, она достаточно активный и креативный человек. Поэтому все, что связано с организацией различных мероприятий, приносит ей колоссальное удовольствие. И любой праздник она старается сделать запоминающимся.

— А еще я работаю в прекрасном коллективе, где у всех общая цель — помогать тем, кто в этом больше всего нуждается. При этом каждый из нас талантлив, что очень здорово, — отмечает она.

Свободного времени у заместителя директора семейного центра «Западное Дегунино» не так много. Однако она предпочитает не сидеть на месте и всегда пробовать что-то новое, добавляя ярких впечатлений в свою жизнь. Например, Алена Хосевна обожает ходить с друзьями на премьеры в театр, посещать концерты известных исполнителей. А что касается отпуска, то она его проводит в походах и на различных туристических слетах вместе со своими друзьями-энтузиастами.

— Всегда стараюсь наполнить свою жизнь чем-то интересным и необычным. Мой самый главный принцип, которым руководствуюсь ежедневно, — делать добро, когда это возможно, а возможно это всегда!

ДОСЬЕ

Алена Хосевна Пачеко Рейнага родилась в Москве 11 апреля 1990 года. В 2012 году заочно окончила Всероссийский финансово-экономический институт по специальности «Государственное и муниципальное управление», в 2014 году закончила профессиональную переподготовку по программе «Социальная работа социозащитных учреждений».

На должность заместителя директора в семейном центре «Западное Дегунино» Алена Пачеко Рейнага пришла в 2017 году.

С 2015 года является членом Совета молодых специалистов Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы и по совместительству занимает должность председателя.

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