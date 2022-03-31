Главному редактору «Вечерней Москвы» вручили орден за просветительскую работу

Митрополит Калужский и Боровский Климент вручил награду главному редактору «Вечерней Москвы» Александру Куприянову / Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

Главному редактору газеты «Вечерняя Москва» Александру Куприянову вручили Патриаршую награду — орден Святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского.

Под громкие овации митрополит Калужский и Боровский Климент закрепил орден на пиджаке Александра Куприянова и передал ему еще один подарок — икону преподобного Амвросия Оптинского.

— Такая награда вручается за просветительскую работу, — отметил митрополит Калужский и Боровский.

Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

Владыка поблагодарил главного редактора «Вечерней Москвы» за его труд и пожелал так же мудро и бодро продолжать работу.

— «Вечерняя Москва» — это одна из самых популярных газет. Для меня она самая популярная. Я помню, как где-то 60 лет назад обязательно покупали «Вечерку». Тогда она была необычной и отличалась от остальных. И сейчас газета распространяется большим тиражом не только в Москве, но и за ее пределами, — сказал Климент.

На страницах издания часто можно найти проповеди на актуальные темы как от православных священников, так и от самого митрополита Калужского и Боровского.

Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

Владыка во время вручения Патриаршей награды указал на одно совпадение — орден носит имя Святителя Иннокентия, который был первым миссионером на Дальнем Востоке после присоединения всей Амурской области к России. Именно в честь митрополита Московского и Коломенского названо село Иннокентьевка в Хабаровском крае, где родился Александр Куприянов.

Главный редактор «Вечерней Москвы» отметил, что орден — это награда для всего коллектива. По его словам, тот, кто возглавляет газету, должен всегда олицетворять собой труд редакции.